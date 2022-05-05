Anh Tuấn 'Phố Trong Làng' khoe ảnh cưới ngọt ngào bên vợ hot girl 2k

Theo đó, được biết vào ngày 7/5 sắp tới, nam diễn viên Anh Tuấn và vợ sẽ tổ chức hôn lễ ở Hà Nội cũng là quê nhà của chú rể. Sự kiện này hứa hẹn sẽ quy tụ đông đảo gương mặt nổi tiếng của Vbiz đến tham dự vì Anh Tuấn có mối quan hệ khá tốt đẹp với các đồng nghiệp trong nghề.

Vừa qua, nam diễn viên Anh Tuấn và vợ hot girl sinh năm 2001 đã chính thức tổ chức hôn lễ ở quê nhà của cô dâu. Cập nhật hình ảnh đám cưới lên trang cá nhân, nam diễn viên điển trai cho thấy niềm hạnh phúc đặc biệt khi chia sẻ: "Ngày cưới quê vợ... Còn nữa, 4 ngày đếm ngược".

Để đi được đến ngày hôm nay, cả hai đã vượt qua không ít sóng gió trong cuộc sống. Anh Tuấn từng chia sẻ: “Khi gặp khó khăn trong nghề, nhất là phải nhận những lời chỉ trích, công kích trên mạng xã hội, tôi tưởng chừng có lúc gục ngã, buông xuôi, chính bạn gái là người đưa ra những lời động viên để tôi vững vàng bước tiếp… Người ta nói áp lực tạo nên kim cương, và có lẽ tôi đã tìm ra cho mình viên kim cương quý giá nhất”.

Khoảnh khắc ngọt ngào của cặp đôi khiến khán giả hâm mộ không khỏi tan chảy. - Ảnh: FBNV

Được biết, vợ của Anh Tuấn dù hoạt động trong lĩnh vực làm đẹp không liên quan đến nghệ thuật nhưng cô luôn thấu hiểu cho tính chất công việc của chồng. Cũng nhờ đó, mối quan hệ của cặp đôi luôn thăng hoa, bền chặt. Bản thân Anh Tuấn cũng nhiều lần gửi lời cảm ơn đến bà xã vì luôn ủng hộ anh trên con đường nghệ thuật.

Cô dâu của Anh Tuấn khoe nhan sắc xinh đẹp miễn bàn trong ngày vui. - Ảnh: FBNV

Anh Tuấn được biết đến là một diễn viên trẻ tài năng của màn ảnh Việt. Những năm qua, Anh Tuấn ghi dấu hình ảnh trong lòng khán giả qua nhiều bộ phim truyền hình đình đám như Trái Tim Có Nắng, Ngược Chiều Nước Mắt, Gạo Nếp Gạo Tẻ, Phố Trong Làng... Người hâm mộ tin rằng sau khi yên bề gia thất, sự nghiệp của Anh Tuấn sẽ còn thăng hoa hơn nữa.

Diễn viên Anh Tuấn vào vai Thượng uý Nam của "Phố Trong Làng". - Ảnh: Internet

Nổi bật còn có bộ phim điện ảnh Những nụ hôn rực rỡ của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng với sự góp mặt của dàn nghệ sĩ đình đám như: Minh Hằng, Thanh Hằng, Phương Thanh,...