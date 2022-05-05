Trên trang cá nhân mới đây, nam ca sĩ Mạnh Quỳnh bất ngờ đăng đàn, thể hiện thái độ bức xúc khiến dân tình không khỏi hoang mang.

Vừa qua, Mạnh Quỳnh đích thân về nước cùng các con nuôi, học trò của Phi Nhung tổ chức show "Nhớ Nhung" để tưởng nhớ cố ca sĩ. Tại sân khấu, Mạnh Quỳnh đã có những chia sẻ về sự ra đi của Phi Nhung cũng như hành động đẹp dành cho bạn diễn lâu năm. Đây cũng là dịp để những ai yêu quý cố ca sĩ được lắng nghe lại những ca khúc gắn liền với tên tuổi của cô. Tuy nhiên, trên trang cá nhân mới đây, nam ca sĩ khiến khán giả xôn xao khi đăng bài viết mới. Cụ thể, anh bất ngờ đăng đàn phản pháo anti-fan. Anh dùng những lời lẽ có phần căng thẳng, phản hồi mạnh mẽ về việc có nhiều người áp đặt và phán xét những việc làm gần đây của mình.

Mạnh Quỳnh bức xúc đăng đàn cảnh cáo cực gắt - Ảnh: Chụp màn hình Anh viết: "Tôi sống hơn 50 tuổi đời rồi! Các bạn chỉ đáng tuổi em, cháu hoặc ngang tuổi đời với tôi thôi! Các bạn không đủ tư cách hay có quyền quyết định việc tôi làm! Đừng áp đặt hay muốn tôi phải làm theo ý các bạn! Nếu không thích hay thất vọng về tôi thì xin đừng vào xem hay theo dõi thông tin của tôi nữa". Mạnh Quỳnh tiếp tục bày tỏ: "Tôi rất cần sự yêu thương và thông cảm trong lúc này chứ không cần những lời bình phẩm tiêu cực về tôi bằng tư tưởng hẹp hòi của các bạn! Tôi luôn trân trọng khán giả yêu thương tôi nên những gì tôi đã và đang làm là vì họ,vì nghệ thuật và vì tương lai của thế hệ trẻ đam mê ca hát sau này! Không vì một mục đích gì cho bản thân hay trục lợi cho riêng mình! Please stop! Luôn mến chúc bình an cho mọi nhà! Hãy sống an nhiên và vui vẻ vì cuộc sống không bao giờ cho ta được những gì ta mong muốn!”.

Mạnh Quỳnh hiện đang nhận được sự quan tâm từ dư luận khi cùng các con nuôi Phi Nhung tổ chức đêm nhạc tưởng nhớ cố ca sĩ cũng như người bạn tri kỷ - Ảnh: Internet Sau khi đăng tải, bài đăng này nhanh chóng thu hút đông đảo sự chú ý, rất nhiều khán giả không rõ sự việc gì đang xảy ra với Mạnh Quỳnh. Nhiều người lên tiếng trấn an nam ca sĩ và dành những lời động viên tốt đẹp nhất. Hiện tại, phía nam ca sĩ vẫn chưa lên tiếng giải thích gì thêm về bài đăng có chút căng thẳng này.

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