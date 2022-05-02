Mạnh Quỳnh hiếm hoi kể lại 'tất tần tật' kỉ niệm cùng cố ca sĩ Phi Nhung trong những lần diễn ở nước ngoài

Hậu trường 02/05/2022 10:18

Mạnh Quỳnh luôn nhắc về kỉ niệm khi song ca cùng Phi Nhung trong mỗi lần đi hát!

Kể từ ngày ca sĩ Phi Nhung đột ngột ra đi, mọi động thái của "người tình sân khấu" Mạnh Quỳnh được chú ý hơn cả. Đặc biệt, mới đây, trong chuyến trở về Việt Nam, Mạnh Quỳnh còn tổ chức một đêm nhạc  để tưởng nhớ người bạn tri kỉ củ mình tạ TP.HCM. 

Trong đêm nhạc, bên cạnh tái hiện những ca khúc từng làm nên tên tuổi của cả hai thì Mạnh Quỳnh cũng có nhiều chia sẻ về kỉ niệm khi đi hát cùng người bạn quá cố khiến nhiều người không khỏi xúc động nghẹn ngào.

Mạnh Quỳnh hiếm hoi kể lại 'tất tần tật' kỉ niệm cùng cố ca sĩ Phi Nhung trong những lần diễn ở nước ngoài - Ảnh 1
Mạnh Quỳnh được ví là "'người tình sân khấu" của Phi Nhung - Ảnh: Internet

Cụ thể, khi song ca cùng hai ca sĩ trẻ, Mạnh Quỳnh bỗng chọc ghẹo hai nam ca sĩ này quên lời trên sân khấu giống hệt như Phi Nhung ngày trước: "Có một lần quý vị biết không, đi diễn bên Đài Loan, bữa đó chị thiếu ngủ hay sao đó không biết cái xong chị đứng chị hát mà chị quên lời, chị im ru à. Cái xong chị quay qua chị giận mình, mình nắm tay chỉ đánh tay mình ra. Hỏi sao vậy, chị kêu "Ai bảo không nhắc tui chi!"". Nghe đến đây ai cũng phải bật cười vì kỉ niệm khó quên của Mạnh Quỳnh khi đi lưu diễn cùng cố ca sĩ Phi Nhung.

Không chỉ vậy, khi hát lại ca khúc song ca cùng Phi Nhung, Mạnh Quỳnh đã tinh tế đặt một chiếc ghế trống bên cạnh như cứ ngỡ nữ ca sĩ vẫn ngồi đó và hát cùng mình. Có thể thấy được, tình cảm Mạnh Quỳnh dành cho người bạn quá cố Phi Nhung thật sự quá lớn.

Mạnh Quỳnh hiếm hoi kể lại 'tất tần tật' kỉ niệm cùng cố ca sĩ Phi Nhung trong những lần diễn ở nước ngoài - Ảnh 2
Mạnh Quỳnh kỉ niệm khó quên khi đi lưu diễn cùng cố ca sĩ Phi Nhung - Ảnh: Cắt từ clip

Bên cạnh đó, nam ca sĩ cũng xúc động bày tỏ về khoảng thời gian khó khăn khi người bạn thân đôt ngột ra đi: "Quý vị biết rằng bản thân Mạnh Quỳnh sau khi Phi Nhung ra đi, bao nhiêu công việc và áp lực đã đổ xuống vai Mạnh Quỳnh. Và Quỳnh không một lời than vãn và chấp nhận để làm những điều trước khi Phi Nhung qua đời hai đứa thường hứa hẹn với nhau sẽ cùng nhau đi hết đoạn đường nghệ thuật để phục vụ cho đời và những khán giả thân yêu. Dĩ nhiên khi chấp nhận làm người của công chúng phải có người thương kẻ ghét, đó là chuyện thường".

Mạnh Quỳnh hiếm hoi kể lại 'tất tần tật' kỉ niệm cùng cố ca sĩ Phi Nhung trong những lần diễn ở nước ngoài - Ảnh 3
Nam ca sĩ tinh tế đặt chiếc ghế trống bên cạnh khi hát lại bài từng song ca với Phi Nhung - Ảnh: Cắt từ clip

Có thể thấy dù đã trải qua thời gian lâu kể từ khi Phi Nhung qua đời nhưng nỗi day dứt, thương tiếc của Mạnh Quỳnh dành cho cố ca sĩ không chưa thể nguôi ngoai. Mạnh Quỳnh cũng lên tiếng giải thích về nghi vấn không tham gia tang lễ của cố ca sĩ Phi Nhung: "Có một lần Mạnh Quỳnh đăng một dòng trạng thái than vãn sau khi Phi Nhung ra đi, đã có một số người cay nghiệt nói rằng tại 49 ngày của Phi Nhung, Quỳnh không có mặt tại chùa, hoặc là 100 ngày tôi cũng không xuất hiện. Thực ra Mạnh Quỳnh có mặt quý vị ạ, Mạnh Quỳnh đến rất là lâu một mình thôi không ai biết đâu".

Ca khúc về 'người tình sân khấu' Phi Nhung của Mạnh Quỳnh khiến khán giả 'khóc hết nước mắt'

Ca khúc về 'người tình sân khấu' Phi Nhung của Mạnh Quỳnh khiến khán giả 'khóc hết nước mắt'

Ca khúc Tìm Em Trong Kỷ Niệm về "người tình sân khấu" Phi Nhung do chính Mạnh Quỳnh chắp bút đã khiến nhiều khán giả xúc động rơi nước mắt khi lắng nghe.

Xem thêm
Từ khóa:   Mạnh Quỳnh - Phi Nhung mạnh quỳnh tưởng nhớ Phi Nhung Mạnh Quỳnh hát tiễn biệt Phi Nhung

TIN MỚI NHẤT

Cuộc trò chuyện bí mật lúc nửa đêm của người chồng và phản ứng của người vợ

Cuộc trò chuyện bí mật lúc nửa đêm của người chồng và phản ứng của người vợ

Tâm sự gia đình 43 phút trước
Sự thật sau hành động vứt tiền và yêu cầu bất ngờ của người chồng

Sự thật sau hành động vứt tiền và yêu cầu bất ngờ của người chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 13 phút trước
Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 1 giờ 43 phút trước
Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Tâm sự gia đình 2 giờ 13 phút trước
Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 43 phút trước
Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Ngoại tình 3 giờ 13 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 23 phút trước
Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Tâm sự 3 giờ 43 phút trước
Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Tâm sự 4 giờ 13 phút trước
Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Tâm sự gia đình 4 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?