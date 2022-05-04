'Vén màn' mối quan hệ giữa con gái Trương Ngọc Ánh và 'tình trẻ kém 14 tuổi' chỉ qua... một bức ảnh

Hậu trường 04/05/2022 09:17

Chuyện tình cảm của Trương Ngọc Ánh với "tình trẻ" Anh Dũng luôn nhận được sự chú ý và quan tâm từ người hâm mộ.

Trên trang cá nhân của mình, Thuỳ Chang - bạn gái của diễn viên Chi bảo vừa đăng tải loạt ảnh trong chuyến du lịch với bạn bè đến Côn Đảo. Tuy nhiên, thân mặt không kém cặp đôi chính, cư dân mạng bất ngờ "dồn ánh mắt" vào cặp đôi Trương Ngọc ÁnhAnh Dũng cũng xuất hiện trong loạt ảnh này.

Dù không đứng cạnh nhau song người hâm mộ vẫn dễ dàng nhận ra Anh Dũng đã "tháp tùng" Trương Ngọc Ánh đi du lịch bởi khoảnh khắc chung khung hình. Đáng chú ý là bức ảnh còn có sự hiện diện của con gái Trương Ngọc Ánh.

truong ngoc anh
Bạn gái của diễn viên Chi bảo vừa đăng tải loạt ảnh trong chuyến du lịch với bạn bè đến Côn Đảo - Ảnh: Chụp màn hình
truong ngoc anh 1
Mẹ con Trương Ngọc Ánh và 'tình trẻ' Anh Dũng gây chú ý - Ảnh: FBNV

Sau khi bức ảnh được đăng tải, điều này đã chứng tỏ phần nào về mối quan hệ thân thiết giữa "tình trẻ kém 14 tuổi" Anh Dũng và gia đình Trương Ngọc Ánh. Mối quan hệ ngọt ngào của cả hai được khán giả vô cùng ngưỡng mộ, do đó, không ít người đều gửi lời chúc phúc và mong cả 2 sẽ sớm có 1 đám cưới trong mơ ở tương lai.

truong ngoc anh 2
Cả hai thoải mái xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện cũng như đời thường - Ảnh: Internet
truong ngoc anh 2
Trương Ngọc Ánh và con gái - Ảnh: Internet

Trước đó, chia sẻ với truyền thông, Trương Ngọc Ánh tiết lộ về bạn trai kém tuổi rất bản lĩnh, chín chắn và không vụ lợi khi yêu mình. Đồng thời, nữ diễn viên cảm thấy sự an toàn và thoải mái khi ở bên anh. Cô tâm sự: "Anh Dũng không ham mê nổi tiếng, không đến với tôi vì mục đích nào cả. Ngược lại, Anh Dũng luôn xuất hiện bên tôi thầm lặng, không ồn ào và luôn làm được những điều anh ấy thích. Ở bên anh, tôi thấy sáng suốt hơn, người ta nói: Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng là vậy".

Hiện tại, sau khi xác nhận tình yêu, cả hai thoải mái xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện cũng như đời thường. Dù chênh nhau 14 tuổi nhưng cặp đôi trông vẫn đẹp đôi.

Cuộc sống Quý Bình và vợ U50: Tặng nhà cho con riêng của vợ, tự giặt quần áo cho vợ con

Cuộc sống Quý Bình và vợ U50: Tặng nhà cho con riêng của vợ, tự giặt quần áo cho vợ con

Từ lúc có con, Quý Bình yêu vợ gấp đôi, gấp 3 ngày trước. Anh tự tay giặt quần áo cho vợ con, tắm và thay tã lót cho con, không nhờ tới người giúp việc.

Xem thêm
Từ khóa:   Trương Ngọc Ánh Anh Dũng sao Việt

TIN MỚI NHẤT

Cuộc trò chuyện bí mật lúc nửa đêm của người chồng và phản ứng của người vợ

Cuộc trò chuyện bí mật lúc nửa đêm của người chồng và phản ứng của người vợ

Tâm sự gia đình 46 phút trước
Sự thật sau hành động vứt tiền và yêu cầu bất ngờ của người chồng

Sự thật sau hành động vứt tiền và yêu cầu bất ngờ của người chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 16 phút trước
Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 1 giờ 46 phút trước
Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Tâm sự gia đình 2 giờ 16 phút trước
Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 46 phút trước
Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Ngoại tình 3 giờ 16 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 26 phút trước
Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Tâm sự 3 giờ 46 phút trước
Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Tâm sự 4 giờ 16 phút trước
Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Tâm sự gia đình 4 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?