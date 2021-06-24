Đời tư ít biết về người vợ đầu giàu có xinh đẹp của nghệ sĩ Duy Phương

Mang danh là vợ cũ của Duy Phương, nữ diễn viên này hiện tại có cuộc sống giàu sang, thoải mái khác xa chồng.

Cái tên Duy Phương trong những ngày gần đây đột ngột hot trở lại sau khi nam nghệ sĩ chia sẻ về cuộc sống khó khăn hiện tại và tiết lộ về "băng nhóm nghệ sĩ trẻ" đang hùa nhau chèn ép đàn anh, khiến những người đi trước không có cơ hội được mời tham gia trên các show truyền hình. Đời tư của nghệ sĩ Duy Phương cũng là cả một câu chuyện dài khi ông có đến 3 người vợ. Ngoài nghệ sĩ Lê Giang và người sống cùng ông hiện tại, ít ai biết rằng diễn viên Hải Lý - gương mặt quen thuộc trong loạt phim truyền hình như “Tường vi cánh mỏng”, “Hạnh phúc mong chờ”, “Lối sống sai lầm”...lại chính là vợ cả của ông.

Nghệ sĩ Hải Lý - Ảnh: Internet Vào năm 1993, cuộc hôn nhân kéo dài 18 năm của hai người đổ vỡ vì Hải Lý không sinh được con. Tuy nhiên, nguyên nhân chính dẫn đến từ việc này được nữ nghệ sĩ tiết lộ là do xuất hiện của người thứ 3 – nghệ sỹ Lê Giang (năm ấy chỉ mới 20 tuổi). Sau này, bản thân Lê Giang cũng thừa nhận mọi việc. Khi đã chấm dứt với nghệ sĩ Duy Phương, diễn viên Hải Lý quay trở về sống cùng và chăm sóc mẹ ruột. Tháng 7/2019, mẹ nữ nghệ sĩ qua đời, hiện Hải Lý sống độc thân 1 mình trong sự giàu có. Căn hộ sang trọng của nữ diễn viên tọa lạc tại tầng 26 của một chung cư ở huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh. Ước tính căn hộ này có giá khoảng 4 tỷ đồng, chưa tính những trang thiết bị nội thất. Ngoài ra, Hải Lý còn sở hữu thêm 2 căn hộ khác và đang cho thuê. Tổng giá trị của 3 căn hộ này khoảng 8 tỷ đồng.

Nhà của nữ nghệ sĩ hiện tại - Ảnh: 24h.com Căn nhà được thiết kế trang nhả - Ảnh: 24h.com Theo đó, căn nhà của nữ diễn viên được thiết kế theo phong cách hiện đại với tông màu trắng chủ đạo, kết hợp cùng màu nâu của gỗ lát sàn và đồ nội thất tạo nên cảm giác hài hòa và rất dễ chịu. Cuộc sống hiện tại của vợ cũ Duy Phương khá thoải mái, sáng dậy sớm nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa và đi làm nếu có lịch trình. Chia sẻ về cuộc sống đơn thân, nữ diễn viên vui vẻ cho biết cô đã quen với điều đó nên chẳng cảm thấy buồn bã. Trước đây khi còn chung sống với Duy Phương, cô phải lo nhiều thứ, thậm chí còn chẳng có bạn bè. Thế nhưng khi sống 1 mình, Hải Lý có thể gặp gỡ 1 vài người bạn, cùng hẹn hò đi cà phê, trò chuyện tâm sự. Cuộc sống thoải mái của nữ nghệ sĩ hiện tại - Ảnh: Internet Trong một lần chia sẻ với truyền thông, Hải Lý cho biết: "Sau ly hôn, tôi làm nhiều nghề để xây dựng cơ nghiệp. Gia đình đổ vỡ cũng buồn lắm chứ nhưng tôi nghĩ số phận đã an bày, có tiếc nuối chẳng được gì. Tôi lo kiếm tiền và phục vụ cho cuộc sống, chăm lo mẹ được chu đáo nhất lúc bà còn sống". Nghệ sĩ Hải Lý giờ đây đã bước sang tuổi 65 nhưng cô vẫn luôn trẻ trung, xinh đẹp. Bí quyết để trẻ mãi không già của nữ diễn viên là luôn giữ tinh thần thoải mái, tươi trẻ vì chẳng cần phải lo lắng chuyện gia đình, con cái.

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