Lâm Bảo Châu khoe bức tranh ký hoạ cùng với Lệ Quyên, hé lộ cách xưng hô khiến CĐM hối thúc ngày về chung nhà

Chỉ qua động thái như thế này, Lâm Bảo Châu đã chứng tỏ cho nhiều người thấy mối quan hệ mặn nồng với Lệ Quyên.

Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu hiện đang là cặp đôi khiến nhiều người ghen tỵ và ngưỡng mộ trong showbiz Việt. Có thể thấy cả hai người không ngần ngại mà thường xuyên công khai những hình ảnh thân mật, tình tứ trên mạng xã hội. Mới đây, Lâm Bảo Châu đã bất ngờ đăng tải bức hình trên Instagram có liên quan tới "nữ hoàng phòng trà". Lâm Bảo Châu chia sẻ bức tranh vẽ cặp tình tứ với Lệ Quyên và kèm dòng trạng thái: "Bạn ý bảo là nhiều người khen giống nhau thì giờ nhìn cũng thấy giống".

Lâm Bảo Châu chia sẻ bức tranh ký hoạ anh và nữ ca sĩ Lệ Quyên. Tình trẻ vô tình để lộ cách gọi ngọt ngào với "nữ hoàng phòng trà". - Ảnh chụp màn hình Thế là dân tình lại tập trung chú ý vào cách gọi ngọt ngào tình cảm của tình trẻ với nữ ca sĩ Lệ Quyên. Chỉ qua một chi tiết nhỏ đó thôi cũng đủ cho thấy tình cảm của cặp đôi này đang mặn nồng, thắm thiết tới cỡ nào! Phía dưới bức hình, Lệ Quyên còn để lại bình luận: "Mà ký hoạ xong công nhận giật mình. Chết dở, nhìn hình thấy cũng...". Và chính Lệ Quyên cũng hết sức ngỡ ngàng, trầm trồ bởi cả hai có nét phu thê. Thời gian vừa qua, cặp đôi này đã khiến cộng đồng mạng 'phát sốt' ngưỡng mộ vì những khoảnh khắc quá đỗi ngọt ngào, "tình bể bình" khi cả 2 bên cạnh nhau.

Dưới phần bình luận, Lệ Quyên còn bày tỏ sự bất ngờ và ngỡ ngàng. - Ảnh chụp màn hình Thời gian qua, Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu liên tiếp chia sẻ những khoảnh khắc tình cảm bên cạnh nhau. - Ảnh: FBNV Cặp đôi khiến dân tình rần rần ghen tỵ vì không ngại thể hiện sự quan tâm trên mạng xã hội. - Ảnh FBNV Khán giả đang mong chờ tin vui từ Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu, mong cặp đôi sớm về chung một nhà. - Ảnh: FBNV Năm 2020, Lệ Quyên gây xôn xao khi tuyên bố đã "đường ai nấy đi" với ông bầu Đức Huy sau hơn 10 năm gắn bó. Sau ly hôn, nữ ca sĩ công khai tình cảm với tình trẻ Lâm Bảo Châu kém cô 11 tuổi. Kể từ đó, Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu không ngần ngại khoe những khoảnh khắc tình tứ bên nhau. Sau 2 năm hẹn hò, tình cảm của cặp đôi ngày thêm mặn nồng. Họ đồng hành cùng nhau tại mọi sự kiện, khoảnh khắc đời thường. Lâm Bảo Châu cũng có mối quan hệ tốt đẹp với bé Bo - con trai riêng của Lệ Quyên.

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