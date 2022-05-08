Đường tình lận đận của Ngô Thanh Vân trước khi 'đúng người, đúng thời điểm' với Huy Trần

Hậu trường 08/05/2022 09:50

Trước khi có cái kết hôn nhân viên mãn bên ông xã Huy Trần, Ngô Thanh Vân từng có đường tình duyên khá lận đận, 'bí ẩn', không đi tới đâu.

Đạo diễn Jordan Vogt-Roberts – ‘Một khoảnh khắc ngang qua cuộc đời’

Đường tình lận đận của Ngô Thanh Vân trước khi 'đúng người, đúng thời điểm' với Huy Trần - Ảnh 1
Ngô Thanh Vân và Jordan Vogt – Roberts - Ảnh: Internet

 

Năm 2017, Ngô Thanh Vân vướng tin đồn có quan hệ tình cảm với đạo diễn bộ phim đình đám Kong: Skull Island - Jordan Vogt – Roberts khi có dịp làm việc cùng.

Nguyên nhân xuất phát từ việc cả hai thường xuyên cùng nhau trong các sự kiện, ăn uống. Tuy nhiên, cả 2 có những cử chỉ thân mật 2 người dành cho nhau tại một khách sạn ở TP.HCM. Đáng chú ý nam đạo diễn còn công khai ôm eo Ngô Thanh Vân.

Trước rất nhiều dấu hỏi lớn của công chúng, đạo diễn Kong: Skull Island từ chối khéo nói về chuyện tình cảm của mình với Ngô Thanh Vân. Jordan Vogt-Roberts cho biết việc sang Việt Nam là để quảng bá bộ phim và các công việc khác chứ không phải vì người phụ nữ nào.

Khi tin đồn yêu đương lắng xuống, đạo diễn ngoại quốc trả lời phỏng vấn và thừa nhận Ngô Thanh Vân là "một khoảnh khắc ngang qua cuộc đời" anh.

Ảo thuật gia/ diễn viên Việt Kiều tên Petey Nguyễn – ‘Đau nhất là lặng im’

Đường tình lận đận của Ngô Thanh Vân trước khi 'đúng người, đúng thời điểm' với Huy Trần - Ảnh 2
Ngô Thanh Vân và Petey Nguyễn - Ảnh: Internet

 

Hai người được cho là bén duyên khi cùng tham gia vào một dự án điện ảnh. Ngô Thanh Vân và bạn diễn Petey Nguyễn từng bị "thánh soi" phát hiện cùng nhau đi ăn tối và trở về căn biệt thự ở Quận 2, TP.HCM.

Tại các sự kiện giải trí, cả hai thường xuyên sánh bước và không ngại thể hiện tình cảm. Trước nghi vấn hẹn hò, cặp đôi diễn viên phim Ngày nảy ngày nay không lên tiếng thừa nhận hay phủ nhận.

Năm 2019, Petey Majik gây chú ý khi cầu hôn bạn gái nơi công cộng. Đến nay, anh vẫn thường xuyên chia sẻ hình ảnh mặn nồng bên nửa kia.

Johnny Trí Nguyễn – ‘Anh em nương tựa’

Đường tình lận đận của Ngô Thanh Vân trước khi 'đúng người, đúng thời điểm' với Huy Trần - Ảnh 3
Ngô Thanh Vân và Johnny Trí Nguyễn - Ảnh minh họa: Internet

 

Một thời gian dài, Ngô Thanh Vân vướng tin đồn yêu đương với Johnny Trí Nguyễn. Nguyên nhân bắt đầu từ việc cả hai sánh đôi như "hình với bóng".

Ngô Thanh Vân từng vướng nghi vấn tình cảm với Johnny Trí Nguyễn. Họ từng bị bắt gặp đi ăn tối và về căn biệt thự ở Quận 2, TP HCM. Tuy nhiên, nữ diễn viên chưa bao giờ thừa nhận mối quan hệ này

Không lâu sau đó, Johnny Trí Nguyễn công khai chuyện ly hôn khiến Ngô Thanh Vân bị nghi là người thứ ba. Điều đáng nói là chính vợ cũ của nam diễn viên cũng "bóng gió" về mối quan hệ bất thường của cặp sao.

Huy Trần – ‘Đúng người đúng thời điểm’

Đường tình lận đận của Ngô Thanh Vân trước khi 'đúng người, đúng thời điểm' với Huy Trần - Ảnh 4
Ngô Thanh Vân và Huy Trần - Ảnh: Internet

 

Là một người rất kín tiếng, Ngô Thanh Vân gần như không bao giờ tiết lộ về chuyện tình cảm của mình với truyền thông. Trong một lần hiếm hoi trải lòng, cô cho biết đường tình cảm của mình khá lận đận.

Tháng 11/2021, Ngô Thanh Vân công khai tình yêu với bạn trai kém 11 tuổi Huy Trần. Tháng 3/2022, Ngô Thanh Vân chính thức nhận lời cầu hôn của bạn trai kém tuổi.

Được biết, hai người đã có một khoảng thời gian sống chung trước khi quyết định chính thức trở thành vợ chồng. Có thể thấy, sau tất cả những nỗ lực và cố gắng, vượt qua nhiều thử thách khó khăn trong cả tình yêu lẫn cuộc sống, Ngô Thanh Vân đang có một cái kết viên mãn dành cho mình. Cả hai đang chuẩn bị tổ chức đám cưới vào mùng 8/5 tới.

 

Sát 'giờ G', không gian diễn ra lễ cưới "bạc tỷ" của Ngô Thanh Vân và tình trẻ được hé lộ, choáng ngợp với độ xa hoa

Sát 'giờ G', không gian diễn ra lễ cưới "bạc tỷ" của Ngô Thanh Vân và tình trẻ được hé lộ, choáng ngợp với độ xa hoa

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Từ khóa:   ngô thanh vân huy trần Huy Trần - Ngô Thanh Vân

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