Cuộc sống viên mãn của diễn viên Vân Trang bên chồng đại gia: Sinh 3 con gái, sở hữu cả khu sinh thái rộng lớn tại quê nhà

Bước vào độ tuổi 32, Vân Trang hiện có một cuộc sống viên mãn, hạnh phúc bên ông xã đại gia.

Nhắc đến Vân Trang, người hâm mộ không thể quên được các vai diễn qua trong bộ phim đình đám như Cô dâu đại chiến, Thiên mệnh anh hùng, Scandal, Gia đình phép thuật, Ván bài tình yêu, Lối sống sai lầm,... Trong suốt quá trình hoạt động nghệ thuật, nữ nghệ sĩ 9x còn thể hiện sự đa tài khi thử sức qua nhiều vai trò như: MC, ca sĩ, diễn viên kịch,... Đang trên đỉnh cao của sự nghiệp, đến năm 2016, Vân Trang bất ngờ thông báo lên xe hoa với doanh nhân Lê Hữu Quân - Việt kiều Úc, lớn hơn cô vài tuổi và được sinh ra trong một gia đình tri thức có tiếng ở phía Nam. Được biết, dù cuộc sống, công việc không liên quan đến giới giải trí, song Vân Trang ấn tượng ở ông xã đại gia bởi cách nói chuyện rất duyên, tính cách chân thành và cả gu ăn vận tinh tế.

Sau khi về chung một nhà, trên trang cá nhân, nữ diễn viên thường chia sẻ về cuộc sống hôn nhân và khiến nhiều người ngưỡng mộ vì cô được ông xã chiều chuộng và yêu thương hết mực. Anh cũng tạo mọi điều kiện để Vân Trang tiếp tục theo đuổi sự nghiệp nghệ thuật của mình. Đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Vân Trang bất ngờ thông báo lên xe hoa với ông xã đại gia - Ảnh: Internet Cùng năm 2016, Vân Trang hạ sinh con gái đầu lòng. Từ lúc gia đình có thành viên mới, nữ diễn viên cũng hạn chế tham gia phim để dành toàn thời gian cho gia đình nhỏ. Đến giai đoạn con gái cứng cáp, cô mới tái xuất đóng phim, đi sự kiện trở lại.

Đến đầu tháng 11/2021, nữ diễn viên vỡ òa hạnh phúc khi đón thêm cặp sinh đôi con gái đáng yêu. Mặc dù, công việc nhiều phần bận bịu nhưng ông xã Hữu Quân vẫn luôn bên cạnh phụ giúp vợ chăm sóc các con nhỏ. Vân Trang sinh 3 cô con gái đáng yêu - Ảnh: FBNV Trước đó, nữ diễn viên cũng từng chia sẻ về cuộc sống hôn nhân của mình trong hơn 6 năm qua không thể tránh khỏi những bất đồng về lối sống, thói quen. Tuy nhiên, cũng nhờ ở bên cạnh ông xã mà cô học được sự quán xuyến công việc, sắp xếp thời gian khoa học và thấy ngày càng hòa hợp với ông xã hơn. Sau sinh con, nữ diễn viên không gấp quay trở lại phim trường. Thay vào đó, cô dành tất cả thời gian cho các con nhỏ - Ảnh: FBNV Khi bước vào độ tuổi 32, Vân Trang hiện đang có một cuộc sống viên mãn, giàu có không kém một sao nữ nào khác. Mới đây, bà mẹ 3 con còn thu hút sự chú ý khi chia sẻ việc sở hữu khu sinh thái riêng, rộng chục nghìn m2 và có nhiều dịch vụ trải nghiệm ở chính quê nhà Tiền Giang của mình.

Diễn viên Vân Trang “kêu cứu” vụ bé 8 tuổi bị bạo hành: “Làm ơn giúp tôi, tha cho tôi có được không?” Không thể chịu đựng nổi trước những tin tức và những hình ảnh về bé gái 8 tuổi bị bạo hành, là mẹ của 3 cô con gái - diễn viên Vân Trang đã phải “kêu cứu” đến mọi người.

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