Khán giả không nhận ra MC Lưu Minh Vũ sau 19 năm tạm biệt "Đường lên đỉnh Olympia": Nắm giữ chức vụ cực kỳ quan trọng, ngoại hình mới là điểm gây SỐC

Những năm 2000, MC-BTV Lưu Minh Vũ nổi tiếng là gương mặt quen thuộc với nhiều khán giả yêu thích các chương trình gameshow trên VTV như "Đường lên đỉnh Olympia", Hãy Chọn Giá Đúng, Bảy sắc cầu vồng,..

MC Minh Vũ và MC Tùng Chi trong chương trình "Đường lên đỉnh Olympia". Ảnh: Internet

Tuy nhiên sau nhiều năm làm MC, anh đã lui về hậu trường đảm nhận nhiều chức vụ quan trọng hơn, cũng từ đây khán giả ít được thấy Lưu Minh Vũ lên sóng truyền hình.