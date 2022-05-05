Tròn 12 năm ngày mất của cố nghệ sĩ Hữu Lộc: Anh trai Hữu Châu chia sẻ gây xót xa, Hồng Vân và Hiếu Hiền nói 'lời ruột gan'

Hậu trường 05/05/2022 09:26

Đã tròn 12 năm kể từ khi cố nghệ sĩ Hữu Lộc qua đời vì tai nạn thương tâm, NSƯT Hữu Châu và nhiều nghệ sĩ vẫn nhớ về anh với tình cảm dạt dào.

Ngày 4/4 âm lịch là tròn 12 năm ngày mất của cố nghệ sĩ Hữu Lộc. Trên trang cá nhân, NSƯT Hữu Châu đã đăng tải dòng trạng thái tưởng nhớ người em quá cố của mình. Những dòng chia sẻ này khiến đồng nghiệp và người hâm mộ không kìm được nỗi xúc động.

Nam nghệ sĩ viết: "Hôm nay giỗ nó. Mùng 4 tháng Tư (âm lịch). Đúng tròn 12 năm. Kakakakakakaka".

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NSƯT Hữu Châu chia sẻ gây xót xa - Ảnh: Chụp màn hình

Dòng trạng thái ngay sau đó đã chiếm được sự quan tâm của dàn sao Việt như: NSND Hồng Vân, Trịnh Kim Chi, Lê Phương, Huỳnh Đông, Như Phúc...

NSND Hồng Vân xúc động để lại bình luận rằng: "Thương quá, thời gian đúng là vùn vụt Châu ha?".

Lê Phương cũng nhớ lại kỉ niệm với nghệ sĩ Hữu Lộc: "Em còn nhớ lúc quay "Cá rô, em yêu anh!" bối cảnh toà án, em ngồi ở ghế đá cùng anh, anh còn kể về anh ấy... Vậy mà 12 năm rồi!".

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Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, nghệ sĩ Hiếu Hiền cũng thể hiện tấm lòng tưởng nhớ đến người đồng nghiệp thân thiết trong ngày giỗ bằng cách chia sẻ lại bài viết của nghệ sĩ Hữu Châu kèm dòng trạng thái: "Có lẽ anh là người hiểu em nhiều nhất, lúc sinh thời hầu như nhậu cùng nhau mỗi đêm đến gần sáng ! Thương anh ở cái trực tính nhưng rất tình cảm, luôn nghĩ đến mọi người xung quanh! Ngày anh mất là ngày em đang quay phim Cho một tình yêu tại Hội An, em đã đi các Chùa, Miếu để cầu xin cho anh được tai qua nạn khỏi khi biết tin anh lâm nạn nhưng không thể, những giọt nước mắt cứ tuôn vì em không muốn tin vào sự thật! BA MẸ và anh dù cho có rời xa em bao lâu đi nữa thì vẫn sống mãi trong ký ức của riêng em! Nam mô a di đà Phật”.

Nghệ sĩ Hiếu Hiền đã hồi tưởng lại ngày định mệnh đó khi biết tin đàn anh gặp nạn và đã cầu khấn anh tai qua nạn khỏi nhưng không được. Nam nghệ sĩ cũng tâm sự vẫn luôn nhớ đến Hữu Lộc dù anh đã ra đi từ lâu.

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Nghệ sĩ Hiếu Hiền vẫn luôn nhớ đến Hữu Lộc dù anh đã ra đi từ lâu - Ảnh: Chụp màn hình

Vào ngày 12/5/2010, nghệ sĩ Hữu Lộc chở hai con đi ăn chè. Trên đường Nguyễn Huệ, quận 1, TP. Hồ Chí Minh về đến đường Pasteur, một xe máy đèo ba vượt đèn đỏ đã đâm thẳng vào xe của anh. Vì vươn người đỡ cho con nên anh đã ngã vỡ hộp sọ. Sau nhiều ngày hôn mê, đến 17/5/2010, anh qua đời, để lại niềm đau buồn vô hạn cho bạn bè, đồng nghiệp khi mới 37 tuổi.

Sự ra đi của Hữu Lộc là niềm mất mát lớn, sự thương tiếc không nguôi không chỉ với người thân, bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ. 

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Từ khóa:   NSƯT Hữu Châu cố nghệ sĩ Hữu Lộc sao Việt

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