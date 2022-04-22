Từng trách con trai vô tâm, không cho tiền, Duy Phương bất ngờ 'quay xe' vì điều đặc biệt này

Chia sẻ trên kênh Youtube của mình, danh hài Duy Phương đã trải lòng về khoảng thời gian bất ngờ đổ bệnh, phải vào viện cấp cứu cách đây hơn một tháng.

Mới đây, trên kênh Youtube của mình, nghệ sĩ Duy Phương đã đăng tải một clip quay lại cảnh ông bình phục sau lần đổ bệnh, phải vào viện cấp cứu cách đây hơn một tháng. Trong clip, ông khá khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng. Nam nghệ sĩ phấn khởi chia sẻ: "Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới toàn thể mọi người đã quan tâm tới tôi. Trong thời gian bệnh hoạn, có khán giả còn gửi thuốc tới cho tôi. Đó là tình cảm tôi vô cùng trân trọng và khiến tôi cảm động. Có khán giả còn hào phóng tới mức gửi tới cho tôi cả sâm đắt tiền".

Nam nghệ sĩ nhắc đến con trai Duy Phước - Ảnh: Chụp màn hình Đặc biệt, nam nghệ sĩ yêu thương nhắc đến con trai Duy Phước. Ông bộc bạch: "Người tôi muốn cảm ơn nhiều nhất là con trai Duy Phước của tôi đã luôn quan tâm, lo lắng đến sức khỏe của tôi và đi truy lùng cho tôi nhiều loại thuốc bổ, giúp tôi mau bình phục. Lúc nào tôi cũng thương yêu con trai tôi". Qua lời Duy Phương, có thể thấy, mối quan hệ giữa ông và con trai Duy Phước hiện đang rất tốt đẹp, không như thời điểm cách đây một năm, khi ông phát sóng khóc lóc than trách con trai không quan tâm đến mình.

Duy Phương và con trai Duy Phước - Ảnh: Internet Trước đó, danh hài Duy Phương đã từng trải lòng về con trai Duy Phước thì "ngàn đời" không cho ông tiền. Đồng thời, ông cho biết bởi vì con trai tôi đang phải gánh một gia đình quá nặng cả tiền chăm sóc vợ, con, tiền chi phí sinh hoạt hàng tháng... nên ông rất hiểu những gì Duy Phước đang làm. Sau phát ngôn này của nam danh hài đã gây xôn xao các trang mạng xã hội, nhiều người dễ dàng có cái nhìn sai lệch về Duy Phước, cho rằng anh không đủ hiếu thảo với bố ruột. Sau đó, nam diễn viên Duy Phước phải lên tiếng cho biết, sẽ làm mọi cách để bảo vệ danh dự của chính mình, của ba ruột. Duy Phước lên tiếng: "Mọi người muốn nghĩ sao cũng được, nhìn tôi bằng ánh mắt nào cũng được. Tôi làm dâu trăm họ đó giờ. Ông ấy đúng hay sai vẫn là ba tôi".

Nghệ sĩ Duy Phương thẳng thắn nhắc về chuyện công khai chê trách Hoài Linh, Phi Nhung Thời gian qua có khá nhiều lùm xùm xoay quanh các nghệ sĩ thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả. Dù không phải nhân vật chính trong những câu chuyện được nhắc tới, nhưng nghệ sĩ Duy Phương cũng nhận nhiều quan tâm khi nói lên quan điểm của mình.

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