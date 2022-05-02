Đang hào hứng thử váy cưới, Ngô Thanh Vân 'tái mặt' vì bị nhân vật này chê tơi tả: CĐM tò mò danh tính 'nam nhân' nào ngoài chú rể lại khiến đả nữ 'rối càng thêm rối' thế này!

Hậu trường 02/05/2022 20:40

Tối muộn ngày 2/5, Ngô Thanh Vân tiếp tục khiến cả cõi mạng xôn xao khi khoe ảnh thử váy cưới đẹp như mộng trên MXH. Tuy nhiên, nàng đả nữ lại rối bời khi bị nhân vật này chê tơi tả. CĐM hoang mang vì không phải chú rể.

Tiếp nối chuỗi câu chuyện "thì thầm to nhỏ" trước thềm đám cưới, Ngô Thanh Vân đã có bài đăng dài kể về buổi thử váy cưới đầy "bão tố" khiến dân mạng được một phen tò mò, thích thú.

Nàng đả nữ tiết lộ đã cùng với bạn thân - Nam Trung đi xem váy cưới cho hôn lễ sắp tới. Tuy nhiên, chính vị nam nhân "khó tính" này đã khiến nữ diễn viên rối càng thêm rối khi chọn mãi chưa được bộ nào ưng ý.

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Bài đăng mới nhất của nữ diễn viên, hé lộ khâu quan trọng trong tiến trình tổ chức hôn lễ - Ảnh chụp màn hình

Vợ sắp cưới của Huy Trần tiết lộ: "Thật là bối rối đến cái khâu này chứ. Trong suốt đường dài sự nghiệp thì mình đã mặc cả trăm chiếc áo cưới. Để chụp ảnh để diễn để catwalk...

Vậy mà cảm xúc chọn lựa áo cưới cho chính mình vẫn rất bối rối vì không biết sao mà nó có quá nhiều lựa chọn đến như vậy.

Rồi việc làm sao chọn 1 cái áo cưới cho vừa vặn cá tính của mình rồi phải thoải mái, phải đẹp trong mắt mọi người.

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Váy cưới được Ngô Thanh Vân lựa chọn có tone trắng là chủ đạo - Ảnh: FBNV

Tự nhiên sao cảm thấy áp lực quá. Mà ngặt cái là áo nào cũng đẹp á. Chọn hơn 6 tháng qua hình vẫn chưa chọn được cái nào. Sao mình làm đả nữ đánh đấm thì làm lẹ quá mà kêu đi chọn chiếc áo cưới quan trọng nhất của đời mình thì bắt đầu thấy hoa mắt chóng mặt.

 

Rồi phải nhờ đến "nhỏ" bạn thân làm phù dâu của mình Nam Trung Make up Artist đi chung để được thêm ý kiến. Thì ai dè đã quên..."nhỏ” làm giám khảo VN-Next Top Model, The Face các kiểu giám khảo. Mà còn lại là đứa khó tính nhất.

Vậy là bối rối gặp khó tính = càng rối bời...".

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Giám khảo Nam Trung 'khó tính' đưa bảng 'NO' liên tục - Ảnh: FBNV

Mặc dù rối càng thêm rối khi lỡ dại đưa Nam Trung đi chọn váy nhưng CĐM vẫn cho rằng quyết định của Ngô Thanh Vân vô cùng đúng đắn, bởi: "Đưa anh Nam Trung theo rối bời thật  Nhưng con mắt sắc bén ấy sẽ góp phần lung linh cho 1 đám cưới tuyệt vời", một cư dân mạng để lại bình luận.

Trong loạt ảnh được Ngô Thanh Vân đăng tải, cô dâu tương lai lựa chọn tone trắng tinh khôi với những đính kết tinh tế để tô điểm thêm phần lung linh cho chiếc váy cưới.

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Ngô Thanh Vân 'đẹp xuất thần' tại buổi thử váy - Ảnh: FBNV

Ngắm nhìn nàng đả nữ trong những chiếc đầm cưới trắng tinh khôi, CĐM không khỏi trầm trồ trước nhan sắc ngày càng mặn mà, lên hương bất chấp tuổi tác của Ngô Thanh Vân. Không ít netizen đã để lại lời khen và chúc mừng nữ diễn viên vì đã tìm được bến đỗ bình yên của cuộc đời.

Được biết, hôn lễ của Ngô Thanh Vân - Huy Trần sẽ được diễn ra vào ngày 8/5 tại Đà Nẵng. Đám cưới sẽ có sự tham dự của gia đình hai bên và những người bạn thân thiết nhất với cô dâu - chú rể.

Từ khóa:   Ngô Thanh Vân Huy Trần Nam Trung đám cưới Ngô Thanh Vân

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