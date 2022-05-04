Vừa 'cứu' sân khấu của NSND Hồng Vân, NSƯT Trịnh Kim Chi đã có động thái 'ấm lòng', khiến nhiều người ngưỡng mộ

Hậu trường 04/05/2022 09:41

Loạt hình ảnh của Trịnh Kim Chi cùng nghệ sĩ Hồng Vân và nhiều đồng nghiệp khác đang thu hút sự chú ý, quan tâm của nhiều khán giả.

Vừa rồi, trong giới nghệ sĩ đã vô cùng bất ngờ, ngỡ ngàng trước thông tin nghệ sĩ Trịnh Kim Chi tiếp nhận và trở thành bà bầu mới của sân khấu kịch Hồng Vân - Phú Nhuận. Thông tin này được nghệ sĩ Hồng Vân công khai tuyên bố vào chiều 2/5. 

Vừa 'cứu' sân khấu của NSND Hồng Vân, NSƯT Trịnh Kim Chi đã có động thái 'ấm lòng', khiến nhiều người ngưỡng mộ - Ảnh 1
Nghệ sĩ Hồng Vân ngỏ ý nhờ Trịnh Kim Chi hỗ trợ duy trì Sân khấu kịch Phú Nhuận. - Ảnh: FBNV

Được biết, chính nghệ sĩ Hồng Vân là người đã nhờ đàn em tiếp tục giúp mình chèo chống sân khấu kịch này vì không muốn nó bị đóng cửa. Theo đó, thông tin từ Trung tâm văn hoá Phú Nhuận cho biết, NSND Hồng Vân đã bàn giao sân khấu kịch Hồng Vân - Phú Nhuận cho NSƯT Trịnh Kim Chi quản lý và từ nay, sân khấu kịch tại Trung tâm văn hoá Phú Nhuận sẽ mang thương hiệu Sân khấu Trịnh Kim Chi - Phú Nhuận.

Cũng mới đây, sau thông tin về việc tiếp nhận sân khấu kịch Phú Nhuận, NSƯT Trịnh Kim Chi đã đăng tải một loạt hình ảnh chụp chung vô cùng xúc động, gần gũi và thân thiện cùng các nghệ sĩ của sân khấu này. Cụ thể, vào chiều 3/5, trên trang cá nhân của mình, nữ nghệ sĩ đã bày tỏ: “Về nơi đã từng gắn bó suốt 15 năm”.

Vừa 'cứu' sân khấu của NSND Hồng Vân, NSƯT Trịnh Kim Chi đã có động thái 'ấm lòng', khiến nhiều người ngưỡng mộ - Ảnh 2
Trịnh Kim Chi khẳng định sẽ nỗ lực duy trì sân khấu bằng toàn bộ tâm huyết của mình. - Ảnh chụp màn hình

Trong ảnh, sau khi tổ chức bữa ăn thân mật, có thể thấy Trịnh Kim Chi đã vui vẻ chụp ảnh lưu niệm chung cùng nghệ sĩ Hồng Vân và đông đảo những người đồng nghiệp và các đàn em thân thiết khác tại sân khấu kịch Phú Nhuận.

Phía dưới bài viết được đăng tải, đã nhận được hàng nghìn lượt yêu thích và bình luận của đông đảo bạn bè và người hâm mộ. Mọi người ai nấy đều gửi lời cảm ơn chân thành đến Trịnh Kim Chi và chúc cho nữ nghệ sĩ tiếp quản và chèo lái sân khấu kịch ngày càng phát triển và thành công:

“Con thương Cô và sân khấu quá ạ! Con mong sao hành trình sắp tới của Cô và đại gia đình sẽ luôn hanh thông và suôn sẻ! Khán giả sẽ luôn yêu thương sân khấu kịch. Con luôn mong cầu cho Cô thật nhiều sức khỏe ạ”.

“Cảm ơn em Trịnh Kim Chi. Cứ đọc tin một sân khấu thu hẹp ngày diễn chị thấy buồn lắm. Cứ ao ước thành phố mình có cách để tiếp sức cho các sân khấu xã hội hoá! Em tiếp sức cho Hồng Vân mừng lắm”.

“Chúc Chị cũng các Đồng Nghiệp luôn nhiều sức khỏe và sẽ làm nên điều kỳ diệu trên Sân Khấu này ạ”.

Vừa 'cứu' sân khấu của NSND Hồng Vân, NSƯT Trịnh Kim Chi đã có động thái 'ấm lòng', khiến nhiều người ngưỡng mộ - Ảnh 3
Một số bình luận của người hâm mộ gửi đến Trịnh Kim Chi và chúc nữ nghệ sĩ chèo lái sân khấu kịch ngày càng phát triển. - Ảnh minh họa: Internet

Được biết, sau khi giao lại sân khấu cho đàn em mình, nghệ sĩ Hồng Vân cho biết, mình sẽ chuyển sang việc tập chung phát triển vào những vở diễn với quy mô lớn hơn để tổ chức diễn theo đợt và chuyển hướng thành những chuyến lưu diễn, qua đó đưa Sân khấu kịch Hồng Vân đến với nhiều tỉnh thành trên cả nước hơn.

Vừa 'cứu' sân khấu của NSND Hồng Vân, NSƯT Trịnh Kim Chi đã có động thái 'ấm lòng', khiến nhiều người ngưỡng mộ - Ảnh 4
Trịnh Kim Chi chụp ảnh lưu niệm cùng những người đồng nghiệp và đàn em thân thiết tại sân khấu kịch Phú Nhuận. - Ảnh: FBNV

Về phía Trịnh Kim Chi, nữ nghệ sĩ cho biết sau khi nhận được lời đề nghị từ Hồng Vân, cô vô cùng xúc động và hứa sẽ nỗ lực hết sức giúp đàn chị duy trì sân khấu kịch Phú Nhuận này. Nữ nghệ sĩ nói: “Tôi muốn duy trì sân khấu từ tận đáy lòng. Bây giờ không dám nói đến chuyện lời hay lỗ nữa. Khi quyết định điều gì đó thì tôi đã chuẩn bị tinh thần và phải có sự hỗ trợ khác nữa để duy trì sân khấu. Không biết thời gian được bao nhiêu nhưng tôi sẽ cố gắng".

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Từ khóa:   Trịnh Kim Chi Hồng Vân Sân khấu Trịnh Kim Chi - Phú Nhuận Sân khấu kịch Phú Nhuận

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