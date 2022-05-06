Mỹ nhân Việt chọn váy cưới: Người hở táo bạo, người ngọt ngào sang trọng, CĐM đang nóng lòng trông ngóng 'đả nữ' Ngô Thanh Vân

Trong khi Phương Trinh Jolie, MC Phương Mai chọn phong cách táo bạo, bốc lửa thì Nhã Phương, Đông Nhi đã chọn cho mình những chiếc váy cưới lộng lẫy đúng chuẩn công chúa.
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Ngô Thanh Vân
Ngô Thanh Vân đang tất bật chuẩn bị cho đám cưới của mình vào tháng 6. Cô cũng tiết lộ loạt ảnh thử váy cưới của mình tại Hà Nội. Nữ diễn viên Hai Phượng cho biết cô đã mất đến 6 tháng để chọn váy cưới sau cho phù hợp với bản thân cũng như "vừa mắt" của công chúng. Theo tiết lộ, váy cưới Ngô Thanh Vân mặc sẽ mang phong cách đơn giản và tinh tế.
Một trong số đó là thiết kế trị giá hơn 22.000 USD (tương đương hơn nửa tỷ đồng), từng được Son Ye Jin diện trong đám cưới với Huyn Bin. Thiết kế nhìn trẻ trung nhờ kiểu dáng hai dây. Bên cạnh đó, cách đính họa tiết, dáng váy bồng giúp chiếc váy thêm phần thanh lịch, nữ tính. Phom dáng thiết kế giúp khoe khéo phần xương quai xanh của người mặc.
Khán giả đang rất hồi hộp chờ đợi Ngô Thanh Vân sẽ diện váy cưới như thế nào trong ngày trọng đại sắp tới.
Vào ngày 25/4 vừa qua, đám cưới của Phương Trinh Jolie và Lý Bình được sự chú ý của đông đảo công chúng về độ hoành tráng của sính lễ. Đặc biệt nhan sắc của cô dâu được chú ý hơn cả. Trong suốt buổi tiệc, Phương Trinh Jolie thay tận 3 chiếc váy. Có thể thấy do có thể hình gợi cảm cô nàng đã không ngại ngần chọn các mẫu có đường cắt đầy táo bạo khoe vẻ đẹp bốc lửa của mình.
Lan Khuê
Cũng có vóc dáng cân đối, siêu mẫu Lan Khuê cũng khiến cộng đồng mạng không khỏi trầm trồ với mẫu váy cưới ấn tượng của mình. Chiếc váy được thiết kế với vải lụa khá kín đáo ở phía trước, nhưng phía sau lại chỉ có một miếng vải lưới mỏng đầy quyến rũ. Đặc biệt, phần lưng được kết với 10.418 viên pha lê đắt tiền khiến khán giả không khỏi trầm trồ.
MC Phương Mai
Sở hữu ngoại hình gợi cảm, MC Phương Mai khiến người đối diện khó có thể rời mắt khi mặc váy cưới đuôi cá, có đường xẻ ngực đã tôn lên vòng 1 căng đầy. Bộ váy cưới gợi cảm được đính, kết tỉ mỉ tạo nên cảm giác hở nhưng không hề phô phang đã tôn lên được vóc dáng nóng bỏng, gợi cảm của nữ MC.
Nhã Phương
Cuộc hôn nhân của Nhã Phương và Trường Giang luôn được khán giả hâm mộ bởi sự ngọt ngào và hạnh phúc. Trong ngày trọng đại, Nhã Phương đã chọn cho mình phòng cách ngọt ngào bằng váy cưới mang dáng vẻ cổ điển.
Đàm Thu Trang
Đám cưới của Đàm Thu Trang và Cường Đôla không chỉ gây chú ý bởi độ xa hoa mà nhan sắc của cô dâu cũng khiến công chúng trầm trồ. Trong ngày cưới, bà xã Cường Đô La chọn cho mình thiết kế khá kín đáo. Với độ tinh xảo và chất liệu cao cấp, bộ váy cưới của Đàm Thu Trang đẹp đến hoàn hảo.
Đông Nhi
Đám cưới của Đông Nhi và Ông Cao Thắng được ví như "đám cưới thế kỷ" của showbiz Việt khi có dàn khách mời khủng chưa từng có. Đặc biệt, trong ngày cưới Đông Nhi thay rất nhiều váy cưới đa phần có vẻ ngoài thanh lịch, sang trọng. Trong số đó nổi bật nhất là mẫu váy bồng bềnh, lộng lẫy đúng chuẩn công chúa cho phần tiến vào lễ đường.