Hậu ồn ào 'tiểu tam', Quỳnh Thư đăng đàn ẩn ý nghi vấn đã 'toang' chuyện tình cảm: 'Hạnh phúc đến muộn cũng không sao'

Trên trang cá nhân mới đây, Quỳnh Thư đăng tải bài viết dài liên quan đến chuyện tình cảm đã thu hút sự quan tâm của cư dân mạng.

Dù người trong cuộc chưa từng lên tiếng nhắc đến nhau, song câu chuyện ồn ào tình cảm giữa Quỳnh Thư và chồng cũ Diệp Lâm Anh vẫn đang là chủ đề "nóng" được đem ra bàn tán trên khắp các diễn đàn mạng xã hội.

Đáng chú ý, trong khoảng thời gian gần đây, trên trang cá nhân của mình, Quỳnh Thư bất ngờ tuyên bố độc thân làm rộ nghi vấn đã "toang" với chồng cũ Diệp Lâm Anh. Cô viết: "Rồi một ngày bạn sẽ tìm thấy người yêu bạn thật lòng. Một người trưởng thành, yêu một tình yêu nghiêm túc, trưởng thành. Người ấy sẽ trao cho bạn một tình yêu nho nhỏ, giản dị, không phô trương, chẳng ồn ào nhưng luôn ngập tràn tiếng cười. Sẽ nguyện vì hạnh phúc của bạn mà cố gắng để bản thân tốt hơn".

Quỳnh Thư đăng chia sẻ nghi vấn 'toang' chuyện tình cảm - Ảnh: Chụp màn hình

Đồng thời, Quỳnh Thư tiếp tục gây tranh cãi khi chia sẻ bài viết tiết lộ về người chồng lý tưởng mình ao ước. Nữ diễn viên bộc bạch: "Bên cạnh đó, Bởi vậy mới nói, cả một đời, chẳng cần giàu sang phú quý quá nhiều. Chỉ cần cuộc sống vừa đủ, có một người yêu bạn vì bạn, cũng chỉ cần một người vì yêu bạn mà khiến bản thân trở nên ưu tú. Hạnh phúc đó đến muộn một chút cũng không sao".

Sau khi những dòng chia sẻ được đăng tải, Quỳnh Thư đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm từ cư dân mạng. Không ít người đặt nghi vấn Quỳnh Thư và chồng cũ Diệp Lâm Anh đã chính thức "đường ai nấy đi". Tuy nhiên, đây cũng chỉ là suy đoán của dư luận từ dòng chia sẻ đầy ẩn ý trên của nữ diễn viên.

Dân tình đặt nghi vấn Quỳnh Thư và chồng cũ Diệp Lâm Anh đã chính thức 'đường ai nấy đi' - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, nữ diễn viên Quỳnh Thư nhiều lần khiến khán giả tò mò vì những dòng trạng thái ẩn ý. Không ít lần cô đưa ra triết lý tình yêu khiến dân tình thấy ngao ngán.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hau-on-ao-tieu-tam-quynh-thu-dang-dan-an-y-nghi-van-da-toang-chuyen-tinh-cam-hanh-phuc-den-muon-cung-khong-sao-466207.html