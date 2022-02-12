Duy Phương chia sẻ tâm nguyện trong năm mới, tiết lộ: 'Định mua chỉ vàng nhưng chưa đủ tiền'

Đồng thời, Duy Phương cũng chia sẻ nhiều điều về con đường làm Youtube của mình. Hiên, kênh Youtube của ông đã đạt gần 50 ngàn lượt đăng ký theo dõi, chồng cũ Lê Giang hy vọng trong năm mới, kênh của mình tiếp tục được phát triển, khán giả ủng hộ và mong làm ăn phát đạt, buôn may bán đắt.

Mới đây, nghệ sĩ Duy Phương đã đăng tải trên kênh Youtube cá nhân một clip quay lại cảnh ông đi giao bánh bèo trong ngày đầu năm mở hàng. Trên đường đi giao bánh, ông đã tâm sự cùng khán giả. Theo đó, ông cho biết rất vui khi mới mở hàng đầu năm khai trương đã có khách ủng hộ.

Tính tới ngày hôm nay, kênh Youtube của tôi đã được gần 50 ngàn lượt đăng ký theo dõi. Đây là một con số khá lớn đối với tôi. Tôi làm Youtube mới 5 tháng trời mà đã đạt được gần 50 ngàn người theo dõi là một niềm vui lớn.

"Cảm ơn mọi người đã yêu thương, ủng hộ tôi suốt những năm tháng vừa qua. Mong rằng thời gian tới mọi người tiếp tục yêu thương, ủng hộ tôi để tôi có động lực, kinh phí tiếp tục con đường làm Youtube.

Để đạt được nút bạc Youtube thì tôi đã đi được nửa chặng đường rồi, chỉ còn nửa chặng đường nữa thôi. Mong mọi người tiếp tục theo dõi, ủng hộ tôi để tôi có được nút bạc, kiếm thêm thu nhập nuôi sống bản thân và gia đình, con cái.

Năm 2022 này, tôi hi vọng kênh Youtube của mình tiếp tục được phát triển, khán giả ủng hộ và mong làm ăn phát đạt, buôn may bán đắt.

Mọi người nhìn thấy đấy, tôi đang đi giao bánh bèo trên chiếc xe máy cũ kỹ, chạy suốt nhiều năm qua. Tôi mong rằng năm 2022 này tôi đổi mới tất cả, làm ăn có tiền, đổi xe mới. Chiếc xe máy này tôi đi cũ rồi, đi cũng nguy hiểm, bất tiện.

Tôi mong rằng có tiền đổi được chiếc xe mới để đi lại an toàn hơn, tiện lợi hơn. Tôi sẽ cố gắng phấn đấu để đạt được mục tiêu này trong năm 2022" - Duy Phương chia sẻ.

Duy Phương và vị khách đã mua ủng hộ anh 10 hộp bánh bèo - Ảnh: Chụp màn hình

Cũng trong đoạn clip, khi đến địa điểm giao bánh bèo cho khách, ông thấy khách đang cúng thần tài thì chia sẻ cũng đang định mua 1 chỉ vàng nhưng chưa đủ điều kiện

"Dù nghèo nhưng ngày mùng 10 tôi cũng đem tiền đi mua chỉ vàng để khi nào thiếu tiền thì bán ra. Hôm nay tôi cũng định mua chỉ vàng nhưng chưa đủ tiền, đang gom góp" - Duy Phương tiếp tục chia sẻ.

Còn nhớ, thời gian trước, nghệ sĩ Duy Phương bất ngờ đăng clip khóc lóc và chia sẻ việc con cái vô tâm, không phụng dưỡng. Ngay sau đó, Duy Phước - con trai của nam nghệ sĩ là diễn viên Lê Giang - đã lên tiếng nhận lỗi về mình. Đồng thời, Duy Phước cũng nhấn mạnh nếu lùm xùm này ảnh hưởng đến công việc khiến anh phải làm nghề khác để nuôi gia đình thì cũng cam tâm. Về phía Lê Giang, nữ nghệ sĩ chia sẻ bài viết với rất nhiều đạo lý nhằm tỏ rõ quan điểm bênh vực con trai.

NS Duy Phương đã đăng clip dài nói về cuộc sống khó khăn, không có tiền nên nói các con không nghe lời - Ảnh: Chụp màn hình

Sự việc sau đó dần lắng xuống, những người trong cuộc cũng không có động thái gì thêm. Tuy nhiên, mới đây, Duy Phước đã có động thái nói lên mối quan hệ giữa mình về bố ruột. Nam diễn viên khi ấy chia sẻ clip đưa vợ con đến tận nhà thăm bố sau thời gian dài xa cách vì dịch bệnh.

Duy Phương và con trai - Ảnh: Internet

Trong clip, Duy Phương rất vui khi đón tiếp gia đình con trai đến thăm. Khi gặp bố, Duy Phước cũng mang theo quà và nhắc đến mẹ kế (vợ hiện tại của Duy Phương) vô cùng lễ phép. Cả hai bố con trò chuyện vui vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra.