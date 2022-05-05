Hòa Hiệp bị 'bắt ghen' khi trao cái ôm thân tình cho Ốc Thanh Vân: 'Vợ người ta mà ôm như đúng rồi!'

Hậu trường 05/05/2022 09:15

Hòa Hiệp gây chú ý với hành động rất ga lăng, lịch sự khi nhường cho Ốc Thanh Vân đứng giữa đội hình. Sau đó, nam diễn viên còn không ngại ôm eo, khoác vai nữ đồng nghiệp rất gần gũi.

Hòa Hiệp và Ốc Thanh Vân là hai gương mặt không còn quá xa lạ với khán giả truyền hình Việt Nam. Bên cạnh việc hợp tác chung nhiều dự án phim, ngoài đời, cả 2 cũng có mối quan hệ bạn bè vô cùng thân thiết. 

Hòa Hiệp bị 'bắt ghen' khi trao cái ôm thân tình cho Ốc Thanh Vân: 'Vợ người ta mà ôm như đúng rồi!' - Ảnh 1
Ngoài đời, Hòa Hiệp và Ốc Thanh Vân có mối quan hệ bạn bè vô cùng thân thiết - Ảnh: Internet

Mới đây, tại một sự kiện, Ốc Thanh Vân và Hòa Hiệp có dịp hội ngộ với nhau thu hút nhiều sự chú ý, đặc biệt là những cử chỉ thân mật dành cho nhau. Cụ thể, khi phát biểu cảm nghĩ trên sâu khấu, Hòa Hiệp không ngại ôm eo, khoác vai Ốc Thanh Vân rất gần gũi. Khoảnh khắc này ngay khi được chia sẻ lên mạng xã hội khiến dân tình bàn tán xôn xao.

Hòa Hiệp bị 'bắt ghen' khi trao cái ôm thân tình cho Ốc Thanh Vân: 'Vợ người ta mà ôm như đúng rồi!' - Ảnh 2
Hòa Hiệp gây tranh cãi khi ôm eo mẹ 3 con - Ảnh: Internet

Nhiều người tỏ ý không khỏi thích thú cũng như ngưỡng mộ với tình bạn thân thiết của hai diễn viên 8x, đồng thời nhiều người nói rằng còn như tái hiện lại cảnh phim ngày xưa khi 2 người đóng cùng ngày.

Tuy nhiên, một số netizen lại có ý kiến thắc mắc về hành động này liệu có phù hợp không khi Ốc Thanh Vân đã có gia đình. Ý kiến này cũng khiến một số cư dân mạng phản đối và cho rằng vì đã làm việc lâu dài nên cặp sao này có hành động như thế cũng là điều không quá khó hiểu.

Hòa Hiệp bị 'bắt ghen' khi trao cái ôm thân tình cho Ốc Thanh Vân: 'Vợ người ta mà ôm như đúng rồi!' - Ảnh 3
Cư dân mạng gay gắt với hành động của Hòa Hiệp dành cho Ốc Thanh VânẢnh: Chụp màn hình

 

Trước ồn ào tranh cãi, Ốc Thanh Vân và Hòa Hiệp đều không có lên tiếng bất cứ điều gì và có thể thấy, họ không mấy quan tâm đến những bình luận này. Trong hoạt động nghệ thuật, cặp sao này có nhiều cơ hội làm việc cùng nhau. Khi tham gia cùng các sự kiện, cả 2 còn luôn tranh thủ cơ hội trò chuyện, giao lưu với nhau. Thậm chí trong một lần chia sẻ với Saigon Stories, nữ diễn viên này còn gây bất ngờ khi nói rằng: “Với Ốc thì anh Hòa Hiệp chính là người chồng thứ hai của mình, bên cạnh Trí Rùa”.

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