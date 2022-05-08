Hé lộ những hình ảnh đầu tiên bên trong lễ cưới Ngô Thanh Vân - Huy Trần: 'Cuộc sống là một cuộc phiêu lưu, vì vậy hãy để chuyến phiêu lưu của chúng tôi bắt đầu bằng tình yêu'

Chỉ còn vài giờ nữa thôi, đám cưới đình đám giữa Ngô Thanh Vân và Huy Trần sẽ chính thức diễn ra và lúc này đây mọi thứ đang bước vào những khâu cuối cùng.
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Lúc này đây, mọi ánh nhìn của người hâm mộ showbiz đều đang hướng về TP. Đà Nẵng, nơi sắp sửa được chứng kiến một trong những đám cưới đình đám nhất trong năm 2022 này giữa ''đả nữ màn ảnh'' Ngô Thanh Vân và tình trẻ Huy Trần.
Như nữ diễn viên đã thông báo trước đó, lễ cưới sẽ diễn ra vào ngày 8/5 tại một resort sang trọng với sự góp mặt đông đủ của quan viên hai họ, người thân, bạn bè của cả 2. Mới đây, cô nàng cũng đã đăng tải trên MXH của mình gửi đến người hâm mộ không gian buổi tiệc cơ bản đã được hoàn thiện.
"Sân khấu chính đang được hoàn thiện những phần cuối để chuẩn bị cho buổi lễ ngày hôm nay.
Ê-kíp và mọi người đang gấp rút hoàn thành việc gắn hoa cưới, set-up đèn sân khấu và khu vực decor chụp hình. Mọi thứ gần như đã sẵn sàng cho ngày trọng đại", nữ diễn viên chia sẻ kèm loạt ảnh.
Lễ cưới lấy tông màu chủ đạo màu trắng và được tổ chức ngay cạnh bãi biển thơ mộng tại Đà Nẵng. Chứng kiến không gian đám cưới của buổi lễ nhiều netizen còn nhận định đây xứng đáng là một trong những lễ cưới hoành tráng nhất showbiz vì quá sang trọng và tuyệt đẹp.