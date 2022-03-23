Chỉ trong vòng 2 ngày, người hâm mộ đang vô cùng hoang mang khi đã có tới 2 ngôi sao của Showbiz bị lừa đảo với cùng một hành vi tinh vi

Cụ thể vào tối ngày 22/2, nam ca sĩ Đức Phúc đã gây hoang mang cộng đồng mạng khi cho biết mình bị kẻ gian mạo danh thiếu gia Minh Hải - chồng cũ Hòa Minzy và một người bạn thân khác của anh là Erik để lừa số tiền của Đức Phúc lên đến 32 triệu đồng.

Hình ảnh Đức Phúc đang làm việc với cơ quan chức năng

Ngay sau khi nam ca sĩ Đức Phúc chia sẻ câu chuyện trên mạng xã hội nhằm nhắc nhở mọi người cẩn phải cẩn thận hơn vì nhóm tội phạm này hoạt động có tổ chức và hành vi vô cùng tinh vi, rất khó để bị phát hiện. Thì đáng chú ý, đã có rất nhiều nghệ sĩ tiết lộ họ cũng từng gặp trường hợp này. Trong đó đáng kể nhất là trường hợp của nữ diễn viên Trà Ngọc Hằng khi cô đã bị lừa mất số tiền lên đến 500 triệu với cùng chiêu thức. Nữ diễn viên mong muốn các cơ quan chức năng sẽ sớm đưa sự việc ra ánh sáng và giúp cô lấy lại tiền. Mỹ nhân này cũng tiết lộ sẽ chi 50% làm từ thiện để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

Nguyên văn bài chia sẻ của Trà Ngọc Hằng: "Mình mất 1 lúc hết 500triệu luôn đó. Và đã nhờ công an vào cuộc hiện vẫn đang đợi chờ. KHÓC TIẾNG MIÊN LUÔN HẰNG CŨNG ĐANG MONG CƠ QUAN CẢNH SÁT ĐIỀU TRA SỚM TÌM RA MANH MỐI ĐỂ TRÁNH TRƯỜNG HỢP QUỶ MA LỘNG HÀNH. SỐ TIỀN HẰNG MẤT LÀ 500 triệu. HẰNG MONG SỚM LẤY LẠI ĐƯỢC HẰNG NGUYỆN MANG 50% CỦA SỐ TIỀN 500 TRIỆU ĐÓ LÀM TỪ THIỆN GIÚP CHO NHỮNG NGƯỜI CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN Ạ".

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