Netizen đồng loạt đòi phế danh hiệu của Lương Mỹ Kỳ sau phát ngôn 'chợ búa', Miss International Queen Vietnam phải vội giải trình?

Netizen đồng loạt tẩy chay Lương Mỹ Kỳ trước loạt phát ngôn thiếu cân nhắc.

Lương Mỹ Kỳ gây ấn tượng với khán giả khi đạt vị trí Á quân Miss International Queen Vietnam. Sau cuộc thi, cô được đại diện Việt Nam tham gia đấu trường quốc tế. Đồng thời, nàng Á hậu cũng được góp mặt biểu diễn trong các chương trình thời gian. Mới đây nhất, tại một show diễn của NTK Nguyễn Minh Tuấn, Lương Mỹ Kỳ đã gây ra nhiều tranh cãi trên mạng xã hội bởi cách catwalk "xiêu vẹo" và hành động xách váy như "đi chợ" làm mất vẻ đẹp của trang phục. Thậm chí, chính NTK cũng tỏ ra không hài lòng với cách xử lý trang phục của nàng á hậu.

NTK của show diễn cũng tỏ ra không đồng tình với cách xử lý trang phục của Lương Mỹ Kỳ - Ảnh: Chụp màn hình Tuy nhiên, đáng nói hơn, giữa ồn ào tranh cãi, Lương Mỹ Kỳ không ngần ngại phát buổi livestream trực tiếp trên trang cá nhân để đấu đá lại những chê bai của dân mạng. Cô nàng dùng nhiều lời lẽ "chợ búa" khó lọt tai như: "Đừng có nghĩ tao im mà tao sợ" hoặc "Con này không có sợ đâu, tại tao muốn lên tiếng nói thẳng á"… Thái độ hằn học của người đẹp gây nhiều bức xúc từ cộng đồng mạng - Ảnh: Cắt từ clip Sau buổi livestream này, sự việc bị đẩy cao trào, netizen đồng loạt yêu cầu phế truất danh hiệu Á hậu của Lương Mỹ Kỳ. Nhiều người còn để lại bình luận chỉ trích rằng, người đẹp có danh hiệu lại phát ngôn bừa bãi và thiếu suy nghĩ. Đặc biệt, một số ý kiến còn yêu cầu Hoa hậu Hương Giang tước đi cơ hội chinh chiến quốc tế của cô nàng.

Ban tổ chức của Miss International Queen Vietnam gửi lời xin lỗi về hành động gây tranh cãi của Lương Mỹ Kỳ - Ảnh: Chụp màn hình Trước sự việc trên, ban tổ chức Miss International Queen Vietnam đã nhanh chóng lên tiếng. Trên fanpage chính thức, ban tổ chức đã đăng tải bài viết gửi lời xin lỗi và mong cộng đồng có thể cho Lương Mỹ Kỳ một cơ hội sửa sai và hoàn thiện bản thân.

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