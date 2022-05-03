Trường Giang 'bóc mẽ' bà xã Nhã Phương, tiết lộ lý do 'muối mặt' khi sử dụng 'thẻ đen' quyền lực

Hậu trường 03/05/2022 09:52

Là một trong những cặp đôi quyền lực của làng giải trí Việt, nên cuộc sống sau hôn nhân của Trường Giang và Nhã Phương luôn nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ.

Sau hơn 4 năm bên nhau, cuộc sống hôn nhân của cặp đôi Trường GiangNhã Phương càng ngày càng viên mãn. Trường Giang Mặc dù kể từ sau hôn nhân, "tổ ấm nhỏ" của cặp đôi trở nên kín tiếng hơn kể từ sau khi kết hôn, nhưng thỉnh thoảng cặp đôi "tình bể bình" trên mạng xã hội.

Mới đây, trên kênh Youtube của chương trình "Chọn ai đây" đã đăng tải một clip quay lại những cảnh chưa lên sóng. Đáng chú ý, Trường Giang cùng các đồng nghiệp thân thiết "bóc phốt" cô vợ Nhã Phương.

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 Trường Giang công khai 'bóc mẽ' bà xã - Ảnh: Chụp màn hình

Chia sẻ về kỷ niệm dùng tấm thẻ đen quyền lực, mà hầu hết ai cũng nghĩ hạn mức cũng phải ở mức vài chục tỷ đồng. Trường Giang bất ngờ than vãn: "Một lần nọ, tôi đi xuống nhà một người bạn tôi có công việc gấp, cần tiền mặt trong khi tôi lại không có tiền trong người. Tôi nhớ ra mình có một chiếc thẻ VIP ngân hàng màu đen nên chạy vội vào ngân hàng rút tiền. Nhân viên ngân hàng thấy tôi cầm thẻ VIP và biết tôi là nghệ sĩ nổi tiếng nên tiếp đón niềm nở lắm, còn xin tôi cho chụp hình chung. Vào tới quầy VIP, tôi bảo nhân viên cho rút 50 triệu tiền mặt. Nhân viên ngân hàng hào hứng nhập thông tin, nhưng tra mãi không thấy 50 triệu trong thẻ đâu, vẻ mặt nhìn tôi kỳ lạ, như kiểu không tin vào chuyện đang xảy ra."

Hào hứng khi được phục vụ khách VIP với chiếc thẻ đen, sau một hồi tra cứu thông tin, nhân viên của ngân hàng ngơ ngác báo: "Thẻ của anh chỉ còn 500 ngàn thôi" khiến Trường Giang ngượng chín mặt, phải vội vàng lên xe và đi luôn. Cuối cùng, nam danh hài phải về nhà em để lấy tiền mặt.

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Trường Giang không giữ tiền và mọi chi tiêu đều do quản lý hay trợ lý chi trả - Ảnh: Internet

Trường Giang tiếp tục "bóc mẽ" bà xã trên sóng truyền hình. Nam danh hài chia sẻ thêm: "Hồi mới quen, đi nước ngoài cùng nhau, tôi hỏi vợ ăn gì không thì cô ấy đồng ý. Tôi thay đồ xong, bảo đi thôi thì cô ấy lại nói: Thôi em mệt, không đi nữa đâu. Tôi còn ghét nhất một điều ở vợ tôi là không chịu xài tiền. Dù là tiền của tôi nhưng vẫn suy nghĩ rất lâu, đi đi lại lại mấy lần liền mới dám mua món đồ mình thích".

Tuy nhiên, nhờ có vợ "điều tiết" hài hòa về tài chính gia đình nên ai cũng thấy Trường Giang ngày càng lên đời hẳn. Hết phụ giúp xây biệt thự riêng cho ba, xây cả khu nghỉ dưỡng sân vườn cho con gái đầu lòng và chuỗi nhà hàng kinh doanh mọc lên liên tục.

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Từ khóa:   Trường Giang Nhã Phương sao Việt

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