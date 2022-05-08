Hé lộ lễ đường view biển của Ngô Thanh Vân và Huy Trần: Chỉ một chi tiết nhỏ đã chứng minh độ 'mạnh tay' của đôi vợ chồng sắp cưới

Hậu trường 08/05/2022 14:38

Mọi công tác trang trí cho không gian nơi diễn ra lễ cưới của Ngô Thanh Vân và Huy Trần đang được hoàn thành.

Có thể nói sau bao tháng ngày chờ mong, đám cưới của Ngô Thanh Vân và Huy Trần sẽ được diễn ra vào chiều nay (ngày 8/5) tại một resort sang trọng bậc nhất Đà Nẵng. Ngay khoảnh khắc này đây, toàn bộ ekip đã có mặt đông đủ để chuẩn bị hoàn tất các khâu trang trí cho không gian hôn lễ ngoài biển của "nàng đả nữ" và bạn trai kém tuổi một cách chỉn chu nhất. 

Hé lộ lễ đường view biển của Ngô Thanh Vân và Huy Trần: Chỉ một chi tiết nhỏ đã chứng minh độ 'mạnh tay' của đôi vợ chồng sắp cưới - Ảnh 1
Ekip đã có mặt từ rất sớm để trang trí cho lễ đường của Ngô Thanh Vân và Huy Trần. - Ảnh: FBNV

 

Hé lộ lễ đường view biển của Ngô Thanh Vân và Huy Trần: Chỉ một chi tiết nhỏ đã chứng minh độ 'mạnh tay' của đôi vợ chồng sắp cưới - Ảnh 2
Khoảnh khắc trong ngày trọng đại của Ngô Thanh Vân sẽ diễn ra dưới bầu trời hoàng hôn, trên bãi cát vàng cạnh bờ biển siêu lãng mạn. - Ảnh: FBNV

Và Ngô Thanh Vân cũng tiết lộ một chi tiết khá quan trọng khi chia sẻ: "Trong số rất nhiều loài hoa có một loại hoa đặc biệt được chính Ngô Thanh Vân yêu cầu là loài hoa Veronica, đây cũng chính là tên của chủ nhân buổi lễ". Theo tiết lộ, Ngô Thanh Vân cũng dự phòng thêm 40% số lượng hoa để phòng trường hợp gió biển mạnh có thể ảnh hưởng đến chất lượng của hoa. Hôn lễ của cặp đôi Ngô Thanh Vân - Huy Trần sẽ chính thức bắt đầu vào lúc 3 giờ chiều nay. 

Hé lộ lễ đường view biển của Ngô Thanh Vân và Huy Trần: Chỉ một chi tiết nhỏ đã chứng minh độ 'mạnh tay' của đôi vợ chồng sắp cưới - Ảnh 3
Tất cả các loài hoa được sử dụng trong đám cưới đều là hoa tươi và được nhập khẩu. - Ảnh: FBNV

Cũng theo như quan sát, tông màu chủ đạo nổi bật trong tiệc cưới là màu trắng tinh khôi toát lên vẻ đẹp thanh lịch và vô cùng sang trọng. Đặc biệt, có một điều đáng chú ý là tất cả các hoa trang trí của tiệc cưới đều toàn là hoa tươi và những hoa này được nhập khẩu từ Châu Âu. Có thể nhận thấy không phải bàn cãi nữa cũng đoán biết được số tiền mà cặp vợ chồng đã chi cho việc trang trí lễ đường ngoài biển là một con số không hề nhỏ.

Hé lộ lễ đường view biển của Ngô Thanh Vân và Huy Trần: Chỉ một chi tiết nhỏ đã chứng minh độ 'mạnh tay' của đôi vợ chồng sắp cưới - Ảnh 4
Tông trắng chủ đạo cùng nhiều hoa tươi được Ngô Thanh Vân và Huy Trần sử dụng khiến bữa tiệc vô cùng sang trọng và thanh lịch. - Ảnh: FBNV

 Hé lộ lễ đường view biển của Ngô Thanh Vân và Huy Trần: Chỉ một chi tiết nhỏ đã chứng minh độ 'mạnh tay' của đôi vợ chồng sắp cưới - Ảnh 5

Hé lộ lễ đường view biển của Ngô Thanh Vân và Huy Trần: Chỉ một chi tiết nhỏ đã chứng minh độ 'mạnh tay' của đôi vợ chồng sắp cưới - Ảnh 6
Các loại hoa: Hoa tulip, Iris diên vĩ, Flanel, Baby breath, Queen Anne's Lace và Veronica.... được Ngô Thanh Vân và Huy Trần sử dụng. - Ảnh: FBNV

Chiều hôm qua, cặp đôi đã tổ chức buổi lễ thân mật với các khách mời để cảm ơn trước khi bước vào bữa tiệc chiều nay. Tại không gian tiệc cưới, Ngô Thanh Vân và Huy Trần đã chuẩn bị 2 tấm biển đặc biệt "Gia đình" và "12 bà mụ, bạn cô dâu - chú rể" để đón khách từ sân bay về nơi tổ chức đám cưới. Thay vì trang phục lộng lẫy, Ngô Thanh Vân diện chiếc áo phông trắng giản dị. Cô dâu và chú rể quẩy cực sung trước "giờ G". Tất cả khách mời nâng ly chúc mừng cặp đôi hạnh phúc nhất.

Hé lộ lễ đường view biển của Ngô Thanh Vân và Huy Trần: Chỉ một chi tiết nhỏ đã chứng minh độ 'mạnh tay' của đôi vợ chồng sắp cưới - Ảnh 7
Chiều hôm qua, cặp đôi Ngô Thanh Vân - Huy Trần đã tổ chức buổi lễ thân mật với các khách mời để cảm ơn trước khi bước vào bữa tiệc chiều nay.  - Ảnh: FBNV

Cũng trước đó, để tạm biệt ngày tháng độc thân, Ngô Thanh Vân và những người bạn thân đã có một bữa tiệc thân mật bùng nổ vào tối ngày 7/5. Tại buổi tiệc, Ngô Thanh Vân trang điểm lộng lẫy, đội vương miện và vô cùng hạnh phúc trước giờ G. Đây là thời khắc không chỉ Ngô Thanh Vân, Huy Trần mà ngay cả những người bạn của họ cũng vô cùng hạnh phúc. Sau nhiều năm độc thân, "nàng đả nữ" cuối cùng cũng tìm được "hoàng tử" của mình. Niềm hân hoan hiện rõ trên gương mặt của cả chủ nhà lẫn khách mời.

Hé lộ lễ đường view biển của Ngô Thanh Vân và Huy Trần: Chỉ một chi tiết nhỏ đã chứng minh độ 'mạnh tay' của đôi vợ chồng sắp cưới - Ảnh 8
Cũng trong tối qua, Ngô Thanh Vân đã có buổi tiệc độc thân, quậy bung nóc cùng hội bạn. - Ảnh: FBNV
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