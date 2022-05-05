BTV Tuấn Dương Thời sự 19h: Chủ nhân của 30 giây nén khóc 'tạo bão' trên sóng truyền hình, đời thường khác xa khi lên tivi

BTV Tuấn Dương từng làm việc tại VTC trước khi về công tác tại VTV Ảnh:FBNV

BTV Tuấn Dương sinh năm 1982 tại Hà Nội. Anh tốt nghiệp 2 trường đại học có tiếng là Đại học Văn hóa và Đại học Luật Hà Nội. Trước khi về công tác tại VTV, BTV Tuấn Dương từng có thời gian làm việc tại VTC.

Với lối dẫn chững chạn, cùng vẻ ngoài phong độ, lịch lãm, BTV Tuấn Dương đã nhận được sự yêu thích từ khán giả ngay từ khi trở thành BTV- MC của chương trình Thời sự 19h. Thậm chí khán giả còn đánh giá anh là người có thể kế nhiệm BTV kỳ cựu Quang Minh.

Tại VTV anh là gương mặt quen thuộc với khán giả qua các chương trình chính luận như: Thời sự 19h, Việt Nam hôm nay, Chào buổi sáng, Cuộc sống thường ngày, Chiều cuối năm, 90 phút để hiểu...

BTV Tuấn Dương được yêu mến với vẻ ngoài lịch lãm. Ảnh: FBNV

Khoảnh khắc nén khóc để đời trên sóng thời sự

Với hình tượng chững chạc, nghiêm túc của các BTV khi lên sóng thời sự VTV thì việc để lộ cảm xúc cá nhân là điều xưa nay hiếm. Tuy nhiên, khoảnh khắc BTV có giấu nước mắt trong bản tin thời sự 19h ngày 25/10/2020 đã tạo nên ấn tượng mạnh mẽ với khán giả cả nước.

BTV nén khóc trên sóng thời sự VTV. Ảnh: VTV

Vào chương trình thời sự hôm đó, VTV dành 80 phút thời lượng để phát sóng trực tiếp phóng sự đặc biệt "Mưa lũ lịch sử miền Trung" về hành trình vượt lũ của nhân dân miền Trung. Nhiều hình ảnh ghi lại những ngày người dân oằn mình chống chọi với bão lũ, những chiến sĩ hy sinh khiến người xem vô cùng xót xa. Chứng khiến những hình ảnh đau lòng trên, BTV Tuấn Dương đã không kìm được xúc động. Anh tiếp sóng với lời dẫn: "Chỉ có ai từng ở vùng lũ, trải qua mưa lũ và hậu quả của nó thì mới thực sự..." rồi bất ngờ lặng đi vài giây, anh cúi mặt để trấn tĩnh lại và cố giữ nước mắt không rơi trên sóng truyền hình trực tiếp.

Khán giả thể hiện tình cảm với BTV Tuấn Dương. Ảnh: VTV

Đầu năm 2022, BTV Tuấn Dương xuất sắc chiến thắng hạng mục "Người dẫn chương trình ấn tượng". Toàn bộ tiền thưởng nhận được, anh đã gửi tặng cho bà con miền Trung. Hành động này của nam BTV đã chiếm trọn được tình cảm của khán giả.

Hôn nhân kín tiếng và cuộc sống đời thường khác xa trên TV

Dù là BTV nổi tiếng được nhiều khán giả yêu mến nhưng anh rất kín tiếng về chuyện đời tư. Nam BTV ít khi chia sẻ công khai hình ảnh của vợ và con mình lên MXH. Được biết, vợ chồng anh đã có 2 cô con gái. Vợ BTV Tuấn Dương cũng là người làm trong lĩnh vực truyền hình. Anh gặp vợ mình từ hồi 2 người còn thực tập tại VTC. Anh thường thể hiện tình cảm với vợ qua các video đăng tải lên mạng xã hội. Trong các video khán giả sẽ thấy được khả năng vừa đàn vừa hát khá cừ của BTV Tuấn Dương.

BTV Tuấn Dương đã có vợ và 2 con gái. Ảnh: FBNV

Nếu như khán giả đã quen thuộc với hình ảnh chỉn chu, bảnh bao và lịch lãm của BTV Tuấn Dương mỗi khi xuất hiện trong các chương trình thời sự, thì hình ảnh ngoài đời thường của anh lại có phong cách hoàn toàn khác. Thay những bộ vest như thường thấy trên sóng, BTV Tuấn Dương thường diện những trang phục thể thao khỏe khoắn, trẻ trung và thoải mái.

Phong cách thời trang trẻ trung, năng động của BTV Tuấn Dương. Ảnh: FBNV

BTV Tuấn Dương ở ngoài khác xa khi lên TV Ảnh: FBNV