MC Kỳ Duyên gặp sự cố, mắc lỗi khó thông cảm được khi dẫn đám cưới 'Vua cá Koi' và ca sĩ Hà Thanh Xuân

Hậu trường 04/05/2022 10:36

Nhiều người vẫn thấy khó hiểu khi MC Kỳ Duyên viết sai tên chú rể nổi tiếng dù vừa mới dẫn xong đám cưới này.

Hôm 2/5 vừa qua, đám cưới ca sĩ Hà Thanh Xuân và Doanh nhân Thắng Ngô đã diễn ra tại TP.HCM.

Nhiều nghệ sĩ như Kỳ Duyên, Bảo Thy, Khánh Bình... đến chúc mừng hạnh phúc giọng ca bolero ngọt ngào và "Vua cá Koi Việt Nam".

MC Kỳ Duyên gặp sự cố, mắc lỗi khó thông cảm được khi dẫn đám cưới 'Vua cá Koi' và ca sĩ Hà Thanh Xuân - Ảnh 1
Ca sĩ Hà Thanh Xuân cưới "Vua cá Koi Việt Nam" Thắng Ngô. - Ảnh: Internet

 

MC Kỳ Duyên gặp sự cố, mắc lỗi khó thông cảm được khi dẫn đám cưới 'Vua cá Koi' và ca sĩ Hà Thanh Xuân - Ảnh 2
Nữ ca sĩ kém ông xã 13 tuổi. - Ảnh: Internet

 

MC Kỳ Duyên gặp sự cố, mắc lỗi khó thông cảm được khi dẫn đám cưới 'Vua cá Koi' và ca sĩ Hà Thanh Xuân - Ảnh 3
Không chỉ là khách mời, MC hải ngoại Nguyễn Cao Kỳ Duyên còn là người dẫn dắt đám cưới đàn em. Được biết Kỳ Duyên là một trong số ít người bạn thân thiết giới showbiz của Hà Thanh Xuân. - Ảnh: Internet

Sau đám cưới, Kỳ Duyên đã chia sẻ hình ảnh bên cạnh cô dâu, chú rể và dành lời gửi chúc mừng một lần nữa tới cặp vợ chồng son.

Tuy nhiên, đáng chú ý MC hải ngoại đã có sự nhầm lẫn khi nhắc đến tên chú rể. Thay vì viết Ngô Văn Thắng (tên thật của doanh nhân Thắng Ngô), MC Kỳ Duyên lại viết thành Tôn Văn Thắng - một cái tên nghe khá xa lạ.

Có thể nói việc viết sai tên người khác được cho là điều tối kỵ, trong khi đó Kỳ Duyên lại mới dẫn xong đám cưới này, vả lại doanh nhân Thắng Ngô vốn được nhiều người biết đến và nổi tiếng với danh hiệu là "Vua cá Koi Việt Nam".

Cho tới hiện tại, mặc dù đã nhiều giờ trôi qua nhưng MC hải ngoại này vẫn chưa sửa lại cho đúng với họ tên chú rể, tránh để mọi người hiểu nhầm và cũng như chứng minh sự chuyên nghiệp trong cách dẫn dắt các chương trình mà mình còn phải chịu trách nhiệm trước những thông tin đưa ra.

MC Kỳ Duyên gặp sự cố, mắc lỗi khó thông cảm được khi dẫn đám cưới 'Vua cá Koi' và ca sĩ Hà Thanh Xuân - Ảnh 4
MC Kỳ Duyên viết sai tên chú rể khi gửi lời chúc mừng. - Ảnh chụp màn hình

Trước đó, cũng trong quá trình dẫn đám cưới Hà Thanh Xuân và Doanh nhân Thắng Ngô, MC Kỳ Duyên cũng vướng một sự cố nhỏ khi đọc nhầm giữa thân mẫu chú rể sang thân mẫu cô dâu.

MC hải ngoại đã nhanh chóng giải thích lý do bản thân chưa ngủ được vì bị lệch múi giờ, mới bay từ Mỹ về Việt Nam. Chính vì vậy, Kỳ Duyên mong mọi người thông cảm và lượng thứ cho cô.

MC Kỳ Duyên gặp sự cố, mắc lỗi khó thông cảm được khi dẫn đám cưới 'Vua cá Koi' và ca sĩ Hà Thanh Xuân - Ảnh 5
MC kỳ Duyên xuất hiện rạng rỡ trong đám cưới ca sĩ Hà Thanh Xuân và 'Vua cá Koi'. - Ảnh: FBNV

Cô ngượng ngùng giải thích:

"Tôi vừa bay từ Mỹ về Việt Nam để dự đám cưới Hà Thanh Xuân, 12 giờ đêm mới đặt chân xuống sân bay, 2 giờ đêm mới ngủ nhưng không ngủ được vì trái múi giờ. Cho tới tận tối nay tôi vẫn chưa hề ngủ.

Thành ra, nếu tôi có đọc sai tên cũng mong quý vị thông cảm, do mắt tôi vẫn tờ mờ. Tôi không phải MC chính, chỉ đến đây để chung vui cùng Hà Thanh Xuân, nhưng cũng muốn góp một chút kỷ niệm với em.

Sáng nay trời mưa, theo quan niệm người Việt là may mắn, nhưng tới chiều tối trời lại tạnh nên khách khứa đều có mặt đông đủ, mừng cho em tôi. Đám cưới Hà Thanh Xuân bày biện rất trang nhã, dễ thương".

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