'Vén màn' mối quan hệ giữa con gái Trương Ngọc Ánh và 'tình trẻ kém 14 tuổi' chỉ qua... một bức ảnh

Dù không đứng cạnh nhau song người hâm mộ vẫn dễ dàng nhận ra Anh Dũng đã "tháp tùng" Trương Ngọc Ánh đi du lịch bởi khoảnh khắc chung khung hình. Đáng chú ý là bức ảnh còn có sự hiện diện của con gái Trương Ngọc Ánh.

Trên trang cá nhân của mình, Thuỳ Chang - bạn gái của diễn viên Chi bảo vừa đăng tải loạt ảnh trong chuyến du lịch với bạn bè đến Côn Đảo. Tuy nhiên, thân mặt không kém cặp đôi chính, cư dân mạng bất ngờ "dồn ánh mắt" vào cặp đôi Trương Ngọc Ánh và Anh Dũng cũng xuất hiện trong loạt ảnh này.

Bạn gái của diễn viên Chi bảo vừa đăng tải loạt ảnh trong chuyến du lịch với bạn bè đến Côn Đảo - Ảnh: Chụp màn hình

Mẹ con Trương Ngọc Ánh và 'tình trẻ' Anh Dũng gây chú ý - Ảnh: FBNV

Sau khi bức ảnh được đăng tải, điều này đã chứng tỏ phần nào về mối quan hệ thân thiết giữa "tình trẻ kém 14 tuổi" Anh Dũng và gia đình Trương Ngọc Ánh. Mối quan hệ ngọt ngào của cả hai được khán giả vô cùng ngưỡng mộ, do đó, không ít người đều gửi lời chúc phúc và mong cả 2 sẽ sớm có 1 đám cưới trong mơ ở tương lai.

Cả hai thoải mái xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện cũng như đời thường - Ảnh: Internet

Trương Ngọc Ánh và con gái - Ảnh: Internet

Trước đó, chia sẻ với truyền thông, Trương Ngọc Ánh tiết lộ về bạn trai kém tuổi rất bản lĩnh, chín chắn và không vụ lợi khi yêu mình. Đồng thời, nữ diễn viên cảm thấy sự an toàn và thoải mái khi ở bên anh. Cô tâm sự: "Anh Dũng không ham mê nổi tiếng, không đến với tôi vì mục đích nào cả. Ngược lại, Anh Dũng luôn xuất hiện bên tôi thầm lặng, không ồn ào và luôn làm được những điều anh ấy thích. Ở bên anh, tôi thấy sáng suốt hơn, người ta nói: Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng là vậy".