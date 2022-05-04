Fan Phi Nhung vỡ òa khi Mạnh Quỳnh và các con nuôi hoàn thành điều đặc biệt dành cho cố ca sĩ

Hơn 8 tháng kể từ ngày ca sĩ Phi Nhung ra đi, nỗi thương tiếc vẫn chưa nguôi ngoai trong lòng người hâm mộ, gia đình và bạn bè đồng nghiệp, trong số đó phải kể đến "người tình sân khấu của cố ca sĩ là Mạnh Quỳnh. Mới đây, trong lần trở về Việt Nam, Mạnh Quỳnh là tổ chức một đêm nhạc để tưởng nhớ Phi Nhung thu hút nhiều sự quan tâm của khán giả.

Đêm nhạc tưởng nhớ được trưng bày rất nhiều hình ảnh của cố ca sĩ - Ảnh: Internet

Sau đêm diễn nhận được nhiều sự yêu thương của khán giả, trên trang cá nhân, Quỳnh Trang - con nuôi cố ca sĩ Phi Nhung đã đăng tải bài viết gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Mạnh Quỳnh vì đã cùng đồng hành để thực hiện 5 show diễn để tưởng nhớ người mẹ quá cô. Đồng thời, cô cũng cảm ơn nam ca sĩ vì thời gian qua luôn quan tâm, dìu dắt và chỉ bảo sau khi mẹ nuôi qua đời.