Khán giả không nhận ra MC Lưu Minh Vũ sau 19 năm tạm biệt "Đường lên đỉnh Olympia": Nắm giữ chức vụ cực kỳ quan trọng, ngoại hình mới là điểm gây SỐC

Sau một thời gian dài không xuất hiện trên sóng VTV với vai trò MC, ngoại hình của Lưu Minh Vũ điển trai ngày nào khiến khán giả vô cùng bất ngờ.
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Những năm 2000, MC-BTV Lưu Minh Vũ nổi tiếng là gương mặt quen thuộc với nhiều khán giả yêu thích các chương trình gameshow trên VTV như "Đường lên đỉnh Olympia", Hãy Chọn Giá Đúng, Bảy sắc cầu vồng,..
Tuy nhiên sau nhiều năm làm MC, anh đã lui về hậu trường đảm nhận nhiều chức vụ quan trọng hơn, cũng từ đây khán giả ít được thấy Lưu Minh Vũ lên sóng truyền hình.
Sau khi nói lời chia tay với nhiều gameshow, Lưu Minh Vũ chuyển sang làm công tác quản lý. Anh đảm nhận chức phó trưởng phòng trò chơi và gặp gỡ 1, VTV3 của Đài truyền hình Việt Nam.
Hiện tại ở độ tuổi 52, dù không làm MC nhưng MC Lưu Quang Vũ vẫn được người hâm mộ quan tâm. Trên trang cá nhân, thỉnh thoảng anh vẫn đăng tải hình ảnh của mình. Có thể thấy ngoại hình nam MC "Đường lên đỉnh Olympia" ngày nào đã phát tướng, khiến nhiều người khó nhận ra.
Trước sự thay đổi ngoại hình của MC Lưu Minh Vũ, nhiều người bày tỏ sự bồi hồi về tuổi thơ ngồi trước màn hình TV để theo dõi anh dẫn dắt chương trình cùng MC Tùng Chi trong "Đường lên đỉnh Olympia" cũng như "Hãy chọn giá đúng".