Tố cáo bị 'băng nhóm nghệ sĩ trẻ' chèn ép, Duy Phương bất ngờ tiết lộ bị 'cô lập' nên phải buôn bán kiếm sống

Nhận được sự chú ý của đông đảo dư luận trong thời gian vừa qua, mới đây, nghệ sĩ Duy Phương tiếp tục có những chia sẻ xoay quanh chuyện nghề và câu chuyện "hậu trường" trong thế giới nghệ sĩ Việt hiện nay.

Vừa qua, nghệ sĩ Duy Phương bất ngờ được khán giả chú ý vì ồn ào chu cấp tiền bạc với con cái, sau đó là việc tố cáo "băng nhóm nghệ sĩ trẻ" trong showbiz đang cố tình chèn ép đàn anh, không cho những người đi trước có cơ hội tiếp cận với các show giải trí. Nghệ sĩ Duy Phương - Ảnh: Internet Mới đây, thông qua một kênh Youtube, Duy Phương lại tiếp tục có những chia sẻ của mình.

"Qua vụ lùm xùm của giới nghệ sĩ vừa rồi, tôi thấy, chính những nghệ sĩ đó đã tự làm cho khán giả nghĩ mình bè phái, băng đảng. Ví dụ, người nghệ sĩ đó làm điều sai trái, có lỗi thì phải để tự anh ta kiểm điểm, nhìn nhận lại mình, việc gì những nghệ sĩ đó phải la lối um sùm, bảo vệ, bênh vực nhau. Hành động đó đã khiến khán giả nhìn rõ những nghệ sĩ đó bè phái với nhau. Rồi tôi thấy một số nghệ sĩ trẻ lên nói tầm bậy tầm bạ, tào lao chỉ để bênh vực đồng nghiệp, những người chơi với mình. Những nghệ sĩ đó bất tài nên mới phải bè phái, băng nhóm để nâng đỡ nhau, còn như tôi thì tồn tại độc lập nên không được xuất hiện trên sân khấu, phải đi buôn bán" - Duy Phương chia sẻ về tình hình bị "cô lập" giữa thế giới nghệ sĩ với Youtuber.

Cuộc sống Duy Phương hiện tại xoay quanh chuyện buôn bán - Ảnh: Internet Bên cạnh đó, nam nghệ sĩ cũng cho biết mình buôn bán như hiện tại là bởi không màn thế sự, anh nhường đất diễn cho các nghệ sĩ đó dù bản thân có thể ca hát, diễn xuất. Anh cũng cho biết việc "đứng một mình không phải để ngang ngược, chống chọi lại người khác mà một mình để nói điều đúng đắn". Nam nghệ sĩ cho hay cuộc sống hiện tại của anh chủ yếu xoay quanh việc đi buôn bán, nếu có người mời đi hát đám tiệc thì đi còn các chương trình lớn thì "họ không mời tôi, phải chịu chứ sao bây giờ". Cuối cùng, Duy Phương cũng chỉ ra sự khác biệt về giới nghệ sĩ xưa và nay. Theo anh, những người trẻ hiện tại lên sóng quá dễ dàng nên không có quá trình "tu luyện" để trở thành nghệ sĩ đích thực. "Nghệ sĩ ngày xưa làm nghề rất chỉn chu, nhiệt huyết vì họ phải gian khổ để bước lên được sân khấu. Vì vậy, khi nổi tiếng, họ rất trân trọng khán giả, tận tụy với nghề, không bao giờ muốn đánh đổi nghề nghiệp với thứ nào khác. Còn nghệ sĩ bây giờ lên sóng quá dễ dàng, có sẵn bệ phóng nên không có quá trình tu luyện để trở thành nghệ sĩ đích thực"- Duy Phương chia sẻ với Youtuber.

Đời tư ít biết về người vợ đầu giàu có xinh đẹp của nghệ sĩ Duy Phương Mang danh là vợ cũ của Duy Phương, nữ diễn viên này hiện tại có cuộc sống giàu sang, thoải mái khác xa chồng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/to-cao-bi-bang-nhom-nghe-si-tre-chen-ep-duy-phuong-bat-ngo-tiet-lo-bi-co-lap-nen-phai-buon-ban-kiem-song-411354.html