Mạnh Quỳnh hiếm hoi kể lại 'tất tần tật' kỉ niệm cùng cố ca sĩ Phi Nhung trong những lần diễn ở nước ngoài

Mạnh Quỳnh luôn nhắc về kỉ niệm khi song ca cùng Phi Nhung trong mỗi lần đi hát!

Kể từ ngày ca sĩ Phi Nhung đột ngột ra đi, mọi động thái của "người tình sân khấu" Mạnh Quỳnh được chú ý hơn cả. Đặc biệt, mới đây, trong chuyến trở về Việt Nam, Mạnh Quỳnh còn tổ chức một đêm nhạc để tưởng nhớ người bạn tri kỉ củ mình tạ TP.HCM. Trong đêm nhạc, bên cạnh tái hiện những ca khúc từng làm nên tên tuổi của cả hai thì Mạnh Quỳnh cũng có nhiều chia sẻ về kỉ niệm khi đi hát cùng người bạn quá cố khiến nhiều người không khỏi xúc động nghẹn ngào.

Mạnh Quỳnh được ví là "'người tình sân khấu" của Phi Nhung - Ảnh: Internet Cụ thể, khi song ca cùng hai ca sĩ trẻ, Mạnh Quỳnh bỗng chọc ghẹo hai nam ca sĩ này quên lời trên sân khấu giống hệt như Phi Nhung ngày trước: "Có một lần quý vị biết không, đi diễn bên Đài Loan, bữa đó chị thiếu ngủ hay sao đó không biết cái xong chị đứng chị hát mà chị quên lời, chị im ru à. Cái xong chị quay qua chị giận mình, mình nắm tay chỉ đánh tay mình ra. Hỏi sao vậy, chị kêu "Ai bảo không nhắc tui chi!"". Nghe đến đây ai cũng phải bật cười vì kỉ niệm khó quên của Mạnh Quỳnh khi đi lưu diễn cùng cố ca sĩ Phi Nhung. Không chỉ vậy, khi hát lại ca khúc song ca cùng Phi Nhung, Mạnh Quỳnh đã tinh tế đặt một chiếc ghế trống bên cạnh như cứ ngỡ nữ ca sĩ vẫn ngồi đó và hát cùng mình. Có thể thấy được, tình cảm Mạnh Quỳnh dành cho người bạn quá cố Phi Nhung thật sự quá lớn.

Mạnh Quỳnh kỉ niệm khó quên khi đi lưu diễn cùng cố ca sĩ Phi Nhung - Ảnh: Cắt từ clip Bên cạnh đó, nam ca sĩ cũng xúc động bày tỏ về khoảng thời gian khó khăn khi người bạn thân đôt ngột ra đi: "Quý vị biết rằng bản thân Mạnh Quỳnh sau khi Phi Nhung ra đi, bao nhiêu công việc và áp lực đã đổ xuống vai Mạnh Quỳnh. Và Quỳnh không một lời than vãn và chấp nhận để làm những điều trước khi Phi Nhung qua đời hai đứa thường hứa hẹn với nhau sẽ cùng nhau đi hết đoạn đường nghệ thuật để phục vụ cho đời và những khán giả thân yêu. Dĩ nhiên khi chấp nhận làm người của công chúng phải có người thương kẻ ghét, đó là chuyện thường". Nam ca sĩ tinh tế đặt chiếc ghế trống bên cạnh khi hát lại bài từng song ca với Phi Nhung - Ảnh: Cắt từ clip Có thể thấy dù đã trải qua thời gian lâu kể từ khi Phi Nhung qua đời nhưng nỗi day dứt, thương tiếc của Mạnh Quỳnh dành cho cố ca sĩ không chưa thể nguôi ngoai. Mạnh Quỳnh cũng lên tiếng giải thích về nghi vấn không tham gia tang lễ của cố ca sĩ Phi Nhung: "Có một lần Mạnh Quỳnh đăng một dòng trạng thái than vãn sau khi Phi Nhung ra đi, đã có một số người cay nghiệt nói rằng tại 49 ngày của Phi Nhung, Quỳnh không có mặt tại chùa, hoặc là 100 ngày tôi cũng không xuất hiện. Thực ra Mạnh Quỳnh có mặt quý vị ạ, Mạnh Quỳnh đến rất là lâu một mình thôi không ai biết đâu".

Ca khúc về 'người tình sân khấu' Phi Nhung của Mạnh Quỳnh khiến khán giả 'khóc hết nước mắt' Ca khúc Tìm Em Trong Kỷ Niệm về "người tình sân khấu" Phi Nhung do chính Mạnh Quỳnh chắp bút đã khiến nhiều khán giả xúc động rơi nước mắt khi lắng nghe.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/manh-quynh-hiem-hoi-ke-lai-tat-tan-tat-ki-niem-cung-co-ca-si-phi-nhung-trong-nhung-lan-dien-o-nuoc-ngoai-465853.html