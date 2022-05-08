Hé lộ những hình ảnh đầu tiên bên trong lễ cưới Ngô Thanh Vân - Huy Trần: 'Cuộc sống là một cuộc phiêu lưu, vì vậy hãy để chuyến phiêu lưu của chúng tôi bắt đầu bằng tình yêu'

Hậu trường 08/05/2022 14:30

Chỉ còn vài giờ nữa thôi, đám cưới đình đám giữa Ngô Thanh Vân và Huy Trần sẽ chính thức diễn ra và lúc này đây mọi thứ đang bước vào những khâu cuối cùng.

Lúc này đây, mọi ánh nhìn của người hâm mộ showbiz đều đang hướng về TP. Đà Nẵng, nơi sắp sửa được chứng kiến một trong những đám cưới đình đám nhất trong năm 2022 này giữa ''đả nữ màn ảnh'' Ngô Thanh Vân và tình trẻ Huy Trần. 

Hé lộ những hình ảnh đầu tiên bên trong lễ cưới Ngô Thanh Vân - Huy Trần: 'Cuộc sống là một cuộc phiêu lưu, vì vậy hãy để chuyến phiêu lưu của chúng tôi bắt đầu bằng tình yêu' - Ảnh 1
Chỉ còn vài giờ nữa cả 2 sẽ chính thức về chung 1 nhà - Ảnh: Internet

Như nữ diễn viên đã thông báo trước đó, lễ cưới sẽ diễn ra vào ngày 8/5 tại một resort sang trọng với sự góp mặt đông đủ của quan viên hai họ, người thân, bạn bè của cả 2. Mới đây, cô nàng cũng đã đăng tải trên MXH của mình gửi đến người hâm mộ không gian buổi tiệc cơ bản đã được hoàn thiện.

Hé lộ những hình ảnh đầu tiên bên trong lễ cưới Ngô Thanh Vân - Huy Trần: 'Cuộc sống là một cuộc phiêu lưu, vì vậy hãy để chuyến phiêu lưu của chúng tôi bắt đầu bằng tình yêu' - Ảnh 2
Bài đăng của nữ diễn viên trên MXH - Ảnh: chụp màn hình

"Sân khấu chính đang được hoàn thiện những phần cuối để chuẩn bị cho buổi lễ ngày hôm nay.

Ê-kíp và mọi người đang gấp rút hoàn thành việc gắn hoa cưới, set-up đèn sân khấu và khu vực decor chụp hình. Mọi thứ gần như đã sẵn sàng cho ngày trọng đại", nữ diễn viên chia sẻ kèm loạt ảnh.

Hé lộ những hình ảnh đầu tiên bên trong lễ cưới Ngô Thanh Vân - Huy Trần: 'Cuộc sống là một cuộc phiêu lưu, vì vậy hãy để chuyến phiêu lưu của chúng tôi bắt đầu bằng tình yêu' - Ảnh 3Hé lộ những hình ảnh đầu tiên bên trong lễ cưới Ngô Thanh Vân - Huy Trần: 'Cuộc sống là một cuộc phiêu lưu, vì vậy hãy để chuyến phiêu lưu của chúng tôi bắt đầu bằng tình yêu' - Ảnh 4

Hé lộ những hình ảnh đầu tiên bên trong lễ cưới Ngô Thanh Vân - Huy Trần: 'Cuộc sống là một cuộc phiêu lưu, vì vậy hãy để chuyến phiêu lưu của chúng tôi bắt đầu bằng tình yêu' - Ảnh 5
 Bảng chào mừng khách mời đến buổi lễ với câu nói cực kỳ ý nghĩa - Ảnh: chụp màn hình
Hé lộ những hình ảnh đầu tiên bên trong lễ cưới Ngô Thanh Vân - Huy Trần: 'Cuộc sống là một cuộc phiêu lưu, vì vậy hãy để chuyến phiêu lưu của chúng tôi bắt đầu bằng tình yêu' - Ảnh 6
Mọi thứ đều đã sắp sửa bước vào giai đoạn hoàn tất để chuẩn bị cho ngày trọng đại của đôi uyên ương - Ảnh: chụp màn hình

Lễ cưới lấy tông màu chủ đạo màu trắng và được tổ chức ngay cạnh bãi biển thơ mộng tại Đà Nẵng. Chứng kiến không gian đám cưới của buổi lễ nhiều netizen còn nhận định đây xứng đáng là một trong những lễ cưới hoành tráng nhất showbiz vì quá sang trọng và tuyệt đẹp.

Đám cưới Huy Trần - Ngô Thanh Vân sắp diễn ra thì lại gặp sự cố, buộc phải thay đổi lịch trình dự kiến, netizen lo lắng dùm cặp đôi

Đám cưới Huy Trần - Ngô Thanh Vân sắp diễn ra thì lại gặp sự cố, buộc phải thay đổi lịch trình dự kiến, netizen lo lắng dùm cặp đôi

Chỉ còn khoảng 1 ngày nữa thôi, lễ cưới giữa Ngô Thanh Vân và Huy Trần sẽ được diễn ra nhưng lại gặp phải một sự cố khiến nhiều người lo lắng.

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