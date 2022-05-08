Sát 'giờ G', không gian diễn ra lễ cưới "bạc tỷ" của Ngô Thanh Vân và tình trẻ được hé lộ, choáng ngợp với độ xa hoa

Hậu trường 08/05/2022 09:16

Không gian tiệc cưới của Ngô Thanh Vân và Huy Trần vừa được 'bật mí' trước thềm hôn lễ được diễn ra.

Sau bao ngày ngóng trông thì hôm nay (8/5), cả showbiz Việt đang háo hức không thôi trước giờ lễ cưới của Ngô Thanh Vân và tình trẻ được diễn ra. Cho đến thời điểm hiện tại, cặp đôi đình đám cũng đã trình làng nhiều khâu chuẩn bị trước lễ cưới "bạc tỷ", trong đó có không gian tổ chức lễ cưới thu hút nhiều sự chú ý.

Sát 'giờ G', không gian diễn ra lễ cưới 'bạc tỷ' của Ngô Thanh Vân và tình trẻ được hé lộ, choáng ngợp với độ xa hoa - Ảnh 1
Vbiz đang háo hức chờ đến giờ tổ chức hôn lễ của Ngô Thanh Vân và Huy Trần - Ảnh: FBNV

Cụ thể, mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip tại sảnh tiệc cưới của cặp đôi đã được "bật mí". Mặc dù chỉ đoạn clip ngắn chỉ chừng 11s và chỉ quay sơ qua khung cảnh tuy nhiên nhiều người đã không khỏi choáng ngợp trước độ xa hoa và lộng lẫy tại nơi này. Có thể thấy, không gian buổi tiệc được bày trí khá đơn giản với tông màu đen trắng nhưng không kém phần sang trọng. Không chỉ vậy, điểm khác của lễ cưới này so với các cặp sao khác trong Vbiz là buổi tiệc đứng để khách đến tham dự thoải mái hoà mình cùng niềm vui đôi lứa.

Trước đó, Ngô Thanh Vân cũng từng chia sẻ lý do về quyết định sẽ giới hạn số lượng khách mời chỉ khoảng 50 người: "Vân không muốn đây là sự kiện mà thực sự muốn nó là một kỷ niệm thật đáng nhớ. Vì thế, Vân và Huy quyết định bữa tiệc này nhỏ nhắn thôi nhưng chắc chắn sẽ xinh đẹp và ấm cúng. Hai đứa vô cùng xin lỗi khi không thể gửi thiệp mời đến tất cả mọi người đến cùng chung vui. Nhưng tụi mình tin rằng, cả nhà sẽ hiểu, sẽ thương và tôn trọng quyết định của Vân và Huy. Mong cả nhà sẽ cầu phúc cho hạnh phúc của hai đứa nhé!".

Sát 'giờ G', không gian diễn ra lễ cưới 'bạc tỷ' của Ngô Thanh Vân và tình trẻ được hé lộ, choáng ngợp với độ xa hoa - Ảnh 2
Thiệp cưới của cặp đôi được Jun Phạm hé lộ cũng từng gây nhiều chú ý vì thiết lạ, đầy sang trọng - Ảnh: FBNV

Trước thềm đám cưới một ngày, cặp đôi còn ra tận sân bay đến đón các khách mời đến tham dự lễ cưới. Có thể thấy, trên gương mặt của cặp vợ chồng sắp cưới Ngô Thanh Vân và Huy Trần cũng không giấu được niềm hạnh phúc và sự háo hức mong chờ. Mọi công tác chuẩn bị cho hôn lễ đã bước vào giai đoạn nước rút, gần như hoàn thiện để sẵn sàng cho lễ cưới bùng nổ sắp tới.

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Ngô Thanh Vân và Huy Trần đã chuẩn bị đón tiếp khách dự đám cưới vô cùng chu đáo.

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