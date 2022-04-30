Vừa mất điện thoại tại sự kiện, Ốc Thanh Vân lại tiếp tục vướng vào vận rủi không đáng có, chỉ biết than thở trên MXH: 'Thêm cú này nữa. Đúng xui thật sự'

Việc Ốc Thanh Vân liên tiếp gặp những chuyện không may trong khoảng thời gian vừa qua, đang khiến cho cô nàng cảm thấy bối rối, vì chỉ mấy ngày mà tiền mất liên tục.

Vừa qua, CĐM đang xôn xao sự việc Ốc Thanh Vân bị mất điện thoại tại sự kiện ra mắt bộ phim Nghề Siêu Dễ của nữ diễn viên Thu Trang. Được biết, ngay trong buổi họp báo nữ diễn viên hài cũng đã tậu cho mình một chiếc điện thoại mới.

Gương mặt thất thần khi mất điện thoại tại sự kiện của Ốc Thanh Vân - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, dường như vận đen vẫn chưa hề buông tha cho nữ diễn viên 38 tuổi khi mới đây trên trang cá nhân của mình, cô đã thực hiện giao dịch mua xe đạp với 1 Fanpage lừa đảo, tổng số tiền thiệt hại rơi vào 5 triệu đồng.

Bài đăng mới đây của Ốc Thanh Vân trên MXH - Ảnh: chụp màn hình

Nữ diễn viên đã bị lừa với số tiền lên đến 5 triệu đồng - Ảnh: chụp màn hình

Có thể thấy, Ốc Thanh Vân có lẽ đang trải qua những ngày tháng không mấy vui vẻ khi tiền cứ ''không cánh mà bay'' một cách khó hiểu.

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