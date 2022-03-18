Gameshow của Trường Giang gặp biến, phải lên tiếng xin lỗi, giải thích sự thật vẫn không được chấp nhận

Hậu trường 18/03/2022 15:19

Mặc dù phía ban tổ chức đã lên tiếng xin lỗi và giải thích sự thật phía sau hậu trường, thế nhưng câu hỏi và đáp án được Trường Giang đưa ra trước đó vẫn khiến chương trình nhận nhiều chỉ trích.

Là một trong những nam MC đã quá quen mặt với khán giả, dù được biết đến là danh hài nhưng thời gian gần đây Trường Giang chỉ chủ yếu xuất hiện dẫn dắt tại các gameshow. Mới đây, một chương trình có anh góp mặt bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý khi đưa ra câu hỏi với đáp án sai. 

Cụ thể, trong chương trình người chơi nhận được câu hỏi: "MV nào xác lập kỷ lục Guinness thế giới, trở thành MV có lượt xem 24 giờ sau khi phát hành khủng nhất YouTube?”, sau một hồi suy nghĩ, người chơi chọn đáp án là “Lalisa” của Lisa (Blackpink) và được Trường Giang xác định là đáp án chính xác.

Gameshow của Trường Giang gặp biến, phải lên tiếng xin lỗi, giải thích sự thật vẫn không được chấp nhận - Ảnh 1

Tuy nhiên, đáp án này lập tức làm "dậy sóng" một bộ phận fan Kpop, lý do là bởi MV nhiều lượt xem nhất trong 24 giờ của năm 2021 là “Butter” của BTS với 108,2 triệu views, trong khi Lalisa chỉ thu về 73,6 triệu views. Bên cạnh đó, nhiều người tinh mắt còn phát hiện ra từ “Guinness” đã bị viết sai thành “Giunness”. 

Ban tổ chức (BTC) chương trình theo đó cũng ngay lập tức vấp phải chỉ trích biên tập ẩu, Trường Giang cũng khó tránh được liên lụy khi là người dẫn dắt và xác nhận đáp án cho người chơi. Sau khi bị "tấn công" dữ dội từ cộng đồng fan BTS, vừa qua BTC “Chọn ai đây” đã lên tiếng, chia sẻ trên fanpage, BTC thừa nhận đáp án đúng với câu hỏi phải là “Butter” của BTS.

Gameshow của Trường Giang gặp biến, phải lên tiếng xin lỗi, giải thích sự thật vẫn không được chấp nhận - Ảnh 2

Tuy nhiên, phía chương trình cũng giải thích cho tình huống này là bởi khi ghi hình người chơi đã hỏi lại Trường Giang rằng đây là MV cá nhân hay MV nhóm, Trường Giang lập tức hỏi BTC và nhận được tín hiệu xác nhận là MV cá nhân. Chính vì vậy mà đáp án "Lalisa" là đáp án chính xác. Khi lên sóng phần này đã được lược bỏ bớt để tránh dài dòng nhưng cuối cùng lại khiến khán giả hiểu nhầm.

Tuy nhiên, hiện nhiều ý kiến vẫn được đưa ra để chỉ trích sự thiếu xót của chương trình Trường Giang. Được biết, trong cộng đồng fan Kpop, số lượt views của các idol thường được "cạnh tranh" rất khốc liệt, chính vì vậy, việc nhầm lẫn vị trí dẫn đầu trong chương trình đã khiến nhiều fan tranh cãi dữ dội.

Từ khóa:   trường giang gameshow trường giang Trường Giang gameshow

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