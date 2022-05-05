Thấy ái nữ gầy xanh xao, nghệ sĩ Duy Phương ao ước: 'Cầu trúng số cho con khỏi đi quay gì hết, ở nhà ăn uống cho nó mập'

Hậu trường 05/05/2022 10:38

Nghệ sĩ Duy Phương lo lắng khi thấy con gái Lê Lộc xanh xao, gầy gò hơn trước.

Nghệ sĩ Duy Phương là một trong những nghệ sĩ hài đầu tiên của miền Nam mang hài kịch ra miền Bắc và được nhiều khán giả yêu mến qua vở "Trong nhà ngoài phố". Ông còn được biết đến là chồng cũ nghệ sĩ Lê Giang và có 2 con là Duy Phước và Lê Lộc. Thời gian qua, nam danh hài gây nhiều xôn xao khi lên tiếng tố con cái bỏ bê, không chu cấp khi tuổi già. Không chỉ vậy, ông còn than khó, mắc nợ và kêu gọi sự ủng hộ tiền từ khản giả để trang trải qua cuộc sống khó khăn.

Thấy ái nữ gầy xanh xao, nghệ sĩ Duy Phương ao ước: 'Cầu trúng số cho con khỏi đi quay gì hết, ở nhà ăn uống cho nó mập' - Ảnh 1
Duy Phương từng khóc và tố con vô tâm, không chăm sóc cho cha khi tuổi già - Ảnh: Cắt từ clip

Mới đây, trên kênh YouTube cá nhân, nghệ sĩ Duy Phương đăng tải một video thu hút nhiều sự chú ý khi ghi lại cảnh con gái Lê Lộc đến thăm. Đáng chú ý hơn, trong lần xuất hiện này, nữ diễn viên có ngoại hình khác lạ khi để tóc ngắn và cơ thể có vẻ gầy gò hơn trước rất nhiều.

Thấy con gái xanh xao, nghệ sĩ Duy Phương bày tỏ: "Nay Lộc đẹp một tí nhưng mà vẫn còn ốm, nhìn là khuyên không nên ra gió rồi, sợ nó bay. Con gái gì ngày càng ốm, lo đi quay mà không ăn uống gì, thấy nó như vậy mình cũng đau lòng. Thôi cầu cho ba trúng số con khỏi đi quay gì hết, ở nhà ăn uống cho nó mập".

Thấy ái nữ gầy xanh xao, nghệ sĩ Duy Phương ao ước: 'Cầu trúng số cho con khỏi đi quay gì hết, ở nhà ăn uống cho nó mập' - Ảnh 2
Nam danh hài lo lắng khi Lê Lộc xanh xao, gầy đi trông thấy - Ảnh: Cắt từ clip

 

Theo như chia sẻ của nam danh hài, diễn viên Duy Phước và Lê Lộc cũng thường xuyên ghé thăm và mua thức ăn, nhiều dụng cụ hỗ trợ sức khoẻ khi ông bệnh. Bên cạnh, các con của Duy Phương chẳng những không giận, trách móc ba về những chuyện vừa qua mà còn thăm hỏi nhiều hơn. Sự quan tâm này khiến ông thay đổi suy nghĩ, thấy con vất vả làm việc kiếm tiền mong mình có khả năng về kinh tế để lo lại cho các con.

Chia sẻ thêm về mối quan hệ cha con hiện tại, nghệ sĩ Duy Phương trải lòng:" Hôm nay cũng khen ngợi con mình đi quay cực khổ nhưng vẫn ghé mua thức ăn cho ba, chứng tỏ thương ba rất nhiều. Cuộc đời là như thế, đôi khi mình không nghĩ gì hết nhưng mà con nó biết nghĩ tới mình thì mình mừng thôi. Cuộc đời không ai biết trước được điều gì, tất cả là do số phận, do trời định. Nhiều người đẻ con ra nói câu: "con tôi không thương tôi", mình sinh con chứ mình không sinh lòng, nói ra cũng khó".

Thấy ái nữ gầy xanh xao, nghệ sĩ Duy Phương ao ước: 'Cầu trúng số cho con khỏi đi quay gì hết, ở nhà ăn uống cho nó mập' - Ảnh 3
Sau mâu thuẫn gia đình, các con của Duy Phương không giận mà còn quan tâm, chăm lo cho ba nhiều hơn - Ảnh: Internet

Trước đó, nghệ sĩ Duy Phương từng livestream khóc và tâm sự rằng các con không quan tâm mình: "Con cái nó quên mình luôn, chỉ biết bố thí cho mình vậy thôi. Rồi bảo, ba không được nói gì hết, cứ sống lủi thủi vậy thôi. Tôi năn nỉ con, giúp mỗi tháng 10 triệu để trả tiền nhà, còn đâu tôi làm được thì trả điện nước, lo cho em đi học".

Sau khi trải qua những mâu thuẫn gia đình, nghệ sĩ Duy Phương và các con ngày dần dần hiểu nhau hơn và quan tâm nhau hơn khi có thời gian rảnh. Điều này khiến người hâm mộ cũng cảm thấy vui lây cho nam danh hài khi ở tuổi xế chiều.

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Chia sẻ trên kênh Youtube của mình, danh hài Duy Phương đã trải lòng về khoảng thời gian bất ngờ đổ bệnh, phải vào viện cấp cứu cách đây hơn một tháng.

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