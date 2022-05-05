Nên duyên từ đài truyền hình, các cặp đôi MC - BTV có chuyện tình 'cực lạ' khiến dân tình được phen 'mở rộng tầm mắt': Đôi thứ 2 'về chung 1 nhà' chỉ vì một giấc mơ mới SỐC!

Mạnh Cường được biết đến là MC trẻ nhất được dẫn chính bản tin Chuyển động 24H của VTV . Mạnh Cường từng đảm nhiệm nhiều vị trí tại VTV như phóng viên, BTV, MC của các chương trình: Việc tử tế, mục "hình ảnh từ cuộc sống" trên bản tin Thời sự 19h, chương trình Vì tầm vóc Việt…

Được biết, Mạnh Cường và Hương Giang nên duyên nhờ việc tham gia 1 cuộc thi dẫn chương trình cho sinh viên. Cả 2 chưa có gì trong tay, từ hồi còn sinh viên ngây ngô và thiếu thốn. Có những thời điểm 2 người chỉ đủ tiền ăn 2 bát phở. Lúc này, phải lựa chọn giữa đi ăn phở và đi cafe. Nếu ăn phở thì thôi cafe, nếu cafe thì nhịn đói. Trong suốt bấy nhiêu năm hẹn hò, cặp MC này chưa một lần cãi nhau. MC Mạnh Cường chia sẻ, một phần do cả 2 cùng tuổi, lại là những người không thích cãi vã nên luôn tìm cách để xử lý vấn đề.

Không chỉ gây ấn tượng với loạt thành tích về lĩnh vực truyền hình, cuộc hôn nhân của Mạnh Cường và BTV Hương Giang của Kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam cũng khiến khán giả, bạn bè ngưỡng mộ.

MC Mạnh Cường rất biết cách để “nịnh” vợ. (Ảnh: FB Đỗ Hương Giang)

Sau khi kết hôn, dù guồng quay công việc truyền hình bận rộn nhưng Mạnh Cường và Hương Giang vẫn dành rất nhiều thời gian bên nhau. Cả 2 thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc ngọt ngào lên MXH khiến nhiều người ngưỡng mộ.

MC Phí Linh - BTV Hoàng Linh

Phí Linh là gương mặt MC quen thuộc trên sóng truyền hình, được nhiều khán giả mến mộ. Năm 2019, Phí Linh lên xe hoa với BTV Hoàng Linh, hiện đang công tác tại Đài truyền hình Việt Nam, giữ vị trí Phó trưởng phòng tiếng Anh của VTV4. Sau nửa năm kết hôn, cả 2 chào đón cô con gái đầu lòng.

Chồng và con gái xuất hiện tại trường quay Cafe Sáng, nơi MC Phí Linh làm việc (Ảnh: FB MC Phí Linh)

Phí Linh từng tiết lộ, cô đã "cảm nắng" BTV Hoàng Linh từ năm 2015 khi xem 1 chương trình mà anh sản xuất. Cô thích người đàn ông thông minh, có lối sống nhân văn mà BTV Hoàng Linh lại đúng là mẫu người như vậy. Tuy nhiên, lúc ấy cô không biết Hoàng Linh vẫn còn độc thân. Đến năm 2018, khi 2 người tình cờ trò chuyện mới biết được đối phương đang độc thân.

Nữ MC cho biết, cả 2 đều ngưỡng mộ đối phương và BTV Hoàng Linh là người chủ động làm quen cô trước. Lúc ấy, Hoàng Linh đã nhắn tin cho cô, khen dẫn chương trình Giọng hát Việt hay quá. Nhận ra tín hiệu từ đối phương, Phí Linh cũng "bật đèn xanh".

Vợ chồng MC Phí Linh và BTV Hoàng Linh (Ảnh: FB MC Phí Linh)

BTV Hoàng Linh cũng từng chia sẻ trong 1 chương trình trên VTV7, anh từng nằm mơ lấy Phí Linh và quyết định can đảm nhắn tin làm quen với cô đồng nghiệp: Một ngày, sau khi tôi xem chương trình trên tivi như mọi lần, tôi đã mơ về việc cưới cô ấy. Tôi đã gặp cô ấy trong giấc mơ trước, cô ấy mặc một chiếc váy trắng, xinh đẹp như một thiên thần và mỉm cười với tôi. Lúc đó tôi cảm thấy như mình đang trên mây vậy. Tôi không biết điều gì xảy ra nhưng khi tôi tỉnh dậy, tôi nghĩ rằng vũ trụ đã gửi một lời nhắn cho tôi rằng, tôi cần phải nói chuyện với cô ấy".

MC Đức Bảo - BTV Phương Thảo

Cái tên Đức Bảo đã quá quen thuộc với khán giả thường xuyên theo dõi gameshow trên VTV. MC Đức Bảo có tên đầy đủ là Bùi Đức Bảo, sinh năm 1987. Đức Bảo đảm nhận vai trò dẫn dắt một loạt các chương trình tên tuổi như: Chúng Tôi Là Chiến Sĩ, Cà Phê Sáng, Chiếc Nón Kì Diệu, Trường Teen...

MC Đức Bảo kết hôn cùng bà xã Bùi Phương Thảo (SN 1992) - BTV Thời sự Quốc tế của kênh Truyền hình Quốc hội vào năm 2018. Từng chia sẻ trên sóng truyền hình, nam MC tiết lộ, anh và bà xã tình cờ gặp nhau khi tác nghiệp trong một sự kiện, kể từ đó hai người đã bắt đầu tìm hiểu và quyết định về chung một nhà.

MC Đức Bảo và vợ - BTV Phương Thảo (Ảnh: FB Bùi Đức Bảo)

Đến nay, kết hôn hơn 4 năm, Đức Bảo vẫn thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc ngọt ngào bên vợ như lúc mới yêu khiến dân tình không khỏi ngưỡng mộ.

Hình ảnh đời thường của vợ chồng MC Đức Bảo - BTV Phương Thảo (Ảnh: FB Bùi Đức Bảo)

Nam MC từng bật mí về người vợ của mình: "Cô ấy là người tự tin, cô ấy có sở thích, đam mê của riêng mình và chúng tôi tôn trọng tự do cá nhân, tôn trọng nghề nghiệp của nhau nên không có chuyện ghen tuông".