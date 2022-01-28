Đến viếng mộ cha ruột dịp cuối năm, NS Duy Phương bật khóc nức nở vì làm được điều này chỉ sau nửa năm?

"Tôi cảm giác như đang được ba mình phù hộ nên mới may mắn được khán giả thương, ủng hộ trong bước đường đầu tiên làm Youtube" – nghệ sĩ Duy Phương nói.

Từ đợt dịch bùng phát trở lại, nghệ sĩ Duy Phương chăm chỉ ra video clip trên kênh Youtube cá nhân để chia sẻ về cuộc sống của mình với người hâm mộ. Mới đây, nghệ sĩ Duy Phương đã tới thăm mộ cha ruột tại nghĩa trang Gò Dưa, Sài Gòn. Sau khi bày biện xong đồ cúng lễ, Duy Phương xúc động chia sẻ đôi lời cùng khán giả: "Hôm nay, tôi tới nghĩa trang viếng mộ ba mình. Thường thường vào dịp cuối năm, tôi dành hai ngày 24, 25 âm lịch để đi tảo mộ và thanh minh.Trong lòng tôi đang cảm thấy vui khi tới viếng mộ ba vì sau nửa năm làm Youtube, tôi đã có được những thành công nhất định.

Cách đây hơn nửa năm, tôi có lên mộ thắp nhang xin ba phù hộ để làm Youtube. Nói là thành công rực rỡ thì chưa nhưng cũng có một chút. Tôi cảm giác như đang được ba mình phù hộ nên mới may mắn được khán giả thương, ủng hộ trong bước đường đầu tiên làm Youtube. Duy Phương đến thắp hương mộ cha ruột dịp cuối năm - Ảnh: Cắt từ clip Vì thế nên hôm nay tôi đến thăm mộ ba để nói lên sự xúc động của mình trước tâm tư, tình cảm của khán giả. Kênh Youtube của tôi hiện tại đã được gần 50 ngàn lượt theo dõi. Chỉ còn nửa chặng đường nữa thôi là tôi đạt nút bạc. Tôi hi vọng từ giờ tới cuối năm sau sẽ được nút bạc. Tôi cảm ơn các khán giả trong và ngoài nước, các anh chị, cô chú lẫn các em, các cháu đã ủng hộ tôi.

Phía sau tôi là mộ ba tôi. Tôi đã trưng bày, cúng kiếng tươm tất, đầy đủ để cầu mong ba tiếp tục phù hộ trên bước đường còn lại. Tôi sẽ cố gắng làm Youtube nhiều hơn nữa. Cảm ơn hương hồn ba cũng như khán giả thật nhiều. Trong lòng tôi đang rất vui, xin được phép thắp nén nhang cho ba tôi. Tôi chuẩn bị đủ hoa quả, mấy bộ đồ cho ba rồi". Duy Phương bật khóc nức nở trước mộ cha ruột - Ảnh: Cắt từ clip Sau đó, Duy Phương thắp hương cho cha rồi bật khóc nức nở nói: "Cha mẹ tôi dù đã mất đi, nhưng tôi vẫn nhớ những ngày kề cận cha mẹ, được nuôi dạy, chỉ bảo điều hay lẽ phải để thành công, trưởng thành. Khi cha mẹ đã mất đi rồi thì những lời nói, dư âm đó vẫn tồn tại trong trí óc tôi. Tôi cầu cho ba tôi được về cõi bình yên. Mỗi lần tới thăm mộ ba là tôi lại xúc động đến phát khóc. Tôi khóc cho hoàn cảnh của chính mình. Cứ tới mộ ba là nước mắt tôi chảy. Má tôi thì vẫn còn sống và khỏe mạnh dù năm nay đã 89 tuổi rồi. Má cũng gửi lời tôi lên cúng mộ ba thì nhớ nhắc tên má để ba được vui. Bởi vậy nên tôi muốn thông báo với ba rằng má vẫn khỏe mạnh cùng các con. Nhờ ba phù hộ mà tôi đã từng bước vượt qua khó khăn trong cuộc sống, làm kênh Youtube để thành công như hôm nay. Dù có thế nào tôi cũng luôn nhớ tới cha mẹ". Duy Phương đã trưng bày, cúng kiếng tươm tất, đầy đủ để cầu mong ba tiếp tục phù hộ trên bước đường còn lại - Ảnh: Cắt từ clip Hiện tại, sau hơn nửa năm làm kênh Youtube, Duy Phương đã đạt lượt view, theo dõi ổn định, giúp ông có thêm nguồn thu nhập, cuộc sống tốt hơn, thoát cảnh nghèo khó.

Đi giao bánh bèo, nghệ sĩ Duy Phương bồi hồi: “Tôi phải bán nhà sau 4, 5 tháng vì không làm ăn được” Khi trên đường đi giao bánh bèo cho khách, nghệ sĩ Duy Phương bồi hồi nhớ về khoảng thời gian khó khăn phải bán nhà khi đi qua con đường quen thuộc.

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