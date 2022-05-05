Huy Trần 'chơi cực lớn' trước thềm đám cưới đây này, chị em lại trầm trồ 'sướng nhất Ngô Thanh Vân'

Huy Trần một lần "chơi lớn"... để xem Ngô Thanh Vân có "trầm trồ". Người đàn ông của gia đình - Huy Trần "lặng lẽ" tậu nhà cho Ngô Thanh Vân tại Hà Nội chăng?

Mới đây, Huy Trần – chồng sắp cưới của Ngô Thanh Vân được bắt gặp đã "lặng lẽ" đi xem nhà thuộc một dự án căn hộ cao cấp tại Hà Nội kèm theo dòng chia sẻ trạng thái trên trang cá nhân: "… Huy cũng đang nghĩ về một mái nhà đầy cảm xúc như vậy, với những ngày chỉ cần đứng tại không gian bếp của chính mình, tỉ mỉ nấu từng món ăn ngon cho người mình thương, vậy là trọn vẹn." Chia sẻ gần đây của Huy Trần trước đám cưới lại khiến cư dân mạng "ghen tị đủ đường". - Ảnh chụp màn hình Bên cạnh sự ghen tị, ngưỡng mộ với Ngô Thanh Vân vì những chia sẻ quá đỗi ngọt ngào, tình cảm trước đám cưới vào ngày 8/5 tới đây, cư dân mạng cũng đồn đoán và cho rằng Huy Trần đang có ý định mua một căn nhà tại Hà Nội dành cho Ngô Thanh Vân. Hiện nay, cặp đôi đang sinh sống tại Sài Gòn,thế nhưng trước những diễn biến, động thái mới nhất nàycủa Huy Trần, cộng đồng mạng lại càng có căn cứ tin đây là món quà lớn mà Huy Trần dành tặng vợ mình sau đám cưới, hoặc có thể cặp đôi sẽ dành thời gian làm việc ở tại Hà Nội chăng? Dự án mà Huy Trần quan tâm cũng là nơi đang được rất nhiều người nổi tiếng lựa chọn sinh sống và ổn định lâu dài.

Dù là trong công việc hay trong cuộc sống đời thường Huy Trần đều có những tính cách khác biệt. Cụ thể, trong công việc, Huy Trần được khán giả nhớ tới với hình tượng vị CEO Việt Kiều bảnh trai, bụi bặm, tuy nhiên khi anh chàng xuất hiện bên cạnh Ngô Thanh Vân, lại là người đàn ông của gia đình với những hành động chăm sóc tỉ mỉ cho bạn gái càng khiến dân tình ghen tị, thích thú. Có lần Ngô Thanh Vân không ngần ngại mà chia sẻ: "Một ngày của chúng tôi bắt đầu bằng một ly cà phê rồi ăn sáng. Mọi thứ do Huy làm hết." Đáng chú ý, Huy Trần đặc biệt quan tâm tới không gian nhà bởi lẽ nó sẽ ảnh hưởng khá nhiều tới đời sống tinh thần cũng như đời sống sinh hoạt hàng ngày của cặp đôi. "Trong suốt hai năm qua, Huy và Vân đều dành nhiều thời gian tại nhà, phần vì dịch bệnh, phần vì cả hai cảm thấy không đâu tuyệt vời hơn những khoảnh khắc chia sẻ cùng nhau trong không gian riêng tư của hai đứa", Huy Trần chia sẻ.

Huy Trần được bắt gặp đang đi xem nhà ở một dự án căn hộ cao cấp tại Mỹ Đình, Hà Nội. - Ảnh: FBNV Chính căn nhà cũng phản ánh phần nào phong cách sống và gu của cặp đôi phía sau ánh đèn sân khấu. "Huy và Vân đều theo đuổi phong cách sống tối giản, vì vậy Huy luôn kiếm tìm những căn hộ có thiết kế này, vừa đem lại tinh thần thoải mái, vừa đơn giản nhất để mình có thể thay đổi, không bị nhàm chán". Với việc ưu tiên lựa chọn những căn hộ cao cấp có thiết kế nhà linh hoạt, Huy Trần cũng tự tin mình có thể dễ dàng nâng cấp hay biến đổi không gian căn bếp thành nhà hàng, thoải mái thể hiện đam mê nấu nướng cũng như tự tay chuẩn bị, khám phá những bữa tối chuẩn sang, không gian chill bên ban công cho gia đình và thỏa thích ngắm nhìn đường phố lung linh lên đèn lúc về đêm. Huy Trần "đặt tiêu chuẩn" cao cho không gian sống riêng tư. - Ảnh: FBNV Nếu không phải là sở thích nấu nướng, thì cặp đôi cũng thường xuyên dành thời gian tập luyện thể thao nhằm nâng cao sức khỏe thể chất cùng với nhau. Vì theo tính chất công việc phải di chuyển nhiều, làm việc với tần suất lớn, căng thẳng, Huy Trần lại thích những căn hộ chung cư có sẵn đầy đủ những tiện ích sức khỏe như phòng tập gym, bể bơi hay không gian thiên nhiên xanh gần nhà để có thể dễ dàng chạy bộ mỗi buổi sáng. Những không gian thoải mải như thư viện sách hay coworking space cũng là những tiện ích thu hút Huy Trần. Không hẳn là nơi thư giãn với các hoạt động thường ngày như đọc sách, với Huy và Vân đây còn là không gian ấm cúng để gia đình nhỏ trong tương lai dành nhiều thời gian cùng nhau, trong hầu hết những khoảnh khắc sống giản dị nhưng đầy cảm xúc và say mê. Ngoài Huy Trần, dự án căn hộ cao cấp này cũng đã được nhiều người nổi tiếng lựa chọn, gửi gắm tổ ấm tương lai. - Ảnh: FBNV Có thể nói Huy Trần và Ngô Thanh Vân hiện đang là một trong những cặp đôi nhận được nhiều sự quan tâm, chú ý của dư luận. Huy Trần sinh năm 1990, là Việt kiều Đức. Anh được biết đến và nổi tiếng khi tham gia một số gameshow như Người ấy là ai và chương trình Cuộc đua kỳ thú. Hiện tại, Huy Trần vẫn là CEO của một công ty may mặc và cũng kiêm luôn chủ của một nhà hàng nổi tiếng tại quận 1 (TP.HCM). Huy Trần cầu hôn Ngô Thanh Vân vào ngày 14/03/2022. - Ảnh: FBNV Trước đó, cặp đôi chính thức công khai mối quan hệ vào tháng 9/2021. Và mới gần đây, sau hơn 2 năm gắn bó cùng nhau, hôn lễ của Ngô Thanh Vân và Huy Trần đã được công bố tổ chức tại một resort ở Đà Nẵng vào ngày 8/5 và giới hạn số lượng người tham gia, chỉ bao gồm gia đình cùng một số bạn bè thân thiết của cặp đôi.

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