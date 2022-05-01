Hậu ly hôn, Hoàng Oanh bị CĐM 'trừ điểm' vì liên tục lộ điểm 'kém xinh' này mỗi lần khoe ảnh: Chính chủ 'mệt mỏi' hỏi xin cách giải quyết

MC Hoàng Oanh khoe nhan sắc mặn mà, thăng hạng qua bức hình chụp vội bằng điện thoại nhưng lại bất ngờ bị netizen 'chê' vì một lỗi nhỏ.

Từng khiến dân tình ghen tỵ ra mặt vì có cuộc hôn nhân viên mãn bên chồng Tây, lại có thêm "trái ngọt" - bé Max, mới đây khi Hoàng Oanh bất ngờ thông báo ly hôn đã khiến dân tình vô cùng sốc và bàng hoàng. Hoàng Oanh - Jack Cole ly hôn khiến nhiều người tiếc nuối - Ảnh: Internet Kể từ sau khi chính thức thành "gái độc thân", Hoàng Oanh đang dần trở lại với công việc và liên tục xuất hiện với tần suất dày đặc tại các sự kiện lớn nhỏ. Mỹ nhân "Tháng năm rực rỡ" khiến dân tình xuýt xoa vì nhan sắc ngày càng lên hương và mặn mà. Mới đây, khi khoe nhan sắc rực rỡ qua một bức ảnh được chụp bằng camera điện thoại, nữ MC lại khiến dân tình choáng ngợp vì visual ngày càng thăng hạng.

Nhan sắc ngày càng thăng hạng hậu ly hôn - Ảnh: FBNV Tuy nhiên, lần này, đôi tay "kém" nuột nà của mỹ nhân một con lại là điểm khiến CĐM chú ý. Một netizen bất ngờ gửi lời góp ý tới Hoàng Oanh: "Chị làm nail đi thì bức ảnh này sẽ hoàn hảo hơn". Ngay sau đó, nữ MC cũng trả lời: "Lại nhìn vào tay tui". Hoàng Oanh còn hài hước xin mọi người cách giải quyết tình huống này: "À có app nào làm nail không mọi người ơi". Hoàng Oanh hài hước hỏi bí quyết từ CĐM - Ảnh chụp màn hình Trước đó, khi được netizen nhận xét về đôi tay chi chít sẹo, Hoàng Oanh cũng chia sẻ: "Dạ em chăm con nên không để móng tay 2 năm nay rồi ạ. Thêm mấy vết sẹo 'huy chương' hồi em đấm đá trong phim Tháng Năm Rực Rỡ". Nhiều chị em phụ nữ cũng thấy đồng cảm sau lời bộc bạch của Hoàng Oanh.

Đôi tay kém nuột nà của Hoàng Oanh khiến dân tình xót xa - Ảnh chụp màn hình Được biết, Hoàng Oanh - Jack Cole lên xe hoa vào cuối năm 2019. Cả 2 đã có khoảng thời gian tìm hiểu khá lâu trước khi quyết định tiến đến hôn nhân. Trước khi chính thức thông báo ly hôn, Hoàng Oanh cũng từng lên tiếng đính chính chuyện rạn nứt. Tuy nhiên, đến sau cùng, chuyện tình đẹp như thơ của cặp đôi vẫn không thể cứu vãn. Nàng hậu và ông xã "đường ai nấy đi" khiến không ít fan hâm mộ nuối tiếc.

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