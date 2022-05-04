Fan Phi Nhung vỡ òa khi Mạnh Quỳnh và các con nuôi hoàn thành điều đặc biệt dành cho cố ca sĩ

Vừa về nước, Mạnh Quỳnh có dịp hội ngộ cùng các con nuôi của ca sĩ Phi Nhung tổ chức một đêm nhạc tưởng nhớ đặc biệt dành cho cố ca sĩ.
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Hơn 8 tháng kể từ ngày ca sĩ Phi Nhung ra đi, nỗi thương tiếc vẫn chưa nguôi ngoai trong lòng người hâm mộ, gia đình và bạn bè đồng nghiệp, trong số đó phải kể đến "người tình sân khấu của cố ca sĩ là Mạnh Quỳnh. Mới đây, trong lần trở về Việt Nam, Mạnh Quỳnh là tổ chức một đêm nhạc để tưởng nhớ Phi Nhung thu hút nhiều sự quan tâm của khán giả.
Sau đêm diễn nhận được nhiều sự yêu thương của khán giả, trên trang cá nhân, Quỳnh Trang - con nuôi cố ca sĩ Phi Nhung đã đăng tải bài viết gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Mạnh Quỳnh vì đã cùng đồng hành để thực hiện 5 show diễn để tưởng nhớ người mẹ quá cô. Đồng thời, cô cũng cảm ơn nam ca sĩ vì thời gian qua luôn quan tâm, dìu dắt và chỉ bảo sau khi mẹ nuôi qua đời.
Cụ thể, Quỳnh Trang viết: "Vậy là chú cháu mình đã hoàn thành 5 show diễn để tưởng nhớ mẹ Nhung. Con cảm ơn Chú Mạnh Quỳnh vì thời gian vừa qua đã thay Mẹ quan tâm, dìu dắt và chỉ bảo tụi con rất nhiều, con tin Mẹ cũng sẽ rất hạnh phúc vì có 1 người tri kỷ là Chú! Con chúc Chú luôn nhiều sức khoẻ và bình an để tiếp tục cống hiến và phục vụ khán giả ở khắp mọi nơi, hẹn gặp Chú ạ!".
Bên dưới phần bình luận, nhiều khán giả bày tỏ cảm xúc nghẹn ngào khi nhắc nhớ đến Phi Nhung. Đồng thời, nhiều người cũng gửi lời chúc sức khỏe đến nam ca sĩ các con nuôi của nữ ca sĩ. Được biết, sau khi trở về nước, Mạnh Quỳnh cùng các con nuôi của Phi Nhung là Quỳnh Trang, Thiêng Ngân, Tuyết Nhung, Ngọc Phụng, Trường Sang đã tổ chức đêm nhạc tưởng nhớ mang tên "Nhớ Nhung".
Trong đêm nhạc, không gian được bài trí rất nhiều hoa và ảnh chân dung cố ca sĩ dọc các lối đi và cả trên sân khấu khiến khán giả không khỏi bùi ngùi, thương xót. Bên cạnh, khi các ca khúc gắn liền với tên tuổi của Phi Nhung lần lượt được cất lên cũng gây xúc động không kém.