Trước thềm 'đám cưới thế kỷ' với 'đả nữ' Ngô Thanh Vân, chú rể Huy Trần đã có chia sẻ đầy 'tâm trạng' về cuộc hôn nhân của mình

Huy Trần và Ngô Thanh Vân vướng tin hẹn hò từ cuối năm 2020, đến tháng 2/2021 vào sinh nhật Ngô Thanh Vân, cặp đôi mới chính thức công khai. Dù chênh lệch tuổi tác nhưng chuyện tình của Ngô Thanh Vân được công chúng đón nhận tích cực.

Hồi cuối tháng 4 nàng ‘đả nữ Việt’ thông báo sẽ kết hôn cùng bạn trai vào ngày 8/5 tới kèm bức ảnh chụp khoe nhẫn cưới. Cho nên, những vấn đề xoay quanh lễ cưới của nữ diễn viên ‘Hai Phượng’ luôn được công chúng quan tâm.

Mới đây trên trang cá nhân, Huy Trần đã có những dòng chia sẻ ngập tràn hạnh phúc. Anh cho biết mới đây hai bên gia đình đã có dịp gặp gỡ và trò chuyện trong không khí đầm ấm, thân thiện.

Gia đình của cô dâu chú rể - Ảnh: Internet

Cụ thể, anh tâm sự: "Một ngày rất đặc biệt, hạnh phúc và cảm động đối với Huy. Lần đầu tiên hai bên gia đình được gặp nhau đầy đủ trong buổi tối hấp dẫn như thế này. Huy thật sự hạnh phúc khi cảm nhận được sự thoải mái, vui vẻ và thân thiện của những người quan trọng nhất trong cuộc sống của mình. Hôm qua cũng là một ngày rất ý nghĩa và nhiều cảm xúc đối với Huy vì sau 7 năm, ba mẹ con mới được có một bữa ăn ấm áp và hạnh phúc cùng nhau như vậy".

Đồng thời, chồng sắp cưới của "đả nữ" không quên gửi lời cảm ơn những người luôn yêu thương và quan tâm cặp đôi: "Mấy tuần qua 2 đứa khá bận việc cho nên Huy chưa có thời gian để gửi mọi người lời cảm ơn, Huy muốn dùng bài post này để cảm ơn các bạn yêu quý và đã dành những lời chúc mừng ngọt ngào đến hai đứa".

Ngô Thanh Vân - Ảnh: Internet

Cầu chúc cho Ngô Thanh Vân và Huy Trần sẽ có một đám cưới hạnh phúc và bên nhau trọn đời.