Một nàng Á hậu chuyển giới nhập viện phẫu thuật gấp bộ phận này trước khi sang Thái chinh chiến cuộc thi sắc đẹp

Thông tin Á hậu Chuyển giới Lương Mỹ Kỳ nhập viện phẫu thuật đang nhận nhiều sự quan tâm của khán giả.

Lương Mỹ Kỳ khi đăng quang Á hậu 1 Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2020 và sắp tới sẽ đại diện Việt Nam dự thi Miss International Queen 2022 tại xứ chùa vàng Thái Lan. Được biết, ngay từ nhỏ, Lương Mỹ Kỳ đã nhận thấy sự khác biệt về giới tính của bản thân nên cuối năm 2019, cô đã quyết định chuyển giới. Mới đây, chiều 7/1, trên trang cá nhân, Lương Mỹ Kỳ gây chú ý khi đăng hình ảnh mặc áo bệnh nhân, đeo băng ở cổ kèm dòng theo chia sẻ: “Tất cả vì 2 từ hoàn mỹ" khiến nhiều người hâm mộ không khỏi lo lắng.

Lương Mỹ Kỳ chia sẻ việc nhập viện phẫu thuật cắt yết hầu trên trang cá nhân - Ảnh: Chụp màn hình Theo thông tin của Saostar, Lương Mỹ Kỳ chia sẻ, cô quyết định phẫu thuật cắt yết hầu để trở nên nữ tính hơn và có một cơ thể hoàn mỹ trước khi sang Thái Lan tham dự cuộc thi sắc đẹp quốc tế dành cho người chuyển giới. Để thực hiện ca phẫu thuật này, nàng Á hậu Chuyển giới 2020 đã một mình bay ra Hà Nội để tiến hành mơ ước của mình. Hiện, sức khoẻ Mỹ Kỳ đã ổn định nhưng vết thương trên cổ do mới phẫu thuật nên vẫn còn đau và chưa thể nói chuyện. Mỹ nhân chuyển giới Tiền Giang sẽ ở lại bệnh viện thêm vài ngày để các bác sĩ theo dõi tình hình sức khoẻ.

Trước khi tiến hành phẫu thuật, Lương Mỹ Kỳ cảm thấy khá lo lắng - Ảnh: FBNV Nói về lý do chọn thời gian này để phẫu thuật, Mỹ Kỳ bộc bạch: "Tôi phẫu thuật dịp cận Tết để có nhiều thời gian tĩnh dưỡng, nghỉ ngơi. Toàn bộ chi phí phẫu thuật do tôi dành dụm. Tôi muốn có vẻ ngoài hoàn mỹ nhất, trước khi dự thi sắc đẹp quốc tế tại Thái Lan". Sau khi biết tin nàng á hậu phẫu thuật, nhiều người hâm mộ gửi lời động viên, hỏi thăm và chúc Lương Mỹ Kỳ mau chóng hồi phục sức khoẻ để chuẩn bị chinh chiến cho cuộc thi sắp tới. Đáng chú ý trong các bình luận trên bài đăng, Hoa hậu Chuyển giới Hương Giang cũng gửi lời nhắn nhủ đàn em: “Mỹ Kỳ của chị mạnh mẽ lắm, cố gắng em nha”.

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