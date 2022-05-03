Trải lòng về chuyện tình hiện tại, Trương Ngọc Ánh hé lộ phản ứng khi ảnh thân mật với tình trẻ bị lộ

Mới đây, Trương Ngọc Ánh không ngại ngần chia sẻ về chuyện tình với "tình trẻ kém 14 tuổi" của mình.

Chuyện tình của Trương Ngọc Ánh và Anh Dũng vẫn nhận được sự chú ý và quan tâm của cư dân mạng. Tuy nhiên, cho tới thời điểm hiện tại, cả hai mới có thể thoải mái hơn trong việc chia sẻ về đối phương.

Mới đây, chia sẻ với truyền thông, Trương Ngọc Ánh tiết lộ về bạn trai kém tuổi rất bản lĩnh, chín chắn và không vụ lợi khi yêu mình. Đồng thời, nữ diễn viên cảm thấy sự an toàn và thoải mái khi ở bên anh.

Cô tâm sự: "Anh Dũng không ham mê nổi tiếng, không đến với tôi vì mục đích nào cả. Ngược lại, Anh Dũng luôn xuất hiện bên tôi thầm lặng, không ồn ào và luôn làm được những điều anh ấy thích. Ở bên anh, tôi thấy sáng suốt hơn, người ta nói: Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng là vậy".

Trương Ngọc Ánh không ngần ngại trải lòng chuyện tình hiện tại - Ảnh: FBNV

Đáng chú ý, Trương Ngọc Ánh nhận được câu hỏi từ MC: “Khi lần đầu nhìn thấy những hình ảnh của mình và tình trẻ được công khai trên mạng xã hội, cảm xúc của cô như thế nào?".

Ngay sau đó, nữ diễn viên vui vẻ đáp thẳng thắn: "Nếu mình "happy" thì không có vấn đề gì cả. Thực ra, đã là tình cảm và mình hạnh phúc thì tình trẻ hay tình già cũng như nhau, quan trọng là mình hạnh phúc. Mình sống cho mình mà. Đây không phải lần đầu mình đứng cạnh người trẻ. Và mình cũng luôn nghĩ là mình trẻ nên không có gì để ngạc nhiên cả".

Anh Dũng sánh đôi Trương Ngọc Ánh tại buổi tiệc sinh nhật anh hồi tháng 10 năm ngoái - Ảnh: FBNV

Ngoài ra, Trương Ngọc Ánh thẳng thắn chia sẻ, trong tình yêu không đặt nặng già hay trẻ mà quan trọng cả hai người đều thấy hợp nhau. Hiện tại, sau khi xác nhận tình yêu, cả hai thoải mái xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện cũng như đời thường. Dù chênh nhau 14 tuổi nhưng cặp đôi trông vẫn đẹp đôi.

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