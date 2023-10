Mạnh Quỳnh bức xúc đăng đàn cảnh cáo cực gắt - Ảnh: Chụp màn hình

Anh viết: "Tôi sống hơn 50 tuổi đời rồi! Các bạn chỉ đáng tuổi em, cháu hoặc ngang tuổi đời với tôi thôi! Các bạn không đủ tư cách hay có quyền quyết định việc tôi làm! Đừng áp đặt hay muốn tôi phải làm theo ý các bạn! Nếu không thích hay thất vọng về tôi thì xin đừng vào xem hay theo dõi thông tin của tôi nữa".

Mạnh Quỳnh tiếp tục bày tỏ: "Tôi rất cần sự yêu thương và thông cảm trong lúc này chứ không cần những lời bình phẩm tiêu cực về tôi bằng tư tưởng hẹp hòi của các bạn! Tôi luôn trân trọng khán giả yêu thương tôi nên những gì tôi đã và đang làm là vì họ,vì nghệ thuật và vì tương lai của thế hệ trẻ đam mê ca hát sau này! Không vì một mục đích gì cho bản thân hay trục lợi cho riêng mình! Please stop! Luôn mến chúc bình an cho mọi nhà! Hãy sống an nhiên và vui vẻ vì cuộc sống không bao giờ cho ta được những gì ta mong muốn!”.