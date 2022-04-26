Hoàng Oanh hậu ly hôn: Lộ đôi tay chi chít sẹo, nguyên do thực sự khiến dân tình xót xa 'nhìn mà thương'

Hậu ly hôn với chồng Tây, Hoàng Oanh nhiều lần khoe nhan sắc rạng rỡ, nhưng vẫn khiến dân tình xót xa vì không ít khoảnh khắc 'nhìn mà thương'.

Từng khiến dân tình ghen tỵ ra mặt vì có cuộc hôn nhân viên mãn bên chồng Tây, lại có thêm "trái ngọt" - bé Max, mới đây khi Hoàng Oanh bất ngờ thông báo ly hôn đã khiến dân tình vô cùng sốc và bàng hoàng. Hoàng Oanh và ông xã từng gây sốt vì bộ ảnh cưới đẹp 'hết nước chấm' - Ảnh: Internet Sau khoảng thời gian lộ nhiều nghi vấn rạn nứt tình cảm, nữ MC đã chính thức thông abso đường ai nấy đi với ông xã. Trên trang cá nhân, Hoàng Oanh chia sẻ: "Oanh thật sự xin lỗi và mong mọi người thông cảm khi giờ mới chia sẻ thông tin cá nhân này. Vì Oanh và Jack vẫn đang trong quá trình tiến hành thủ tục ly hôn".

Bài đăng xác nhận ly hôn của MC Hoàng Oanh - Ảnh chụp màn hình Cặp đôi cũng khẳng định hậu ly hôn vẫn sẽ giữ tình cảm và mối quan hệ tốt đẹp để cùng nhau chăm sóc, nuôi dưỡng bé Max. Kể từ sau khi chính thức thành "gái độc thân", Hoàng Oanh đang dần trở lại với công việc và liên tục xuất hiện với tần suất dày đặc tại các sự kiện lớn nhỏ. Mỹ nhân "Tháng năm rực rỡ" khiến dân tình xuýt xoa vì nhan sắc ngày càng lên hương và mặn mà. Thế nhưng, trong một bức ảnh được chụp tại sự kiện mới đây, "bà mẹ một con" lộ rõ đôi tay "kém xinh" với nhiều vết sẹo, ít được trau chuốt, chăm sóc kỹ càng.

Đôi tay kém nuột nà của Hoàng Oanh khiến dân tình xót xa - Ảnh chụp màn hình Theo đó, một số khán giả đã vào góp ý Hoàng Oanh nên chăm dưỡng da tay để có được dôi bàn tay nuột nà, lên hình cũng sẽ hoàn hảo hơn. Nữ MC ngay lập tức cảm ơn khán giả và nhẹ nhàng đáp, hé lộ nguyên do đằng sau "đôi tay kham khổ" ấy: "Em chăm con nên không để móng tay 2 năm nay rồi ạ. Thêm mấy vết sẹo 'huy chương' hồi em đấm đá trong phim Tháng năm rực rỡ". Nhiều khán giả nhận định đôi tay của nàng á hậu thể hiện rõ sự vất vả - Ảnh chụp màn hình Ngay sau khi nhận được câu trả lời từ nàng á hậu, không ít chị em đã vô cùng đồng cảm và liên tục động viên Hoàng Oanh cố gắng. Sau sóng gió tình cảm, Hoàng Oanh luôn cố gắng giữ nụ cười trên môi và không ngừng nỗ lực quay trở lại showbiz với vai trò MC. Hậu ly hôn, mỹ nhân Tháng Năm Rực Rỡ tích cực chạy show - Ảnh: FBNV Được biết, Hoàng Oanh - Jack Cole lên xe hoa vào cuối năm 2019. Cả 2 đã có khoảng thời gian tìm hiểu khá lâu trước khi quyết định tiến đến hôn nhân. Trước khi chính thức thông báo ly hôn, Hoàng Oanh cũng từng lên tiếng đính chính chuyện rạn nứt. Tuy nhiên, đến sau cùng, chuyện tình đẹp như thơ của cặp đôi vẫn không thể cứu vãn. Nàng hậu và ông xã "đường ai nấy đi" khiến không ít fan hâm mộ nuối tiếc.

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