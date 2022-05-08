Nhân dịp tái xuất trở lại màn ảnh rộng với dự án phim điện ảnh sắp ra mắt của Lý Nhã Kỳ và tài tử người Hàn Han Jae Suk, diễn viên Kim Tuyến vừa có buổi trải lòng với truyền thông về những ồn ào tình ái với Huy Khánh trong quá khứ. Cụ thể, tại đây, Kim Tuyến thẳng thắn nói về scandal bị vợ cũ Huy Khánh tố là người thứ ba từng gây xôn xao một thời. Nữ diễn viên chia sẻ vì bản thân không biết Huy Khánh đã có gia đình nên mới dẫn đến mọi chuyện ồn ào như vậy.

Nữ diễn viên chia sẻ vì bản thân không biết Huy Khánh đã có gia đình nên mới dẫn đến mọi chuyện ồn ào như vậy - Ảnh: Internet

Trước chia sẻ này, mới đây nhất, Lương Hoàng Anh - vợ cũ Huy Khánh đã có động thái tỏ rõ sự không hài lòng với lời giải thích của Kim Tuyến. Trên trang cá nhân, Lương Hoàng Anh chia sẻ lại bài viết của Kim Tuyến trải lòng về scandal và kèm dòng trạng thái gay gắt: "Bớt xạo xxx. Nhắn tin với vợ người ta mà bảo không biết người đàn ông đã có gia đình".