Trước thềm 'đám cưới thế kỷ' với 'đả nữ' Ngô Thanh Vân, chú rể Huy Trần đã có chia sẻ đầy 'tâm trạng' về cuộc hôn nhân của mình

Hậu trường 07/05/2022 13:43

Trên trang cá nhân, Huy Trần đã có những dòng chia sẻ đầy tâm trạng về cuộc hôn nhân trước thềm đám cưới thế kỷ.

Huy Trần và Ngô Thanh Vân vướng tin hẹn hò từ cuối năm 2020, đến tháng 2/2021 vào sinh nhật Ngô Thanh Vân, cặp đôi mới chính thức công khai. Dù chênh lệch tuổi tác nhưng chuyện tình của Ngô Thanh Vân được công chúng đón nhận tích cực.

Trước thềm 'đám cưới thế kỷ' với 'đả nữ' Ngô Thanh Vân, chú rể Huy Trần đã có chia sẻ đầy 'tâm trạng' về cuộc hôn nhân của mình - Ảnh 1
Ngô Thanh Vân và Huy Trần - Ảnh: Internet

 

Hồi cuối tháng 4 nàng ‘đả nữ Việt’ thông báo sẽ kết hôn cùng bạn trai vào ngày 8/5 tới kèm bức ảnh chụp khoe nhẫn cưới. Cho nên, những vấn đề xoay quanh lễ cưới của nữ diễn viên ‘Hai Phượng’ luôn được công chúng quan tâm.

Trước thềm 'đám cưới thế kỷ' với 'đả nữ' Ngô Thanh Vân, chú rể Huy Trần đã có chia sẻ đầy 'tâm trạng' về cuộc hôn nhân của mình - Ảnh 2
Đám cưới thế kỷ sẽ diễn ra vào 8/5 tới - Ảnh: Internet

 

Mới đây trên trang cá nhân, Huy Trần đã có những dòng chia sẻ ngập tràn hạnh phúc. Anh cho biết mới đây hai bên gia đình đã có dịp gặp gỡ và trò chuyện trong không khí đầm ấm, thân thiện.

Trước thềm 'đám cưới thế kỷ' với 'đả nữ' Ngô Thanh Vân, chú rể Huy Trần đã có chia sẻ đầy 'tâm trạng' về cuộc hôn nhân của mình - Ảnh 3
Gia đình của cô dâu chú rể - Ảnh: Internet

Cụ thể, anh tâm sự: "Một ngày rất đặc biệt, hạnh phúc và cảm động đối với Huy. Lần đầu tiên hai bên gia đình được gặp nhau đầy đủ trong buổi tối hấp dẫn như thế này. Huy thật sự hạnh phúc khi cảm nhận được sự thoải mái, vui vẻ và thân thiện của những người quan trọng nhất trong cuộc sống của mình. Hôm qua cũng là một ngày rất ý nghĩa và nhiều cảm xúc đối với Huy vì sau 7 năm, ba mẹ con mới được có một bữa ăn ấm áp và hạnh phúc cùng nhau như vậy".

Đồng thời, chồng sắp cưới của "đả nữ" không quên gửi lời cảm ơn những người luôn yêu thương và quan tâm cặp đôi: "Mấy tuần qua 2 đứa khá bận việc cho nên Huy chưa có thời gian để gửi mọi người lời cảm ơn, Huy muốn dùng bài post này để cảm ơn các bạn yêu quý và đã dành những lời chúc mừng ngọt ngào đến hai đứa".

 

Trước thềm 'đám cưới thế kỷ' với 'đả nữ' Ngô Thanh Vân, chú rể Huy Trần đã có chia sẻ đầy 'tâm trạng' về cuộc hôn nhân của mình - Ảnh 4
Ngô Thanh Vân - Ảnh: Internet

 Cầu chúc cho Ngô Thanh Vân và Huy Trần sẽ có một đám cưới hạnh phúc và bên nhau trọn đời.

Trước khoảnh khắc trọng đại, netizen háo hức đoán già, đoán non dàn phù rể 'siêu đỉnh' trong đám cưới Ngô Thanh Vân - Huy Trần gồm những ai: Visual ai nấy cũng đều xịn xò

Trước khoảnh khắc trọng đại, netizen háo hức đoán già, đoán non dàn phù rể 'siêu đỉnh' trong đám cưới Ngô Thanh Vân - Huy Trần gồm những ai: Visual ai nấy cũng đều xịn xò

Chỉ còn 2 ngày nữa là đến lễ cưới, lúc này đây không chỉ cặp đôi chính được chú ý mà dàn phù rể cũng nhận về sự quan tâm vô cùng lớn từ phía người hâm mộ.

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Từ khóa:   ngô thanh vân huy trần Huy Trần - Ngô Thanh Vân

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