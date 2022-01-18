Đi giao bánh bèo, nghệ sĩ Duy Phương bồi hồi: “Tôi phải bán nhà sau 4, 5 tháng vì không làm ăn được”

Hậu trường 18/01/2022 16:28

Khi trên đường đi giao bánh bèo cho khách, nghệ sĩ Duy Phương bồi hồi nhớ về khoảng thời gian khó khăn phải bán nhà khi đi qua con đường quen thuộc.

Sau khoảng thời gian gặp khó khăn vì nợ nần, nghệ sĩ Duy Phương hiện đã có cuộc sống ổn định hơn. Ông mở một kênh youtube và chuyển qua làm bánh bèo bán online. Mỗi khi có đơn hàng, để tiết kiệm chi phí, nam nghệ sĩ đều tự mình đi xe máy đến tận nơi giao dù đường xá xa xôi.

Đi giao bánh bèo, nghệ sĩ Duy Phương bồi hồi: “Tôi phải bán nhà sau 4, 5 tháng vì không làm ăn được” - Ảnh 1

Mới đây, kênh Youtube của Duy Phương đã đăng tải một clip quay lại cảnh ông đi giao bánh bèo cho khách ở một địa điểm cách khá xa nhà mình. Thời điểm giao bánh bèo là tan tầm nên đường phố rất đông đúc, khói bụi và tắc nghẽn, nhưng nam nghệ sĩ vẫn rất hào hứng vì có được đơn hàng lớn.

“Hiện tại, tôi đang ở trên đường đi giao bánh bèo. Có một anh tên Vinh ở tận bên Mỹ đặt tôi 20 hộp bánh bèo gửi tới vợ anh ấy ở đường Lê Văn Thọ, phường 9, quận Gò Vấp. Tôi đang đi tới đường Quang Trung rồi, gần đến đường Lê Văn Thọ”.

Đi giao bánh bèo, nghệ sĩ Duy Phương bồi hồi: “Tôi phải bán nhà sau 4, 5 tháng vì không làm ăn được” - Ảnh 2

Đi qua con đường quen thuộc, nam nghệ sĩ nhớ về thời điểm khó khăn phải bán nhà của mình: “Nói tới đường Lê Văn Thọ làm tôi nhớ về một kỷ niệm ngày xưa. Cách đây tầm 20 năm, tôi có mua một căn nhà trên đường này. Sau một thời gian ở đó, tôi nhận thấy mình không hợp đất. Tôi ở căn nhà đó không được may mắn, gặp nhiều chuyện xui xẻo, thất bát nên lại phải bán nhà… Tôi mua căn nhà ấy rất đẹp, nhưng mong sẽ an cư lạc nghiệp, yên ổn làm ăn nhưng sau 4, 5 tháng chẳng làm được gì, chỉ giăng mùng ngủ rồi đi chơi”

Đi giao bánh bèo, nghệ sĩ Duy Phương bồi hồi: “Tôi phải bán nhà sau 4, 5 tháng vì không làm ăn được” - Ảnh 3

Nghệ sĩ Duy Phương kể tiếp: “Tôi rất hoang mang nên quyết định không ở căn nhà đó nữa mà bán đi. Tôi không phải quá mê tín nhưng cũng có chút duy tâm nên nghĩ thế. Vì thế mà ngày hôm nay trở lại con đường này, tôi thấy hơi rùng mình. Tôi rùng mình cho chính cuộc đời mình vì có những năm tháng kém may mắn, sống cực khổ, khốn khó”.

Đi giao bánh bèo, nghệ sĩ Duy Phương bồi hồi: “Tôi phải bán nhà sau 4, 5 tháng vì không làm ăn được” - Ảnh 4

Thời gian dịch vừa qua, nghệ sĩ Duy Phương may mắn ăn lên làm ra. Từ khi lập kênh Youtube riêng và chia sẻ câu chuyện đời tư, Duy Phương đã thu hút nhiều sự chú ý của khán giả. Nhờ đó, nam danh hài nhận được nhiều đơn hàng bánh bèo từ khán giả trong và ngoài nước. Duy Phương thường tự mình đi giao bánh để giao lưu cùng khán giả, tranh thủ quay Vlog.

 

 

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