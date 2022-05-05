Ca sĩ Thanh Thảo: Đám cưới hụt năm 28 tuổi và hạnh phúc 'muộn' với chồng đại gia Mỹ

Ngoài ra Thanh Thảo còn được nhiều người biết đến khi nắm giữ nhiều cương vị từ chủ tịch hội đồng quản trị, người sáng lập công ty giải trí , tổ chức sự kiện và quản lý nhiều gương mặt đình đám ăn khách như Ngô Kiến Huy, Ngân Khánh, Nam Cường,…

Tên tuổi ca sĩ Thanh Thảo gắn liền với âm nhạc thời kì "Làn sóng xanh". Cô nàng sinh năm 1977 được khán giả ưu ái đặt cho biệt danh vô cùng đáng yêu "Búp bê" và nổi tiếng qua hàng loạt ca khúc đình đám một thời như "Chàng và nàng", "Ôi tình yêu", "Búp bê biết yêu", "Ok mình chia tay", "Búp bê con trai", "Búp bê không tình yêu", "Búp bê buồn"...

Vào năm 28 tuổi, ca sĩ Thanh Thảo được tổng giám đốc của một trong những công ty bảo hiểm lớn nhất Việt Nam thời bấy giờ cầu hôn. Theo đó, cặp đôi đã từng tổ chức lễ đính hôn vào tháng 9/2018 trước sự chứng kiến của đông đảo bạn bè nghệ sĩ thân thiết như Phương Thanh, Hồng Ngọc, Phương Thùy, Cẩm Vân, Hồng Nhung…

Dù sở hữu cho mình một sự nghiệp ca hát thuận lợi và thành công, tuy nhiên Thanh Thảo lại khá lận đận trong chuyện tình duyên. Nữ ca sĩ cũng từng có mối lương duyên với nhiều nam ca sĩ trẻ trong showbiz Việt. Và có khá nhiều mối tình được chính người trong cuộc lên tiếng xác nhận nhưng vẫn còn nhiều người tình bí mật mà khán giả vẫn chưa biết tới.

Thanh Thảo hạnh phúc bên chồng đại gia Mỹ. - Ảnh: FBNV

Thế nhưng sau đó Thanh Thảo lại bất ngờ tuyên bố huỷ hôn với lý do cảm thấy không phù hợp khi làm nội trợ và được chồng nuôi.

Giờ đây, khi nhìn lại con đường tình duyên đầy thăng trầm, biến cố của bản thân, Thanh Thảo cho rằng mình không hề lận đận mà thay vào đó là sự lạc quan và vô cùng kiên định với lựa chọn của mình.

Nữ ca sĩ còn khéo léo giải thích thêm: "Lận đận là khi mình gặp phải những chuyện không vui trong tình cảm, còn tôi lúc nào cũng được yêu, anh nào yêu tôi cũng yêu kinh khủng luôn, cưng chiều, nâng niu như bà hoàng".

Thanh Thảo từng tâm sự về chuyện tình cảm lận đận của mình. - Ảnh: FBNV

Có lẽ Thanh Thảo là người luôn đắn đo giữa tình yêu và sự nghiệp trong mỗi cuộc tình. Sau mỗi lần suy tính kỹ lưỡng như vậy, Thanh Thảo đều ưu tiên công việc lên hàng đầu và tạm hoãn lại việc kết hôn, sinh con.

Phải đến năm 42 tuổi, Thanh Thảo mới chịu lên xe hoa với doanh nhân Việt Kiều Tom Han. Được biết, ông xã Thanh Thảo là chủ sở hữu của một loạt các phòng khám nha khoa tại Mỹ và Việt Nam. Vào năm 2018, Thanh Thảo cùng ông xã đã vui vẻ đón bé gái đầu lòng chào đời.

Nhớ lại khoảng thời gian đầu khi sang Mỹ, nữ ca sĩ phải một mình lo toan tất cả mọi việc từ lau chùi quét dọn nhà cửa, đi chợ nấu cơm đến việc rửa chén, đổ rác,… Thanh Thảo cho biết rằng ở Mỹ không phải ai cũng có đủ tiền, cũng có điều kiện để thuê giúp việc và tài xế riêng nên cô phảỉ tự học lái xe và làm tất cả.

Song song đó việc chăm sóc con nhỏ cũng chiếm khá nhiều quỹ thời gian của Thanh Thảo, thế nhưng bù lại đây là quãng thời gian hạnh phúc, ấm áp nhất của bà mẹ ngoài 40.

Ông xã luôn ủng hộ sự nghiệp ca hát của Thanh Thảo. - Ảnh: FBNV

Một điều đặc biệt là Thanh Thảo luôn cảm thấy may mắn khi có được một ông chồng hoàn hảo, một chỗ dựa tinh thần vững chắc. Hơn nữa, chồng nữ ca sĩ không nhậu nhẹt bê tha, không cà phê thuốc lá, không hay tụ tập bạn bè mà thường xuyên dành phần lớn thời gian để chăm sóc gia đình và vợ con.

Ngoài ra, ông xã cũng rất ủng hộ con đường sự nghiệp riêng của Thanh Thảo. Chính vì vậy, dù đã có chồng con nhưng có thể thấy Thanh Thảo vẫn đi hát thường xuyên và liên tục cho ra mắt nhiều dự án âm nhạc mới. Thậm chí ông xã còn là người bỏ tiền túi để đầu tư thêm liveshow cho nữ ca sĩ thỏa sức với niềm đam mê của cô.