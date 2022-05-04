Hậu ồn ào 'tiểu tam', Quỳnh Thư đăng đàn ẩn ý nghi vấn đã 'toang' chuyện tình cảm: 'Hạnh phúc đến muộn cũng không sao'

Hậu trường 04/05/2022 09:47

Trên trang cá nhân mới đây, Quỳnh Thư đăng tải bài viết dài liên quan đến chuyện tình cảm đã thu hút sự quan tâm của cư dân mạng.

Dù người trong cuộc chưa từng lên tiếng nhắc đến nhau, song câu chuyện ồn ào tình cảm giữa Quỳnh Thư và chồng cũ Diệp Lâm Anh vẫn đang là chủ đề "nóng" được đem ra bàn tán trên khắp các diễn đàn mạng xã hội.

Đáng chú ý, trong khoảng thời gian gần đây, trên trang cá nhân của mình, Quỳnh Thư bất ngờ tuyên bố độc thân làm rộ nghi vấn đã "toang" với chồng cũ Diệp Lâm Anh. Cô viết: "Rồi một ngày bạn sẽ tìm thấy người yêu bạn thật lòng. Một người trưởng thành, yêu một tình yêu nghiêm túc, trưởng thành. Người ấy sẽ trao cho bạn một tình yêu nho nhỏ, giản dị, không phô trương, chẳng ồn ào nhưng luôn ngập tràn tiếng cười. Sẽ nguyện vì hạnh phúc của bạn mà cố gắng để bản thân tốt hơn".

quynh thu
Quỳnh Thư đăng chia sẻ nghi vấn 'toang' chuyện tình cảm - Ảnh: Chụp màn hình

Đồng thời, Quỳnh Thư tiếp tục gây tranh cãi khi chia sẻ bài viết tiết lộ về người chồng lý tưởng mình ao ước. Nữ diễn viên bộc bạch: "Bên cạnh đó, Bởi vậy mới nói, cả một đời, chẳng cần giàu sang phú quý quá nhiều. Chỉ cần cuộc sống vừa đủ, có một người yêu bạn vì bạn, cũng chỉ cần một người vì yêu bạn mà khiến bản thân trở nên ưu tú. Hạnh phúc đó đến muộn một chút cũng không sao".

Sau khi những dòng chia sẻ được đăng tải, Quỳnh Thư đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm từ cư dân mạng. Không ít người đặt nghi vấn Quỳnh Thư và chồng cũ Diệp Lâm Anh đã chính thức "đường ai nấy đi". Tuy nhiên, đây cũng chỉ là suy đoán của dư luận từ dòng chia sẻ đầy ẩn ý trên của nữ diễn viên. 

quynh thu 1
Dân tình đặt nghi vấn Quỳnh Thư và chồng cũ Diệp Lâm Anh đã chính thức 'đường ai nấy đi' - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, nữ diễn viên Quỳnh Thư nhiều lần khiến khán giả tò mò vì những dòng trạng thái ẩn ý. Không ít lần cô đưa ra triết lý tình yêu khiến dân tình thấy ngao ngán. 

'Vén màn' mối quan hệ giữa con gái Trương Ngọc Ánh và 'tình trẻ kém 14 tuổi' chỉ qua... một bức ảnh

'Vén màn' mối quan hệ giữa con gái Trương Ngọc Ánh và 'tình trẻ kém 14 tuổi' chỉ qua... một bức ảnh

Chuyện tình cảm của Trương Ngọc Ánh với "tình trẻ" Anh Dũng luôn nhận được sự chú ý và quan tâm từ người hâm mộ.

Xem thêm
Từ khóa:   Quỳnh Thư sao Việt Diệp Lâm Anh

TIN MỚI NHẤT

Cuộc trò chuyện bí mật lúc nửa đêm của người chồng và phản ứng của người vợ

Cuộc trò chuyện bí mật lúc nửa đêm của người chồng và phản ứng của người vợ

Tâm sự gia đình 42 phút trước
Sự thật sau hành động vứt tiền và yêu cầu bất ngờ của người chồng

Sự thật sau hành động vứt tiền và yêu cầu bất ngờ của người chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 12 phút trước
Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 1 giờ 42 phút trước
Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Tâm sự gia đình 2 giờ 12 phút trước
Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 42 phút trước
Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Ngoại tình 3 giờ 12 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 22 phút trước
Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Tâm sự 3 giờ 42 phút trước
Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Tâm sự 4 giờ 12 phút trước
Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Tâm sự gia đình 4 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?