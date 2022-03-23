Người đẹp chuyển giới Lương Mỹ Kỳ bị cộng đồng mạng chỉ trích "hành xử chợ búa, đề nghị tước quyền thi Miss International Queen

Sau những bình luận về màn trình diễn bị cho là 'làm lố' của mình. Đoạn livestream chia sẻ của Lương Mỹ Kỳ được lan truyền và tạo nên làn sóng bức xúc trong cộng đồng mạng. Người đẹp chuyển giới bị dân mạng đòi truất ngôi, yêu cầu tước danh hiệu nhan sắc của cô.

Mới đây, trên mạng xã hội đã lan truyền những hình ảnh cũng như phát ngôn kém sang của người đẹp chuyển giới. Tên tuổi của Lương Mỹ Kỳ thực sự gây chú ý sau khi đoạt giải Á hậu 1 cuộc thi Miss International Queen Vietnam. Ảnh: Internet Trước đó, cô tham gia trình diễn catwalk với biểu cảm được cho là quá lố và phong thái trình diễn thiếu tinh tế. Trên các trang mạng xã hội, video trình diễn của cô được chia sẻ rộng rãi, gây ra nhiều luồng ý kiến từ cộng đồng mạng.

Phần trình diễn gây tranh cãi của Lương Mỹ Kỳ trong show diễn của nhà thiết kế Nguyễn Minh Tuấn, Ảnh: Internet Đối mặt với những ý kiến trái chiều, Lương Mỹ Kỳ đã livestream đáp trả gay gắt. "Cái đầm đó rất là khó đi, ai đi sẽ bị vướng vào chân. Tôi thích thì tôi sẽ xách. Việc xách váy lên để catwalk là đúng vì để đảm bảo an toàn cho người mẫu. Đó là chuyện đương nhiên, là chuẩn của tất cả người mẫu nếu mình muốn diễn. Còn ai muốn để xụi, bại liệt thì cứ để vậy mà đi. Tôi thích diễn nét như vậy, thích xách như vậy". Lương Mỹ Kỳ gay gắt đáp trả khi bị nói làm lố, xử lý trang phục thiếu chuyên nghiệp, Ảnh: Chụp màn hình Ngay lập tức, đoạn chia sẻ với ngôn từ và thái độ gay gắt của người đẹp chuyển giới càng dấy lên nhiều tranh cãi. Đa số ý kiến cho rằng thay vì tiếp thu những góp ý tích cực, người đẹp đã quá bốc đồng, có phản hồi không phù hợp với vị trí Á hậu một cuộc thi nhan sắc.

Không dừng lại ở đó, người đẹp còn lên tiếng thách thức antifan bằng những ngôn từ được cho là "chợ búa": "Con này không có sợ đâu. Tại tao muốn lên tiếng, tao nói thẳng đó. Đừng có nghĩ tao im là tao sợ. Không có nha. Vảnh cái lỗ tai nấm mèo lên mà nghe nha. Lấy cây viết ghi ra từng gạch đầu dòng. Làm nghệ thuật đi rồi hiểu". Những chỉ trích từ cộng đồng mạng liên quan đến phát ngôn của Lương Mỹ Kì, Ành: Chụp màn hình Màn livestream của Lương Mỹ Kỳ đã khiến nhiều người bức xúc. Đa phần cho rằng cách hành xử của cô thiếu tinh tế, bốc đồng và kém văn minh. Thậm chí, cộng đồng mạng đã lập hàng loạt group tẩy chay vì phát ngôn "chợ búa" của người đẹp chuyển giới. Nhiều người còn kêu gọi tẩy chay, yêu cầu BTC Đại sứ Hoàn mỹ tước danh hiệu Á hậu 1 của Lương Mỹ Kỳ. BTC Đại diện Miss International Queen Vietnam gừi lời xin lỗi đến khán giả, Ảnh: Chụp màn hình Song, đến thời điểm hiện tại, BTC Đại diện Miss International Queen Vietnam đã chính thức lên tiếng gừi lời xin lỗi đến khán giả về những vụ việc liên quan đến Lương Mỹ Kỳ.

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