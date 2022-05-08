Hé lộ những hình ảnh đầu tiên bên trong lễ cưới Ngô Thanh Vân - Huy Trần: 'Cuộc sống là một cuộc phiêu lưu, vì vậy hãy để chuyến phiêu lưu của chúng tôi bắt đầu bằng tình yêu'

Lúc này đây, mọi ánh nhìn của người hâm mộ showbiz đều đang hướng về TP. Đà Nẵng, nơi sắp sửa được chứng kiến một trong những đám cưới đình đám nhất trong năm 2022 này giữa ''đả nữ màn ảnh'' Ngô Thanh Vân và tình trẻ Huy Trần.

Chỉ còn vài giờ nữa cả 2 sẽ chính thức về chung 1 nhà - Ảnh: Internet

Như nữ diễn viên đã thông báo trước đó, lễ cưới sẽ diễn ra vào ngày 8/5 tại một resort sang trọng với sự góp mặt đông đủ của quan viên hai họ, người thân, bạn bè của cả 2. Mới đây, cô nàng cũng đã đăng tải trên MXH của mình gửi đến người hâm mộ không gian buổi tiệc cơ bản đã được hoàn thiện.