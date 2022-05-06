Ngô Thanh Vân 'thì thầm to nhỏ' chuyện hôn lễ, làm một điều 'ít ai nghĩ tới' trước khi chính thức 'theo chồng bỏ cuộc chơi'

Hậu trường 06/05/2022 15:25

Mới đây, tiếp nối chuỗi bài viết tâm sự chuyện kết hôn, Ngô Thanh Vân vừa có bài đăng mới trên trang cá nhân. Nàng đả nữ đã làm một điều vô cùng thiêng liêng khiến dân tình không khỏi xúc động.

Kể từ sau khi chính thức thông báo ngày về chung một nhà với Huy Trần, Ngô Thanh Vân liên tục chia sẻ các câu chuyện bên lề và loạt hoạt động chuẩn bị cho hôn lễ. Từ việc chọn thiệp cưới đến thử váy cưới,... đều được nữ diễn viên đăng tải trên trang cá nhân để "thì thầm tâm sự" cùng CĐM.

Mới đây, tiếp nối chuỗi câu chuyện về nàng dâu tháng 5, Ngô Thanh Vân đã đăng tải 3 tấm ảnh gia đình cực "sang - xịn - mịn" kèm lời cảm ơn vô cùng xúc động đến những người thân yêu nhất.

Ngô Thanh Vân 'thì thầm to nhỏ' chuyện hôn lễ, làm một điều 'ít ai nghĩ tới' trước khi chính thức 'theo chồng bỏ cuộc chơi' - Ảnh 1
Bài đăng của Ngô Thanh Vân - Ảnh chụp màn hình

Nữ diễn viên tâm sự: "Gia đình đối với Vân là nền tảng vững chắc nhất cho sự yêu thương, là nơi cho các con bay lượn để thực hiện giấc mơ của riêng mình. Gia đình là điều thiên liêng nhất không thể thiếu trong cuộc sống, gia đình càng gắn kết thì các con càng thành công, hạnh phúc và vững chãi.

Gia đình đối với Vân là vòng tròn số một, là nơi Vân quay về khi mệt mỏi ốm đau, khi buồn vui cần được chia sẽ. Cái vòng tròn này từ hôm nay sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều khi có thêm thành viên mới".

Ngô Thanh Vân 'thì thầm to nhỏ' chuyện hôn lễ, làm một điều 'ít ai nghĩ tới' trước khi chính thức 'theo chồng bỏ cuộc chơi' - Ảnh 2
Ngô Thanh Vân 'thì thầm to nhỏ' chuyện hôn lễ, làm một điều 'ít ai nghĩ tới' trước khi chính thức 'theo chồng bỏ cuộc chơi' - Ảnh 3
Hình ảnh gia đình được Ngô Thanh Vân đăng tải vào chiều ngày 6/4 - trước đám cưới chỉ hơn 1 ngày - Ảnh: FBNV

Trong ảnh là bố mẹ hai bên gia đình, những người anh/chị/em ruột thịt và cháu của cô dâu - chú rể. Đại gia đình lựa chọn trang phục sang trọng, tone đen - trắng, làm mổi bật cô dâu chú rể ngồi ở vị trí trung tâm. 

Ngô Thanh Vân 'thì thầm to nhỏ' chuyện hôn lễ, làm một điều 'ít ai nghĩ tới' trước khi chính thức 'theo chồng bỏ cuộc chơi' - Ảnh 4
Thần thái đỉnh cao của cặp đôi Huy - Vân - Ảnh: FBNV

Cuối bài viết, cô không quên gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến đấng sinh thành, đến những người thân ruột thịt đã bao bọc, che chở và ủng hộ cả hai trên mọi phương diện.

Ngô Thanh Vân xúc động: "Cảm ơn ba mẹ và các anh đã luôn bên cạnh chúng em trong suốt đoạn đường vừa qua. Hạnh phúc của hai em sẽ chẳng tròn trịa nếu không có sự ủng hộ của cả nhà. Cảm ơn gia đình lớn của con, cảm ơn người bạn đồng hành, cảm ơn ngày hôm nay và mọi thứ. Chúng con yêu thương và trân trọng rất nhiều!".

Ngô Thanh Vân 'thì thầm to nhỏ' chuyện hôn lễ, làm một điều 'ít ai nghĩ tới' trước khi chính thức 'theo chồng bỏ cuộc chơi' - Ảnh 5
CĐM gửi đến cặp đôi nhiều lời chúc tốt đẹp - Ảnh chụp màn hình

Dòng trạng thái của nàng đả nữ đã khiến không ít khán giả xúc động. Bên dưới bài viết, nhiều người đã dành tặng những lời khen cho "visual đỉnh của chóp" của các thành viên trong gia đình. Đồng thời khẳng định Ngô Thanh Vân đã làm một việc vô cùng thiêng liêng, ý nghĩa mà ít ai nghĩ tới. Bởi thông thường khi chụp ảnh cưới, cô dâu - chú rể mới là nhân vật chính. Còn riêng Ngô Thanh Vân, cô trân trọng từng khoảnh khắc bên gia đình, có lẽ vì vậy mà giây phút sắp về chung nhà với Huy Trần, nữ diễn viên "Hai Phượng" cũng muốn gia đình góp mặt chung 1 khung hình.

Ngô Thanh Vân 'thì thầm to nhỏ' chuyện hôn lễ, làm một điều 'ít ai nghĩ tới' trước khi chính thức 'theo chồng bỏ cuộc chơi' - Ảnh 6
Nữ diễn viên nhiều lần khoe ảnh gia đình trên MXH - Ảnh: FBNV

Được biết, hôn lễ của Ngô Thanh Vân - Huy Trần sẽ được diễn ra vào ngày 8/5 tại Đà Nẵng. Đám cưới sẽ có sự tham dự của gia đình hai bên và những người bạn thân thiết nhất với cô dâu - chú rể.

Đang hào hứng thử váy cưới, Ngô Thanh Vân 'tái mặt' vì bị nhân vật này chê tơi tả: CĐM tò mò danh tính 'nam nhân' nào ngoài chú rể lại khiến đả nữ 'rối càng thêm rối' thế này!

Đang hào hứng thử váy cưới, Ngô Thanh Vân 'tái mặt' vì bị nhân vật này chê tơi tả: CĐM tò mò danh tính 'nam nhân' nào ngoài chú rể lại khiến đả nữ 'rối càng thêm rối' thế này!

Tối muộn ngày 2/5, Ngô Thanh Vân tiếp tục khiến cả cõi mạng xôn xao khi khoe ảnh thử váy cưới đẹp như mộng trên MXH. Tuy nhiên, nàng đả nữ lại rối bời khi bị nhân vật này chê tơi tả. CĐM hoang mang vì không phải chú rể.

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