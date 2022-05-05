Hậu đêm diễn tưởng nhớ Phi Nhung, Mạnh Quỳnh bức xúc đăng đàn cảnh cáo 'cực gắt' đến đối tượng này

Hậu trường 05/05/2022 10:26

Trên trang cá nhân mới đây, nam ca sĩ Mạnh Quỳnh bất ngờ đăng đàn, thể hiện thái độ bức xúc khiến dân tình không khỏi hoang mang.

Vừa qua, Mạnh Quỳnh đích thân về nước cùng các con nuôi, học trò của Phi Nhung tổ chức show "Nhớ Nhung" để tưởng nhớ cố ca sĩ. Tại sân khấu, Mạnh Quỳnh đã có những chia sẻ về sự ra đi của Phi Nhung cũng như hành động đẹp dành cho bạn diễn lâu năm. Đây cũng là dịp để những ai yêu quý cố ca sĩ được lắng nghe lại những ca khúc gắn liền với tên tuổi của cô. 

Tuy nhiên, trên trang cá nhân mới đây, nam ca sĩ khiến khán giả xôn xao khi đăng bài viết mới. Cụ thể, anh bất ngờ đăng đàn phản pháo anti-fan. Anh dùng những lời lẽ có phần căng thẳng, phản hồi mạnh mẽ về việc có nhiều người áp đặt và phán xét những việc làm gần đây của mình.

manh quynh
Mạnh Quỳnh bức xúc đăng đàn cảnh cáo cực gắt - Ảnh: Chụp màn hình

Anh viết: "Tôi sống hơn 50 tuổi đời rồi! Các bạn chỉ đáng tuổi em, cháu hoặc ngang tuổi đời với tôi thôi! Các bạn không đủ tư cách hay có quyền quyết định việc tôi làm! Đừng áp đặt hay muốn tôi phải làm theo ý các bạn! Nếu không thích hay thất vọng về tôi thì xin đừng vào xem hay theo dõi thông tin của tôi nữa".

Mạnh Quỳnh tiếp tục bày tỏ: "Tôi rất cần sự yêu thương và thông cảm trong lúc này chứ không cần những lời bình phẩm tiêu cực về tôi bằng tư tưởng hẹp hòi của các bạn! Tôi luôn trân trọng khán giả yêu thương tôi nên những gì tôi đã và đang làm là vì họ,vì nghệ thuật và vì tương lai của thế hệ trẻ đam mê ca hát sau này! Không vì một mục đích gì cho bản thân hay trục lợi cho riêng mình! Please stop! Luôn mến chúc bình an cho mọi nhà! Hãy sống an nhiên và vui vẻ vì cuộc sống không bao giờ cho ta được những gì ta mong muốn!”.

manh quynh 1
Mạnh Quỳnh hiện đang nhận được sự quan tâm từ dư luận khi cùng các con nuôi Phi Nhung tổ chức đêm nhạc tưởng nhớ cố ca sĩ cũng như người bạn tri kỷ - Ảnh: Internet

Sau khi đăng tải, bài đăng này nhanh chóng thu hút đông đảo sự chú ý, rất nhiều khán giả không rõ sự việc gì đang xảy ra với Mạnh Quỳnh. Nhiều người lên tiếng trấn an nam ca sĩ và dành những lời động viên tốt đẹp nhất.

Hiện tại, phía nam ca sĩ vẫn chưa lên tiếng giải thích gì thêm về bài đăng có chút căng thẳng này.

Tròn 12 năm ngày mất của cố nghệ sĩ Hữu Lộc: Anh trai Hữu Châu chia sẻ gây xót xa, Hồng Vân và Hiếu Hiền nói 'lời ruột gan'

Tròn 12 năm ngày mất của cố nghệ sĩ Hữu Lộc: Anh trai Hữu Châu chia sẻ gây xót xa, Hồng Vân và Hiếu Hiền nói 'lời ruột gan'

Đã tròn 12 năm kể từ khi cố nghệ sĩ Hữu Lộc qua đời vì tai nạn thương tâm, NSƯT Hữu Châu và nhiều nghệ sĩ vẫn nhớ về anh với tình cảm dạt dào.

Xem thêm
Từ khóa:   Mạnh Quỳnh Cố nghệ sĩ Phi Nhung sao Việt

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Tâm sự gia đình 20 phút trước
Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Tâm sự gia đình 50 phút trước
Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Ngoại tình 1 giờ 20 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Tâm sự 1 giờ 50 phút trước
Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Tâm sự 2 giờ 20 phút trước
Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Tâm sự gia đình 2 giờ 50 phút trước
Lời từ chối đắt giá dành cho người mẹ chồng hụt ngày muốn để lại di sản bạc tỷ

Lời từ chối đắt giá dành cho người mẹ chồng hụt ngày muốn để lại di sản bạc tỷ

Tâm sự gia đình 3 giờ 20 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 35 phút trước
Đang đưa tin trực tiếp, 2 nhà báo bị xe ô tô đâm trúng và cái kết

Đang đưa tin trực tiếp, 2 nhà báo bị xe ô tô đâm trúng và cái kết

Video 3 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Công dụng của lá mơ lông với sức khoẻ ít người biết

Công dụng của lá mơ lông với sức khoẻ ít người biết

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?