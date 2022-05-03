Hậu ly hôn, chồng cũ Hoàng Oanh làm một điều 'hiếm có khó tìm' cùng gia đình nữ MC, nhắn nhủ lời ruột gan với một người khiến dân tình xúc động

Hậu trường 03/05/2022 21:21

Khung ảnh và lời nhắn nhủ của chồng cũ Hoàng Oanh trong chuyến du lịch nghi đi chung với gia đình nữ MC khiến dân tình được phen xôn xao.

Sau 3 năm hôn nhân, MC Hoàng Oanh và chồng Tây thông báo đang tiến hành thủ tục ly hôn khiến nhiều người không khỏi tiếc nuối.

Từng nổi tiếng là cặp đôi có mối tình đẹp được khán giả ủng hộ. Hậu chia tay, cả hai vẫn khiến dân tình ngưỡng mộ vì luôn giữ mối quan hệ tốt đẹp và để con trai được nhận đủ đầy tình cảm của ba mẹ.

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Hậu chia tay, cả hai vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp - Ảnh: Internet

Mới đây, Hoàng Oanh chia sẻ loạt ảnh của gia đình trong kỳ nghỉ lễ. Trong đó, mẹ con Hoàng Oanh đi du lịch tại Phú Quốc cùng em gái và bố mẹ đẻ. Đáng chú ý hơn khi ngay sau đó, chồng cũ Hoàng Oanh cũng đăng tải hình ảnh vui đùa cùng con trai cưng trên bãi biển.

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Cả hai check in cùng một địa điểm, cách nhau 1 ngày - Ảnh chụp màn hình

Đặc biệt, Jack cũng check-in ở Phú Quốc. Hành động này làm dấy lên nghi vấn nam doanh nhân và gia đình Hoàng Oanh đi nghỉ dưỡng cùng nơi, thậm chí được cho là đi cùng nhau.

Trên Instagram cá nhân, chồng cũ của MC Hoàng Oanh đã đăng tải khoảnh khắc vui đùa với con trai và đính kèm dòng trạng thái xúc động, tạm dịch là: "Với thế giới, bạn có thể chỉ là một người nhưng với một người, bạn có thể là cả thế giới". 

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Bài đăng của chồng cũ nữ MC - Ảnh chụp màn hình

Nhiều netizen cho rằng, khác với nhiều cuộc ly hôn ngập trong drama, đấu tố, Hoàng Oanh - Jack chia tay trong văn minh và vẫn giữ cho nhau tình cảm bạn bè thân thiết vô cùng tốt đẹp. 

Ly hôn văn minh như Hoàng Oanh - Jack Cole: Nữ MC đưa con đi du lịch, chồng cũ 'tháp tùng' tận nơi, không xuất hiện chung nhưng vẫn bị CĐM soi rõ 'chân tướng'?

Ly hôn văn minh như Hoàng Oanh - Jack Cole: Nữ MC đưa con đi du lịch, chồng cũ 'tháp tùng' tận nơi, không xuất hiện chung nhưng vẫn bị CĐM soi rõ 'chân tướng'?

Loạt ảnh được cho là đi du lịch cùng nhau dù đã ly hôn của Hoàng Oanh và Jack Cole đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của CĐM. Đa số netizen đều tỏ ra ngưỡng mộ với tình cảm tốt đẹp của cặp đôi hậu 'đường ai nấy đi'.

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Từ khóa:   Hoàng Oanh MC Hoàng Oanh chồng cũ Hoàng Oanh

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