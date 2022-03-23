Trà Ngọc Hằng là nạn nhân tiếp theo bị lừa đảo bởi thủ đoạn hệt như Đức Phúc, số tiền lần này KHỦNG hơn gấp nhiều lần, tuyên bố đem 50% đi làm từ thiện nếu may mắn lấy lại được

Hậu trường 23/03/2022 11:06

Chỉ trong vòng 2 ngày, người hâm mộ đang vô cùng hoang mang khi đã có tới 2 ngôi sao của Showbiz bị lừa đảo với cùng một hành vi tinh vi

Cụ thể vào tối ngày 22/2, nam ca sĩ Đức Phúc đã gây hoang mang cộng đồng mạng khi cho biết mình bị kẻ gian mạo danh thiếu gia Minh Hải - chồng cũ Hòa Minzy và một người bạn thân khác của anh là Erik để lừa số tiền của Đức Phúc lên đến 32 triệu đồng.

Trà Ngọc Hằng là nạn nhân tiếp theo bị lừa đảo bởi thủ đoạn hệt như Đức Phúc, số tiền lần này KHỦNG hơn gấp nhiều lần, tuyên bố đem 50% đi làm từ thiện nếu may mắn lấy lại được - Ảnh 1
Hình ảnh Đức Phúc đang làm việc với cơ quan chức năng

Ngay sau khi nam ca sĩ Đức Phúc chia sẻ câu chuyện trên mạng xã hội nhằm nhắc nhở mọi người cẩn phải cẩn thận hơn vì nhóm tội phạm này hoạt động có tổ chức và hành vi vô cùng tinh vi, rất khó để bị phát hiện. Thì đáng chú ý, đã có rất nhiều nghệ sĩ tiết lộ họ cũng từng gặp trường hợp này. Trong đó đáng kể nhất là trường hợp của nữ diễn viên Trà Ngọc Hằng khi cô đã bị lừa mất số tiền lên đến 500 triệu với cùng chiêu thức. Nữ diễn viên mong muốn các cơ quan chức năng sẽ sớm đưa sự việc ra ánh sáng và giúp cô lấy lại tiền. Mỹ nhân này cũng tiết lộ sẽ chi 50% làm từ thiện để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

Nguyên văn bài chia sẻ của Trà Ngọc Hằng:

"Mình mất 1 lúc hết 500triệu luôn đó.

Và đã nhờ công an vào cuộc hiện vẫn đang đợi chờ.

KHÓC TIẾNG MIÊN LUÔN

HẰNG CŨNG ĐANG MONG CƠ QUAN CẢNH SÁT ĐIỀU TRA SỚM TÌM RA MANH MỐI ĐỂ TRÁNH TRƯỜNG HỢP QUỶ MA LỘNG HÀNH.

SỐ TIỀN HẰNG MẤT LÀ 500 triệu. HẰNG MONG SỚM LẤY LẠI ĐƯỢC HẰNG NGUYỆN MANG 50% CỦA SỐ TIỀN 500 TRIỆU ĐÓ LÀM TỪ THIỆN GIÚP CHO NHỮNG NGƯỜI CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN Ạ".

Cuộc sống của Á hậu, 36 tuổi làm mẹ đơn thân, nuôi 5 con

Cuộc sống của Á hậu, 36 tuổi làm mẹ đơn thân, nuôi 5 con

Dù làm mẹ đơn thân nuôi 5 con nhưng Á hậu - diễn viên Diễm Châu cho biết cô vô cùng hạnh phúc.

Xem thêm
Từ khóa:   Đức Phúc bị lừa đảo Trà Ngọc Hằng sao Việt Đức Phúc Trà Ngọc Hằng bị lừa

TIN MỚI NHẤT

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Vận đỏ như son kể từ ngày 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son kể từ ngày 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Mở nắp bồn cầu, người phụ nữ la hét khi phát hiện con rắn lớn bò ra

Mở nắp bồn cầu, người phụ nữ la hét khi phát hiện con rắn lớn bò ra

Video 1 giờ 49 phút trước
Sau ngày 10/10/2026, Quý Nhân phù trợ 3 con giáp hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Sau ngày 10/10/2026, Quý Nhân phù trợ 3 con giáp hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
Thông tin mới về tình hình sức khỏe của 2 nạn nhân trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công ở Cà Mau

Thông tin mới về tình hình sức khỏe của 2 nạn nhân trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công ở Cà Mau

Đời sống 2 giờ 23 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Kể từ ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 36 phút trước
Thần Tài nhả vía đúng ngày 7/10/2026, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Thần Tài nhả vía đúng ngày 7/10/2026, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 37 phút trước
Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Sao quốc tế 2 giờ 39 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?