Ly hôn văn minh như Hoàng Oanh - Jack Cole: Nữ MC đưa con đi du lịch, chồng cũ 'tháp tùng' tận nơi, không xuất hiện chung nhưng vẫn bị CĐM soi rõ 'chân tướng'?

Loạt ảnh được cho là đi du lịch cùng nhau dù đã ly hôn của Hoàng Oanh và Jack Cole đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của CĐM. Đa số netizen đều tỏ ra ngưỡng mộ với tình cảm tốt đẹp của cặp đôi hậu 'đường ai nấy đi'.

Sau tuyên bố đường ai nấy đi, Hoàng Oanh - Jack Cole vẫn nhận được rất nhiều sự quan tâm của dư luận. Đặc biệt, nhiều netizen vô cùng thắc mắc về mối quan hệ của cặp đôi hậu ly hôn. Bởi trong trhoong báo trước đó, cả hai từng khẳng định vẫn sẽ giữ mối quan hệ tốt đẹp và cùng nhau nuôi dưỡng bé Max khôn lớn. Cặp đôi chia tay khiến nhiều người tiếc nuối - Ảnh: FBNV Đến mới đây, qua loạt ảnh nghi du lịch cùng nhau đã khiến netizen thêm phàn yêu mến sự văn minh của cả hai sau khi tan vỡ hôn nhân. Cụ thể, chiều 1/5, Hoàng Oanh chia sẻ loạt ảnh của gia đình trong kỳ nghỉ lễ. Trong đó, mẹ con Hoàng Oanh đi du lịch tại Phú Quốc cùng em gái và bố mẹ đẻ.

Nữ MC đi du lịch Phú Quốc cùng gia đình - Ảnh: FBNV Đáng chú ý hơn khi ngay sau đó, vào chiều ngày 2/5, chồng cũ Hoàng Oanh cũng đăng tải hình ảnh vui đùa cùng con trai cưng trên bãi biển. Đặc biệt, Jack cũng check-in ở Phú Quốc. Hành động này làm dấy lên nghi vấn nam doanh nhân và gia đình Hoàng Oanh đi nghỉ dưỡng cùng nơi, thậm chí được cho là đi cùng nhau.

Bài đăng của chồng cũ Hoàng Oanh - Ảnh chụp màn hình Nhiều netizen cho rằng, khác với nhiều cuộc ly hôn ngập trong drama, đấu tố, Hoàng Oanh - Jack chia tay trong văn minh và vẫn giữ cho nhau tình cảm bạn bè thân thiết vô cùng tốt đẹp. Thậm chí trước đó, Jack cũng thi thoảng đăng ảnh bên vợ cũ và con trai. Điều này càng cho thấy mối quan hệ không căng thẳng hay gay gắt như lời đồn. Mặc dù đã ly hôn nhưng Hoàng Oanh và Jack vẫn giữ mối quan hệ bạn bè thân thiết - Ảnh: Internet Được biết, Hoàng Oanh - Jack Cole lên xe hoa vào cuối năm 2019. Cả 2 đã có khoảng thời gian tìm hiểu khá lâu trước khi quyết định tiến đến hôn nhân. Trước khi chính thức thông báo ly hôn, Hoàng Oanh cũng từng lên tiếng đính chính chuyện rạn nứt. Tuy nhiên, đến sau cùng, chuyện tình đẹp như thơ của cặp đôi vẫn không thể cứu vãn. Nàng hậu và ông xã "đường ai nấy đi" khiến không ít fan hâm mộ nuối tiếc.

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