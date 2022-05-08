Dòng trạng thái cực căng của vợ cũ Huy Khánh nhắm thẳng đến Kim Tuyến gây nhiều bàn tán dư luận.
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Nhân dịp tái xuất trở lại màn ảnh rộng với dự án phim điện ảnh sắp ra mắt của Lý Nhã Kỳ và tài tử người Hàn Han Jae Suk, diễn viên Kim Tuyến vừa có buổi trải lòng với truyền thông về những ồn ào tình ái với Huy Khánh trong quá khứ. Cụ thể, tại đây, Kim Tuyến thẳng thắn nói về scandal bị vợ cũ Huy Khánh tố là người thứ ba từng gây xôn xao một thời. Nữ diễn viên chia sẻ vì bản thân không biết Huy Khánh đã có gia đình nên mới dẫn đến mọi chuyện ồn ào như vậy.
Trước chia sẻ này, mới đây nhất, Lương Hoàng Anh - vợ cũ Huy Khánh đã có động thái tỏ rõ sự không hài lòng với lời giải thích của Kim Tuyến. Trên trang cá nhân, Lương Hoàng Anh chia sẻ lại bài viết của Kim Tuyến trải lòng về scandal và kèm dòng trạng thái gay gắt: "Bớt xạo xxx. Nhắn tin với vợ người ta mà bảo không biết người đàn ông đã có gia đình".
Động thái dứt khoát này của vợ cũ Huy Khánh nhanh chóng bị cư dân mạng chụp được và đăng tải vào các diễn đàn mạng xã hội và trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi. Dân tình bày tỏ khá đồng cảm với nỗi khổ tâm của Hoàng Anh khi hôn nhân đổ vỡ vì "người thứ 3". Bên cạnh đó, không ít ý kiến cảm thấy khó chịu trước phát ngôn có phần tục tĩu của cô.
Được biết, đây không phải lần đầu tiên, vợ cũ của nam diễn viên Huy Khánh đăng đàn chỉ trích Kim Tuyến với lời lẽ nặng nề, tố nữ diễn viên phá vỡ mái ấm của mình. Tuy nhiên trước ồn ào, diễn viên Kim Tuyến gần như chỉ giữ im lặng.
Chia sẻ thêm về chuyện cũ, Kim Tuyến cho biết khi đó đang cô đơn, thiếu thốn tình cảm vì cuộc hôn nhân đổ vỡ, còn Huy Khánh luôn thể hiện cho mọi người và cô thấy bản thân đang độc thân và sẵn sàng cho một mối quan hệ mới. Thế nên Kim Tuyến mới bị tình yêu dẫn dắt, đâm đầu yêu mù quáng.