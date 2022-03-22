Sau màn công bố nhận lời cầu hôn lãng mạn khiến dân tình 'té ngửa', Minh Hằng tiết lộ kế hoạch tổ chức 'siêu đám cưới' vô cùng hoành tráng

Hậu trường 22/03/2022 17:08

Minh Hằng được biết đến là sao nữ kín tiếng trong chuyện đời tư của showbiz Việt. Mới đây nữ ca sĩ làm mạng xã hội một phen rộn ràng, khi hé lộ kế hoạch chuẩn bị cho hôn lễ dày đặc như làm liveshow.

Minh Hằng sinh năm 1987, được biết đến với vai trò vừa là ca sĩ, vừa là diễn viên và để lại dấu ấn đặc biệt trong lòng khán giả. Chưa dừng lại ở đó, Minh Hằng còn thử sức khi tham gia các chương trình tìm kiến người mẫu với vai trò huấn luyện viên.

Mới đây nữ ca sĩ vừa tiết lộ kế hoạch chuẩn bị cho hôn lễ dày đặc. Fan hâm mộ của cô không khỏi hào hứng về một hôn lễ hoành tráng như cổ tích của thần tượng sẽ diễn ra như thế nào. Hiện tại, cô đang tất bật chuẩn bị cho ngày chính thức về chung một nhà với chồng tương lai. 

Sau màn công bố nhận lời cầu hôn lãng mạn khiến dân tình 'té ngửa', Minh Hằng tiết lộ kế hoạch tổ chức 'siêu đám cưới' vô cùng hoành tráng - Ảnh 1
Chân dung ông xã tương lai hơn Minh Hằng 10 tuổi, Ảnh: Internet

Nhiều lần thông báo trước truyền thông, Minh Hằng cho biết cả hai đã có 6 năm hẹn hò. Hôn phu của Minh Hằng là Nguyễn Quốc Bảo - Phó TGĐ Công ty CP Dệt Đông Quang ở Long An. Nam doanh nhân lớn hơn nữ ca sĩ 10 tuổi và là mảnh ghép hoàn hảo của cô.

Sau màn công bố nhận lời cầu hôn lãng mạn khiến dân tình 'té ngửa', Minh Hằng tiết lộ kế hoạch tổ chức 'siêu đám cưới' vô cùng hoành tráng - Ảnh 2
Minh Hằng tiết lộ sắp "bạc đầu" vì chuẩn bị cho đám cưới, Ảnh: Internet

Để có một đám cưới hoành tráng như vậy, khâu chuẩn bị là một việc hết sức quan trọng. Minh Hằng cũng cho biết mình đầu tư cho sự kiện quan trọng này đến mức sắp "bạc đầu". Từ bảng kế hoạch cô chia sẻ, có thể thấy cô rất bận rộn và đôi chút lo lắng khi vừa phải làm việc và chuẩn bị đám cưới của bản thân. Hiện tại, các khâu chuẩn bị cho đám cưới của Minh Hằng đã và đang được thực hiện với thời gian là hơn 10 tuần.

Sau màn công bố nhận lời cầu hôn lãng mạn khiến dân tình 'té ngửa', Minh Hằng tiết lộ kế hoạch tổ chức 'siêu đám cưới' vô cùng hoành tráng - Ảnh 3
Minh Hằng dự định tổ chức hôn lễ vào tháng 6, Ảnh: Internet

Theo thông tin trước đó, lý do diễn viên phim Bẫy Ngọt Ngào tổ chức hôn lễ vào tháng 6. Vì thời gian này là cột mốc có nhiều kỉ niệm đáng để cô lưu giữ. “Tháng 6 là tháng sinh nhật của Hằng. Và tới tháng 6 này hành trình của Hằng và anh đấy và được 6 năm, 6 tháng”, Minh Hằng tâm sự.

Từ quy mô của buổi cầu hôn, đến khâu chuẩn bị kĩ càng cho hôn lễ. Nhiều người đoán hôn phu của Minh Hằng rất giàu có. Chưa kể, người đẹp còn được biết đến là một nữ ca sĩ, diễn viên rất thành công. Chính vì lẽ đó mà dân tình tin rằng cặp đôi khi về chung nhà sẽ sở hữu khối tài sản khổng lồ sau nhiều năm bôn ba ở làng giải trí.

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“Em đã được lần đầu trải qua những cung bậc hạnh phúc mà em nghĩ mình sẽ không bao giờ có thể quên”, Minh Hằng xúc động.

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