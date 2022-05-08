Sát 'giờ G', không gian diễn ra lễ cưới "bạc tỷ" của Ngô Thanh Vân và tình trẻ được hé lộ, choáng ngợp với độ xa hoa

Sau bao ngày ngóng trông thì hôm nay (8/5), cả showbiz Việt đang háo hức không thôi trước giờ lễ cưới của Ngô Thanh Vân và tình trẻ được diễn ra. Cho đến thời điểm hiện tại, cặp đôi đình đám cũng đã trình làng nhiều khâu chuẩn bị trước lễ cưới "bạc tỷ", trong đó có không gian tổ chức lễ cưới thu hút nhiều sự chú ý.

Vbiz đang háo hức chờ đến giờ tổ chức hôn lễ của Ngô Thanh Vân và Huy Trần - Ảnh: FBNV

Cụ thể, mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip tại sảnh tiệc cưới của cặp đôi đã được "bật mí". Mặc dù chỉ đoạn clip ngắn chỉ chừng 11s và chỉ quay sơ qua khung cảnh tuy nhiên nhiều người đã không khỏi choáng ngợp trước độ xa hoa và lộng lẫy tại nơi này. Có thể thấy, không gian buổi tiệc được bày trí khá đơn giản với tông màu đen trắng nhưng không kém phần sang trọng. Không chỉ vậy, điểm khác của lễ cưới này so với các cặp sao khác trong Vbiz là buổi tiệc đứng để khách đến tham dự thoải mái hoà mình cùng niềm vui đôi lứa.