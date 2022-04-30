Ốc Thanh Vân bàng hoàng vì gặp liên hoàn BIẾN: Giữa đêm thông báo mẹ ruột bị 'dụ dỗ' chuyển tiền hơn 100 triệu, chiêu thức lừa đảo vô cùng tinh vi, khó lòng phát giác

Đến tối muộn ngày 30/4, nữ diễn viên Lật Mặt lại một lần nữa bức xúc đăng đàn về việc mẹ ruột bị kẻ gian lừa đảo số liền hơn 100 triệu với chiêu thức hết sức gian xảo.

Liên tiếp gặp biến trong thời gian qua, Ốc Thanh Vân khiến nhiều fan hâm mộ xót xa khi vừa mất điện thoại tại sự kiện đến bị giả mạo fan page để bán hàng.

Mẹ rất hoảng, nó gọi điện khủng bố là bà khoá trái cửa không cho ai trong nhà nghe thấy. Nó đòi 200 triệu để giải quyết rắc rối.

Cụ thể, trên trang cá nhân, nữ MC viết: "Mẹ mình, nghe điện thoại, nó nói mẹ dính vào vụ án - Công An điều tra. Nó xưng là Thiếu tướng gì đó, tra khảo mẹ và hù doạ con cái bà sẽ gặp nguy hiểm.

Ngày hôm đó mình lại không có nhà, nên tối Trí báo mới biết chuyện. Mẹ không gọi chú tài xế mà tự đi taxi ra ngân hàng chuyển tiền cho nó.

Lần 1: 30 triệu. Về nó gọi hù nữa lại lật đật đi chuyển tiếp.

Lần 2: 60 triệu. Và nó vẫn đòi tiếp.

Hết 90 triệu. Còn 110 triệu mẹ mình gọi mượn em gái 60 triệu và bà Khương vú em 50 triệu. Hai người thấy phản ứng bà ngoại rất lạ nên đã báo Trí, Trí hỏi mãi cuối cùng đã lòi ra việc này. Tội mẹ, mẹ rất sợ, đến lúc con cái biết bà vẫn nghĩ là chuyện này có thật. May mà mẹ không có đủ tiền, không thì cũng hết sạch".

Bill chuyển tiền của mẹ được cô công khai trên MXH - Ảnh: FBNV

Chưa hết, Ốc Thanh Vân còn tiết lộ, đối tượng lừa đảo nói trên còn hướng dẫn mẹ của cô bấm vào 1 đường link và vô hiệu hoá điện thoại của bà. Khiến mẹ của nữ diễn viên phải đổi điện thoại mới.

Cuối bài đăng, Ốc Thanh Vân đã lên tiếng cảnh báo CĐM để tránh gặp phải những trường hợp đáng tiếc như mẹ của mình.

Nữ diễn viên phim Lật Mặt cảnh báo CĐM - Ảnh chụp màn hình

"MỌI NGƯỜI CẢNH GIÁC VÀ LƯU Ý:

Số điện thoại nó hiện lên luôn là từ Hoa Kỳ. Giọng nói thường đanh thép và có xu hướng đe doạ. Hay nhắm vào đối tượng người lớn tuổi yếu tâm lý. Hay đem yếu tố con cái ra trấn áp người nghe. Thường câu chuyện liên quan đến vụ án, tai nạn, nhận hàng nước ngoài, mua thuốc.

Việc dễ nhất để hạn chế việc này đó là: Luôn để ý sát sao người lớn tuổi trong nhà và nếu có nhận những cuộc điện thoại tương tự, chỉ cần cúp máy và không nghe bất kì thứ gì. Bởi phản ứng là nó bị nó chửi rủa thậm tệ. Nói chung: Kẻ xấu và Việc xấu có thể xuất hiện dưới mọi hình thức. BẢO TRỌNG", nữ diễn viên viết.

Trước đó, 'cô Ốc' mới bần thần vì mất điện thoại tại sự kiện - Ảnh: Internet

Bài đăng của Ốc Thanh Vân hiện đã thu hút lượng tương tác khủng, nhiều cư dân mạng đã chia sẻ lại để cảnh báo người thân, bạn bè tránh bị kẻ gian lợi dụng, lừa đảo. Đồng thời, nhiều người cũng không quên để lại bình luận động viên mẹ của nữ MC và hy vọng gia đình chú ý hơn đến người lớn tuổi.