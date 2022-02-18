Nghệ sĩ Duy Phương tiếp tục được đại gia giúp đỡ đi show sau khi vừa được biếu hẳn miếng đất

Hậu trường 18/02/2022 16:26

Nghệ sĩ Duy Phương tiếp tục được một đại gia giúp đỡ kiếm thêm thu nhập. Trước đó, nam nghệ sĩ cũng bất ngờ được một khách hàng hứa tặng một miếng đất trong lúc đi giao bánh bèo.

Từng là một nghệ sĩ hài đình đám, thế nhưng, bước vào tuổi xế chiều, nghệ sĩ Duy Phương lâm vào cảnh khó khăn, nợ nần. Sau khi được các con đứng ra giúp đỡ trả nợ, nam nghệ sĩ hiện đã có cuộc sống ổn định hơn và quyết định kinh doanh một quán bánh bèo nhỏ. Từ nam nghệ sĩ đình đám, hiện tại hằng ngày, ông tự mình chạy xe hàng chục cây số để đi giao bánh bèo cho khách hàng. 

Nghệ sĩ Duy Phương tiếp tục được đại gia giúp đỡ đi show sau khi vừa được biếu hẳn miếng đất - Ảnh 1
Nghệ sĩ Duy Phương bán bánh bèo mưu sinh. (Ảnh: chụp màn hình)

Trên kênh youtube của mình, nam nghệ sĩ thường ghi lại những câu chuyện thú vị trong lúc đi giao bánh cho mọi người. Mới đây, nghệ sĩ Duy Phương đã đăng tải một clip quay lại cảnh ông đi giao bánh bèo cho một khán giả. Ông vừa đi vừa tâm sự cùng khán giả: "Hôm nay tôi lại đi giao bánh bèo. Tôi mở hàng được vài hôm rồi và hôm nay có một khán giả thương mến ủng hộ đặt tới 20 hộp bánh bèo nên tôi đích thân đi giao cho người ta.

Nam nghệ sĩ cho biết mình đang cố gắng gom góp có tiền để nấu 100 phần cơm tặng người nghèo. Ông tâm sự: "Lâu lắm rồi tôi không thấy khán giả bên Mỹ mua bánh bèo ủng hộ. Tôi phải bảo bà con nước ngoài ủng hộ tôi không tôi chết. Mọi người mua bánh bèo ủng hộ tôi đi, dù trưa nắng thế nào tôi vẫn đi giao tận nơi cho các bạn".

Nghệ sĩ Duy Phương tiếp tục được đại gia giúp đỡ đi show sau khi vừa được biếu hẳn miếng đất - Ảnh 2

Tới nơi, Duy Phương bất ngờ khi biết vị khán giả đặt 20 hộp bánh bèo là một đại gia giàu có. Vị đại gia này ở trong một biệt thự bề thế, rộng lớn, khiến Duy Phương vô cùng choáng ngợp. Một điều bất ngờ khác là Duy Phương đã được vị đại gia này đặt show đám cưới. Ông nói:

"Tôi vui mừng quá, đi giao bánh bèo mà lại được đại gia giúp đỡ, mời đi show. Vợ chồng khán giả này bảo mấy hôm nữa con họ làm đám cưới, mời tôi xuống hát tiệc. Khán giả này mới biết tôi thôi nhưng lại rất tình cảm, yêu quý tôi, hứa tạo điều kiện cho tôi hát đám cưới, gặp gỡ khán giả rồi trả tôi chút tiền trang trải cuộc sống".

Nghệ sĩ Duy Phương tiếp tục được đại gia giúp đỡ đi show sau khi vừa được biếu hẳn miếng đất - Ảnh 3

Cách đây không lâu, trong lúc đi giao bánh cho khách hàng, Duy Phương cũng gặp một "fan ruột" vô cùng giàu có. Khi đang nói chuyện giao lưu cùng người này, nam nghệ sĩ bất ngờ được ông này hứa sẽ biếu luôn một miếng đất. Tuy nhiên, nghệ sĩ Duy Phương sau đó đã vui vẻ từ chối lời hứa này.

Nghệ sĩ Duy Phương tiếp tục được đại gia giúp đỡ đi show sau khi vừa được biếu hẳn miếng đất - Ảnh 4

Cụ thể, khán giả đại gia của Duy Phương nói: "Đây số điện thoại tôi đây, mai mốt già mình liên hệ với nhau nha. Mai mốt chắc tôi cũng cho anh 2 thước nha". Nghệ sĩ Duy Phương bật cười đáp: "Thôi thôi thế thôi khỏi xin số điện thoại. Cảm ơn mọi người, cảm ơn anh. Thời buổi dịch bệnh này mình vẫn còn sức khỏe, hạnh phúc là may mắn. Chúc mừng gia đình anh bạn nha".

Thời gian dịch vừa qua, nghệ sĩ Duy Phương may mắn ăn lên làm ra. Từ khi lập kênh Youtube riêng và chia sẻ câu chuyện đời tư, Duy Phương đã thu hút nhiều sự chú ý của khán giả. Nhờ đó, nam danh hài nhận được nhiều đơn hàng bánh bèo từ khán giả trong và ngoài nước. Duy Phương thường tự mình đi giao bánh để giao lưu cùng khán giả, tranh thủ quay Vlog.

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Mới đây, trên kênh Youtube, Duy Phương đã đăng tải đoạn clip chia sẻ khoảnh khắc đi giao bánh bèo cho khách và tâm sự nhiều điều cùng khán giả.

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