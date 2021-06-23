Sau Duy Phương và Tấn Hoàng, một ca sĩ trẻ thừa nhận có 'băng nhóm': 'Một bè phái đang đẩy những nghệ sĩ đi trước ra khỏi mảnh đất nghệ thuật'

Hậu trường 23/06/2021 05:43

Mới đây, trong một buổi livestream, một ca sĩ trẻ đã lên tiếng bênh vực hai đàn anh là Duy Phương và Tấn Hoàng. Đồng thời, anh cũng khẳng định trong showbiz có một bằng "nhóm nghệ sĩ".

Những ngày vừa qua, dư luận được dịp xôn xao trước thông tin về "băng nhóm nghệ sĩ" trong giới showbiz do nghệ sĩ Duy Phương tiết lộ. Theo anh, "băng nhóm" này chi phối các chương trình truyền hình, "chèn ép" những người đi trước không cho họ có cơ hội được nhà đài mời show. Không lâu sau, nghệ sĩ Tấn Hoàng cũng lên tiếng xác nhận chuyện này. Thậm chí, sự việc sau đó còn bị đẩy lên cao khi hai nghệ sĩ cho biết vì những phát ngôn trên mà họ bị nhiều "đàn em trẻ" gọi điện chửi bới, xúc phạm.

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Nghệ sĩ Duy Phương và Tấn Hoàng - Ảnh: Internet

Mới đây, ca sĩ Gia Bin đã có buổi livestream bàn luận về việc này. Anh cho biết cảm thấy buồn và bức xúc khi hai nghệ sĩ lớn bị đàn em chửi bới, khán giả nhận xét là “ăn mày quá khứ”. Theo anh, những hành động này là vô đạo đức bởi nếu "không có những người tiền bối như các chú đi trước gây dựng thì làm sao có nền tảng để các nghệ sĩ trẻ làm nghệ thuật bây giờ".

Tiếp theo, bên cạnh việc khuyên fan của các nghệ sĩ trẻ đừng vì bênh vực thần tượng mà "bất chấp đúng sai", ca sĩ Gia Bin cũng khẳng định trong giới showbiz thật sự có một "bè phái".

“Những nghệ sĩ chân chính bây giờ làm gì còn đất diễn, phim không ai mời, sân khấu không ai cho tham gia. Các chương trình truyền hình bây giờ chỉ toàn những gương mặt quen thuộc đó, tới mức nhàm chán. Tôi thấy rõ, có một bè phái đang đẩy những nghệ sĩ đi trước ra khỏi mảnh đất nghệ thuật, để cho bè phái đó thống trị hết” - nam ca sĩ Gia Bin nói trong livestream.

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Ca sĩ Gia Bin - Ảnh: Chụp màn hình

Từ đó, theo anh, những nghệ sĩ như Duy Phương và Tấn Hoàng chỉ đang nói lên nỗi lòng của mình vì họ cảm thấy "tủi nhục khi đẩy ra xa khỏi mảnh đất nghệ thuật". Thêm vào đó, nhiều fan của các nghệ sĩ trẻ lại hùa vào công kích khiến họ ngày một tuyệt vọng.

Sau khi đi sâu vào phân tích vụ lùm xùm ngày ấy của nghệ sĩ Duy phương với 1 đài truyền hình, nam ca sĩ hy vọng khán giả có thể công tâm hơn để nhìn nhận sự việc.

"Nếu các bạn yêu thích nghệ thuật, mình mong các bạn công tâm, phân biệt rõ cái nào sai, cái nào đúng. Hãy nhìn nhận rõ việc làm của một nhóm nghệ sĩ kia đã gây ra trong thời gian vừa rồi làm ảnh hưởng như thế nào đến các nghệ sĩ khác. Khán giản cần nhận ra được nghệ sĩ nào cần được an ủi, động viên để họ có thể tiếp tục làm nghề hay ít nhất để họ vẫn còn niềm tin vào cuộc sống" - nam ca sĩ Gia Bin nói trong livestream.

Được biết, ca sĩ Gia Bin có tên thật là Hồ Minh Cường. Năm 2006, anh tốt nghiệp lớp đào tạo ca sĩ và nhóm nhạc chuyên nghiệp của Ước Mơ Trong Tầm Tay. Cuối năm 2007, anh phát hành album solo, nhưng đầu năm 2008 thì lập nhóm nhạc ATM với các thành viên là các học trò của nhạc sĩ Nguyễn Đức Trung, nhưng đến đầu năm 2011 có sự thay đổi về thành viên. Nhóm nhạc này sau đó chính thức hoạt động với hai thành viên là anh và Leo Phong.

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Từ khóa:   Duy Phương NS Tấn Hoàng bè phái nghệ sĩ

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