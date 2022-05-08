Kim Tuyến thừa nhận là 'người thứ 3', vợ cũ Huy Khánh liền đăng đàn mắng thẳng mặt với lời lẽ tục tĩu gây nhiều tranh cãi

Hậu trường 08/05/2022 12:51

Dòng trạng thái cực căng của vợ cũ Huy Khánh nhắm thẳng đến Kim Tuyến gây nhiều bàn tán dư luận.

Nhân dịp tái xuất trở lại màn ảnh rộng với dự án phim điện ảnh sắp ra mắt của Lý Nhã Kỳ và tài tử người Hàn Han Jae Suk, diễn viên Kim Tuyến vừa có buổi trải lòng với truyền thông về những ồn ào tình ái với Huy Khánh trong quá khứ. Cụ thể, tại đây, Kim Tuyến thẳng thắn nói về scandal bị vợ cũ Huy Khánh tố là người thứ ba từng gây xôn xao một thời. Nữ diễn viên chia sẻ vì bản thân không biết Huy Khánh đã có gia đình nên mới dẫn đến mọi chuyện ồn ào như vậy.

Kim Tuyến thừa nhận là 'người thứ 3', vợ cũ Huy Khánh liền đăng đàn mắng thẳng mặt với lời lẽ tục tĩu gây nhiều tranh cãi - Ảnh 1
Nữ diễn viên chia sẻ vì bản thân không biết Huy Khánh đã có gia đình nên mới dẫn đến mọi chuyện ồn ào như vậy - Ảnh: Internet

Trước chia sẻ này, mới đây nhất, Lương Hoàng Anh - vợ cũ Huy Khánh đã có động thái tỏ rõ sự không hài lòng với lời giải thích của Kim Tuyến. Trên trang cá nhân, Lương Hoàng Anh chia sẻ lại bài viết của Kim Tuyến trải lòng về scandal và kèm dòng trạng thái gay gắt: "Bớt xạo xxx. Nhắn tin với vợ người ta mà bảo không biết người đàn ông đã có gia đình".

Kim Tuyến thừa nhận là 'người thứ 3', vợ cũ Huy Khánh liền đăng đàn mắng thẳng mặt với lời lẽ tục tĩu gây nhiều tranh cãi - Ảnh 2
Vợ cũ Huy Khánh mắng Kim Tuyến với lời lẽ tục tĩu - Ảnh: Chụp màn hình

Động thái dứt khoát này của vợ cũ Huy Khánh nhanh chóng bị cư dân mạng chụp được và đăng tải vào các diễn đàn mạng xã hội và trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi. Dân tình bày tỏ khá đồng cảm với nỗi khổ tâm của Hoàng Anh khi hôn nhân đổ vỡ vì "người thứ 3". Bên cạnh đó, không ít ý kiến cảm thấy khó chịu trước phát ngôn có phần tục tĩu của cô.

Được biết, đây không phải lần đầu tiên, vợ cũ của nam diễn viên Huy Khánh đăng đàn chỉ trích Kim Tuyến với lời lẽ nặng nề, tố nữ diễn viên phá vỡ mái ấm của mình. Tuy nhiên trước ồn ào, diễn viên Kim Tuyến gần như chỉ giữ im lặng.

Kim Tuyến thừa nhận là 'người thứ 3', vợ cũ Huy Khánh liền đăng đàn mắng thẳng mặt với lời lẽ tục tĩu gây nhiều tranh cãi - Ảnh 3
 Vợ cũ của nam diễn viên Huy Khánh từng đăng đàn chỉ trích Kim Tuyến với lời lẽ nặng nề, tố nữ diễn viên phá vỡ mái ấm của mình - Ảnh: Internet

Chia sẻ thêm về chuyện cũ, Kim Tuyến cho biết khi đó đang cô đơn, thiếu thốn tình cảm vì cuộc hôn nhân đổ vỡ, còn Huy Khánh luôn thể hiện cho mọi người và cô thấy bản thân đang độc thân và sẵn sàng cho một mối quan hệ mới. Thế nên Kim Tuyến mới bị tình yêu dẫn dắt, đâm đầu yêu mù quáng.

Kim Tuyến 'chính thức' thừa nhận từng là 'người thứ ba' của Huy Khánh, khẳng định hiện tại 'gặp nhau là né'

Kim Tuyến 'chính thức' thừa nhận từng là 'người thứ ba' của Huy Khánh, khẳng định hiện tại 'gặp nhau là né'

Sau nhiều năm im lặng, Kim Tuyến đã chính thức lên tiếng thừa nhận mình từng là 'người thứ 3' của Huy Khánh.

Xem thêm
Từ khóa:   Kim Tuyến diễn viên Kim Tuyến Diễn viên Kim Tuyến bị tố người thứ ba Kim Tuyến - Huy Khánh

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Tâm sự gia đình 23 phút trước
Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Tâm sự gia đình 53 phút trước
Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Ngoại tình 1 giờ 23 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Tâm sự 1 giờ 53 phút trước
Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Tâm sự 2 giờ 23 phút trước
Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Tâm sự gia đình 2 giờ 53 phút trước
Lời từ chối đắt giá dành cho người mẹ chồng hụt ngày muốn để lại di sản bạc tỷ

Lời từ chối đắt giá dành cho người mẹ chồng hụt ngày muốn để lại di sản bạc tỷ

Tâm sự gia đình 3 giờ 23 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 38 phút trước
Đang đưa tin trực tiếp, 2 nhà báo bị xe ô tô đâm trúng và cái kết

Đang đưa tin trực tiếp, 2 nhà báo bị xe ô tô đâm trúng và cái kết

Video 3 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Công dụng của lá mơ lông với sức khoẻ ít người biết

Công dụng của lá mơ lông với sức khoẻ ít người biết

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?