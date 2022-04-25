MC Tùng Chi từng là 'linh hồn' của Đường Lên Đỉnh Olympia: Đời tư cực kín tiếng, sếp nữ quyền lực của VTV, ngoại hình hiện tại khiến nhiều người bất ngờ

Hậu trường 25/04/2022 10:44

Dù không còn xuất hiện nhiều trên sóng, it ai biết rằng, Tùng Chi - nữ MC lâu năm nhất của Đường Lên Đỉnh Olympia hiện nay đã trở thành sếp nữ quyền lực được nhiều người ngưỡng mộ ở VTV.

Trong ký ức của nhiều khán giả yêu mến chương trình "Đường lên đỉnh Olympia", có lẽ ít ai quên được nụ cười rạng rỡ cùng tà áo dài nữ tính của MC Tùng Chi nhiều năm trước. Có thể khẳng định Tùng Chi cũng là người gắn bó lâu nhất với chương trình kể từ những mùa đầu tiên. Cụ thể, cô đã dẫn dắt "Đường lên đỉnh Olympia" trong suốt 4 mùa liên tiếp từ năm 2000 đến năm 2004. Vắng bóng một thời gian, Tùng Chi bất ngờ tái xuất trong vai trò dẫn đơn tại chung kết Olympia năm thứ 9. Cũng từ đó trở đi, cô lên sóng đều đặn các mùa giải thứ 10, 12, 13, 14, 15 và 16. 

MC Tùng Chi từng là 'linh hồn' của Đường Lên Đỉnh Olympia: Đời tư cực kín tiếng, sếp nữ quyền lực của VTV, ngoại hình hiện tại khiến nhiều người bất ngờ - Ảnh 1

Ngoài việc đứng trên sân khấu Olympia, cô còn giữ vai trò cực kỳ quan trọng khác đó là đạo diễn của chương trình. Công việc này theo cô suốt từ năm 2006 đến tận bây giờ, đánh dấu 16 năm tại "Đường lên đỉnh Olympia". Cứ thế, Tùng Chi sẵn sàng lăn xả vào những vị trí còn thiếu và cần sự có mặt của mình trong suốt quãng thời gian dài gắn bó với Olympia, đây cũng là lý do khiến cô quay trở lại với màn ảnh nhỏ.

MC Tùng Chi từng là 'linh hồn' của Đường Lên Đỉnh Olympia: Đời tư cực kín tiếng, sếp nữ quyền lực của VTV, ngoại hình hiện tại khiến nhiều người bất ngờ - Ảnh 2

Trước Tùng Chi, "Đường lên đỉnh Olympia" được dẫn dắt bởi những cái tên kỳ cựu như Lưu Minh Vũ, Tạ Bích Loan… Vì thế, MC Tùng Chi từng cảm thấy căng thẳng, lo lắng tới mất ngủ vì áp lực. Tâm sự về vai trò MC Olympia, Tùng Chi chia sẻ : "Tôi vốn không sôi nổi, hoạt bát như chị Tạ Bích Loan hay dí dỏm như Lưu Minh Vũ. Chính vì thế, tôi luôn cố gắng thể hiện những gì là của riêng mình". 

MC Tùng Chi từng là 'linh hồn' của Đường Lên Đỉnh Olympia: Đời tư cực kín tiếng, sếp nữ quyền lực của VTV, ngoại hình hiện tại khiến nhiều người bất ngờ - Ảnh 3

Dẫu vậy, ai cũng phải công nhận "Đường lên đỉnh Olympia" thành công và được yêu mến như bây giờ chính là nhờ công lao rất lớn của nữ MC/ BTV thông minh, duyên dáng Tùng Chi. Tùng Chi đã tạo dựng được hình ảnh "một người phụ nữ thép", đủ sự tin tưởng, sự từng trải và kiến thức để khiến cho các bạn học sinh và khán giả cảm thấy thông tin chị đưa ra rất chắc chắn và đáng tin cậy (theo lời BTV Diệp Chi chia sẻ).

Ngoài chương trình "Đường lên đỉnh Olympia", Tùng Chi còn góp mặt trong nhiều chương trình khác như "Từ ánh mắt đến trái tim" (dẫn cùng nhà báo Hoa Thanh Tùng), "Đấu trí"... Trong suốt 25 năm công tác tại đài truyền hình VTV, "người phụ nữ thép" sinh năm 1974 từng nhiều lần thay đổi vị trí công việc từ MC, BTV cho đến tổ chức sản xuất,… Ở mỗi vị trí, Tùng Chi đều cố gắng nỗ lực, hoàn thành xuất sắc vai trò, nhiệm vụ của mình, góp phần tạo nên thành công cho những chương trình mà chị tham gia.

MC Tùng Chi từng là 'linh hồn' của Đường Lên Đỉnh Olympia: Đời tư cực kín tiếng, sếp nữ quyền lực của VTV, ngoại hình hiện tại khiến nhiều người bất ngờ - Ảnh 4
Nữ MC hiện giữ chức vụ cao trong Đài truyền hình Việt Nam. - Ảnh: Internet

Trong số những BTV/ MC lâu đời của VTV, nhà báo/ MC Nguyễn Tùng Chi vẫn luôn được xem là nhân vật kín tiếng nhất nhì. Ngoài việc ngại lên báo và hiếm khi nhận trả lời phỏng vấn, cô cũng chẳng mấy khi xuất hiện trong sự kiện hoặc trên mạng xã hội.

Cuối năm 2021, khán giả vui mừng bắt gặp cô MC nổi tiếng năm nào trong bức ảnh chụp cùng các đồng nghiệp tại VTV do nhà báo Tạ Bích Loan đăng tải. Có thể thấy, sau bao năm công tác, vẻ đẹp hiền dịu cùng phong cách tóc đen mái thưa và nụ cười dịu dàng của Tùng Chi vẫn như năm nào.

MC Tùng Chi từng là 'linh hồn' của Đường Lên Đỉnh Olympia: Đời tư cực kín tiếng, sếp nữ quyền lực của VTV, ngoại hình hiện tại khiến nhiều người bất ngờ - Ảnh 5
Tùng Chi ngày ấy và bây giờ. - Ảnh: Internet

Được biết hiện tại, sau nhiều năm cống hiến, Tùng Chi đã có bước thăng tiến lớn trong sự nghiệp, giữ chức Phó trưởng ban Sản xuất các chương trình Giải trí (VTV3), trở thành một trong những người phụ nữ quyền lực của VTV. Sau nhiều năm cố gắng, vị trí hiện tại của cô đã có thể sánh ngang với các nhà báo lớn như Tạ Bích Loan và Diễm Quỳnh. Mặc dù có rất nhiều kinh nghiệm, Tùng Chi vẫn luôn giữ được sự trẻ trung cùng nhiệt huyết trong công việc.

MC Tùng Chi từng là 'linh hồn' của Đường Lên Đỉnh Olympia: Đời tư cực kín tiếng, sếp nữ quyền lực của VTV, ngoại hình hiện tại khiến nhiều người bất ngờ - Ảnh 6
MC/ BTV Tùng Chi thời điểm hiện tại. - Ảnh: Internet

Dù không còn xuất hiện nhiều trên sóng VTV nữa, Tùng Chi vẫn luôn là cái tên ấn tượng được nhiều người nhắc tới khi nghĩ về một MC kỳ cựu và được yêu quý bậc nhất của nhà Đài. Chưa từng ngơi nghỉ trong sáng tạo và công tác, cô đã và đang tiếp tục đóng góp phần cho sự thành công của nhiều chương trình truyền hình của Đài Truyền Hình Việt Nam.

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