Hé lộ lễ đường view biển của Ngô Thanh Vân và Huy Trần: Chỉ một chi tiết nhỏ đã chứng minh độ 'mạnh tay' của đôi vợ chồng sắp cưới

Có thể nói sau bao tháng ngày chờ mong, đám cưới của Ngô Thanh Vân và Huy Trần sẽ được diễn ra vào chiều nay (ngày 8/5) tại một resort sang trọng bậc nhất Đà Nẵng. Ngay khoảnh khắc này đây, toàn bộ ekip đã có mặt đông đủ để chuẩn bị hoàn tất các khâu trang trí cho không gian hôn lễ ngoài biển của "nàng đả nữ" và bạn trai kém tuổi một cách chỉn chu nhất.

Khoảnh khắc trong ngày trọng đại của Ngô Thanh Vân sẽ diễn ra dưới bầu trời hoàng hôn, trên bãi cát vàng cạnh bờ biển siêu lãng mạn. - Ảnh: FBNV

Và Ngô Thanh Vân cũng tiết lộ một chi tiết khá quan trọng khi chia sẻ: "Trong số rất nhiều loài hoa có một loại hoa đặc biệt được chính Ngô Thanh Vân yêu cầu là loài hoa Veronica, đây cũng chính là tên của chủ nhân buổi lễ". Theo tiết lộ, Ngô Thanh Vân cũng dự phòng thêm 40% số lượng hoa để phòng trường hợp gió biển mạnh có thể ảnh hưởng đến chất lượng của hoa. Hôn lễ của cặp đôi Ngô Thanh Vân - Huy Trần sẽ chính thức bắt đầu vào lúc 3 giờ chiều nay.

Tất cả các loài hoa được sử dụng trong đám cưới đều là hoa tươi và được nhập khẩu. - Ảnh: FBNV

Cũng theo như quan sát, tông màu chủ đạo nổi bật trong tiệc cưới là màu trắng tinh khôi toát lên vẻ đẹp thanh lịch và vô cùng sang trọng. Đặc biệt, có một điều đáng chú ý là tất cả các hoa trang trí của tiệc cưới đều toàn là hoa tươi và những hoa này được nhập khẩu từ Châu Âu. Có thể nhận thấy không phải bàn cãi nữa cũng đoán biết được số tiền mà cặp vợ chồng đã chi cho việc trang trí lễ đường ngoài biển là một con số không hề nhỏ.